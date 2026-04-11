Sobota, 11. 4. 2026, 16.52
19 minut
Gorenjska avtocesta ponovno prevozna
Gorenjska avtocesta, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta med Kranjem vzhod in počivališčem Voklo proti Ljubljani, je znova prevozna. Promet poteka po enem pasu, nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Kranj vzhod - Brnik, poroča prometnoinformacijski center.
Občasno nastaja zastoj na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Zamuda znaša 10 minut.
Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale v smeri Celja.