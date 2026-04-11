Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Sobota,
11. 4. 2026,
0.05

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Nemčija Prodaja avtomobilov

Sobota, 11. 4. 2026, 0.05

1 ura, 32 minut

Prodaja avtomobilov v Nemčiji

Kakšna je prodaja avtomobilov na največjem trgu v Evropi? Prvo četrtletje zelo zanimivo.

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mercedes GLC EQ | Mercedes je letos v Nemčiji vodilna premijska in skupno tretja avtomobilska znamka. | Foto Mercedes-Benz

Mercedes je letos v Nemčiji vodilna premijska in skupno tretja avtomobilska znamka.

Foto: Mercedes-Benz

Nemčija je še vedno največji evropski avtomobilski trg, ki pa je zaradi močne domače industrije vendarle tudi specifičen in ni vedno neposreden pokazatelj razmer na evropskem trgu. Tradicionalno močno vlogo imajo nemške znamke, precej v senci pa so predvsem francoske avtomobilske znamke.

V začetku lanskega leta so Nemci zaradi luknje v proračunu ustavile subvencije za električne avtomobile. Prodaja avtomobilov je strmo padla, zdaj pa spet skokovito raste. V prvih treh mesecih so prodali 159 tisoč električnih avtomobilov, kar je bilo 41 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Vseh novih avtomobilov so v Nemčiji našteli 699 tisoč, delež električnih je torej 22-odstoten.

Volkswagen ID.7 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Rast električnega pogona, med znamkami vodi Volkswagen 

Zanimanje za električna vozila ni presenetljivo. Do leta 2035 so Nemci pri nakupu opravičeni davka na motorna vozila, višina subvencije znaša od tri do šest tisoč evrov. Subvencije poznajo tudi za priljučne hibride in avtomobile s podaljševalniki dosegov.

Za deset odstotkov je letos zrasla prodaja priključnih hibridov, enako raste splošna prodaja hibridov. Tako kot v Evropi se niža delež novih avtomobilov s klasičnimi bencinskimi in dizelskimi motorji. 

Med znankami je zanesljivo prvi Volkswagen pred Škodo in Mercedesom. Med prvimi tridesetimi znamkami so tri kitajske, kar je na primer bistveno manj kot v Sloveniji. Med kitajskimi znamkami je vodilni BYD pred MG in Leapmotorjem, mnoge znamke imajo glede na velikost trga zelo majhen prodajni izkupiček. V statistiki je tudi turška znamka TOGG, ki je letos na ceste uspela registrirati 95 avtomobilov.  

Prodaja avtomobilov v Nemčiji - 1. četrtletje 2026

prodaja

Razlika 2026/2025 (%)

VOLKSWAGEN

131,012

-5.3

ŠKODA

62,438

24.6

MERCEDES

59,095

-2.4

BMW

58,547

8.1

AUDI

51,586

7.1

SEAT

37,443

-14.6

OPEL

33,564

38.9

FORD

23,905

-7.4

HYUNDAI

23,706

16.5

FIAT

17,031

65.6

TOYOTA

15,706

-14.9

PEUGEOT

15,428

-0.9

KIA

14,376

3.5

DACIA

13,770

-21.1

RENAULT

13,392

-3.7

CITROEN

13,055

12

MAZDA

12,830

20.8

TESLA

12,829

160

VOLVO

12,601

-22.4

MINI

9,134

36.3

BYD

9,120

644.5

NISSAN

9,078

-3.2

PORSCHE

8,360

5

SUZUKI

6,190

1.5

MG

6,177

12.3

LAND ROVER

3,801

14

LEAPMOTOR

3,168

370.7

MITSUBISHI

3,057

-40.3

JEEP

2,843

-14.3

HONDA

2,192

10.3

SMART

1,517

50

ALFA ROMEO

1,352

-30.1

POLESTAR

1,284

50.2

XPENG

1,207

179.4

SUBARU

795

-26.5

LEXUS

794

-26.5

KGM

640

-20.7

DS

455

-60.3

FERRARI

421

-8.3

ALPINE

366

145.6

LAMBORGHINI

338

-8.6

GWM

330

-42.5

MAN

312

-14.3

IVECO

271

15.8

LYNK & CO

264

633.3

ASTON MARTIN

142

BENTLEY

124

-24.4

MASERATI

107

-28.2

TOGG

95

X

INEOS

86

1.2

LOTUS

78

-20.4

ROLLS ROYCE

75

-25.7

VINFAST

61

10.9

LUCID

35

ZEEKR

30

MORGAN

22

15.8

DEEPAL

21

CADILLAC

18

-35.7

JAECOO

10

NIO

8

-87.5

MAXUS

3

-86.4

DAF TRUCKS

2

LADA

2

JAC

1

OMODA

1

Nemčija Prodaja avtomobilov
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

