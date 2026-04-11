Prodaja avtomobilov v Nemčiji
Kakšna je prodaja avtomobilov na največjem trgu v Evropi? Prvo četrtletje zelo zanimivo.
Nemčija je še vedno največji evropski avtomobilski trg, ki pa je zaradi močne domače industrije vendarle tudi specifičen in ni vedno neposreden pokazatelj razmer na evropskem trgu. Tradicionalno močno vlogo imajo nemške znamke, precej v senci pa so predvsem francoske avtomobilske znamke.
V začetku lanskega leta so Nemci zaradi luknje v proračunu ustavile subvencije za električne avtomobile. Prodaja avtomobilov je strmo padla, zdaj pa spet skokovito raste. V prvih treh mesecih so prodali 159 tisoč električnih avtomobilov, kar je bilo 41 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Vseh novih avtomobilov so v Nemčiji našteli 699 tisoč, delež električnih je torej 22-odstoten.
Rast električnega pogona, med znamkami vodi Volkswagen
Zanimanje za električna vozila ni presenetljivo. Do leta 2035 so Nemci pri nakupu opravičeni davka na motorna vozila, višina subvencije znaša od tri do šest tisoč evrov. Subvencije poznajo tudi za priljučne hibride in avtomobile s podaljševalniki dosegov.
Za deset odstotkov je letos zrasla prodaja priključnih hibridov, enako raste splošna prodaja hibridov. Tako kot v Evropi se niža delež novih avtomobilov s klasičnimi bencinskimi in dizelskimi motorji.
Med znankami je zanesljivo prvi Volkswagen pred Škodo in Mercedesom. Med prvimi tridesetimi znamkami so tri kitajske, kar je na primer bistveno manj kot v Sloveniji. Med kitajskimi znamkami je vodilni BYD pred MG in Leapmotorjem, mnoge znamke imajo glede na velikost trga zelo majhen prodajni izkupiček. V statistiki je tudi turška znamka TOGG, ki je letos na ceste uspela registrirati 95 avtomobilov.
Prodaja avtomobilov v Nemčiji - 1. četrtletje 2026
|
prodaja
|
Razlika 2026/2025 (%)
|
VOLKSWAGEN
|
131,012
|
-5.3
|
ŠKODA
|
62,438
|
24.6
|
MERCEDES
|
59,095
|
-2.4
|
BMW
|
58,547
|
8.1
|
AUDI
|
51,586
|
7.1
|
SEAT
|
37,443
|
-14.6
|
OPEL
|
33,564
|
38.9
|
FORD
|
23,905
|
-7.4
|
HYUNDAI
|
23,706
|
16.5
|
FIAT
|
17,031
|
65.6
|
TOYOTA
|
15,706
|
-14.9
|
PEUGEOT
|
15,428
|
-0.9
|
KIA
|
14,376
|
3.5
|
DACIA
|
13,770
|
-21.1
|
RENAULT
|
13,392
|
-3.7
|
CITROEN
|
13,055
|
12
|
MAZDA
|
12,830
|
20.8
|
TESLA
|
12,829
|
160
|
VOLVO
|
12,601
|
-22.4
|
MINI
|
9,134
|
36.3
|
BYD
|
9,120
|
644.5
|
NISSAN
|
9,078
|
-3.2
|
PORSCHE
|
8,360
|
5
|
SUZUKI
|
6,190
|
1.5
|
MG
|
6,177
|
12.3
|
LAND ROVER
|
3,801
|
14
|
LEAPMOTOR
|
3,168
|
370.7
|
MITSUBISHI
|
3,057
|
-40.3
|
JEEP
|
2,843
|
-14.3
|
HONDA
|
2,192
|
10.3
|
SMART
|
1,517
|
50
|
ALFA ROMEO
|
1,352
|
-30.1
|
POLESTAR
|
1,284
|
50.2
|
XPENG
|
1,207
|
179.4
|
SUBARU
|
795
|
-26.5
|
LEXUS
|
794
|
-26.5
|
KGM
|
640
|
-20.7
|
DS
|
455
|
-60.3
|
FERRARI
|
421
|
-8.3
|
ALPINE
|
366
|
145.6
|
LAMBORGHINI
|
338
|
-8.6
|
GWM
|
330
|
-42.5
|
MAN
|
312
|
-14.3
|
IVECO
|
271
|
15.8
|
LYNK & CO
|
264
|
633.3
|
ASTON MARTIN
|
142
|
–
|
BENTLEY
|
124
|
-24.4
|
MASERATI
|
107
|
-28.2
|
TOGG
|
95
|
X
|
INEOS
|
86
|
1.2
|
LOTUS
|
78
|
-20.4
|
ROLLS ROYCE
|
75
|
-25.7
|
VINFAST
|
61
|
10.9
|
LUCID
|
35
|
–
|
ZEEKR
|
30
|
–
|
MORGAN
|
22
|
15.8
|
DEEPAL
|
21
|
–
|
CADILLAC
|
18
|
-35.7
|
JAECOO
|
10
|
–
|
NIO
|
8
|
-87.5
|
MAXUS
|
3
|
-86.4
|
DAF TRUCKS
|
2
|
–
|
LADA
|
2
|
–
|
JAC
|
1
|
–
|
OMODA
|
1
|
–