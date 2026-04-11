M. P.

Sobota,
11. 4. 2026,
18.40

reli WRC Takamoto Katsuta Hyundai Toyota Thierry Neuville Elfyn Evans Oliver Solberg Sami Pajari

WRC, reli Hrvaška, sobota

Tik za slovensko mejo za Pajarija usodna predrta pnevmatika

Sami Pajari reli Hrvaška WRC | Sami Pajari je vodil do 13. hitrostne preizkušnje. | Foto Guliverimage

Sami Pajari je vodil do 13. hitrostne preizkušnje.

Foto: Guliverimage

Sami Pajari je bil po polovici relija Hrvaška pred prvo zmago v svetovnem prvenstvu. Po 12. hitrostni preizkušnji je imel 12,4 sekunde prednosti pred Thierryjem Neuvillom. A je na drugi sobotni popoldanski hitrostni preizkušnji izgubil kar dve minuti, tako je vodstvo prevzel Belgijec. Pred nedeljskim zaključkom dirke ima Neuville minuto in 14 sekund prednosti pred Takamotom Katsuto in še 32 sekund več pred Pajarijem.

Po petkovi drami, ko sta odstopila prvi in drugi v letošnjem svetovnem prvenstvu (WRC), Elfyn Evans in Oliver Solberg (oba Toyota), je sobota na hrvaških cestah sprva minevala mirneje. Je pa s ceste zletel in predčasno končal dirkaški dan Adrien Fourmaux (Hyundai).

Thierry Neuville je prevzel vodstvo na 14. brzincu. | Foto: Guliverimage Thierry Neuville je prevzel vodstvo na 14. brzincu. Foto: Guliverimage Po štirih sobotnih hitrostnih preizkušnjah se vrstni red na prvih štirih mestih ni spremenil. Še naprej je vodil Sami Pajari (Toyota), njegova prednost pred Thierryjem Neuvillom (Hyundai) se je zmanjšala na 12,4 sekunde. Za 24-letnega Finca Pajarija je to 60. dirka v svetovnem prvenstvu, na kateri se mu je tako nasmihala prva zmaga. Za zdaj je bil trikrat na zmagovalnem balkonu.

Tretji Takamoto Katsuta (Toyota) je zaostajal za 25,1 sekunde. Že četrti Hayden Paddon (Hyundai) je imel več kot minuto in pol zaostanka. Na vseh štirih brzincih je bil sicer najhitrejši Solberg, a je po petkovem odstopu izven konkurence za visoka mesta, saj zaostaja več kot tri ure.

Zaradi takšnih prizorov je več tisoč ljudi ob hrvaških cestah:

Se je pa dirka postavila na glavo na drugi popoldanski hitrostni preizkušnji (14.). Pajari je v primerjavi z Neuvillom izgubil kar dve minuti, Katsuta pa dobro minuto. Mladi Finec se je namreč moral ustaviti in s sovoznikom zamenjati pnevmatiko. Belgijski veteran je tako prevzel vodstvo in bil minuto in 16 sekund pred Japoncem ter še dodatnih 19 sekund pred Fincem. Ko so odpeljali še preostala sobotna brzinca, je bil Neuville minuto in 14 sekund pred Katsuto in še 32 sekund več pred Pajarijem. Četrti Paddon je zaostajal že več kot tri minute. Tudi Katsuta in Paddon sta izgubila zaradi puščanja pnevmatike.

