Slovenke uvrščene na EP v košarki 3x3, Slovenci prekratki

Slovenska ženska članska reprezentanca v košarki 3x3 se je z drugim mestom na kvalifikacijskem turnirju v slovaških Košicah uvrstila na evropsko prvenstvo, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije. Spodletelo pa je slovenski moški zasedbi, ki je bila s tretjim mestom prekratka za uvrstitev na prvenstvo stare celine.

Slovenska reprezentanca članic takega uspeha ne pozna vse od leta 2016, ko je na evropskem prvenstvu zaigrala v Romuniji in ob koncu zasedla deseto mesto.

Slovenke so v postavi Eva Lisec, Zala Friškovec, Tina Cvijanović in Špela Brecelj štirikrat zmagale in enkrat izgubile. V skupinskem delu so premagale Srbijo, Slovaško in Gruzijo ter izgubile proti Madžarski.

Drugo mesto v skupini je pomenilo neposredni dvoboj za uvrstitev na EP proti prvouvrščeni Portugalski iz druge skupine, na EP pa je slovenske igralke popeljala tesna zmaga s 16:15.

"Res super, kar nam je uspelo v teh kvalifikacijah. Sicer je to nek nov šport za vse nas, saj je drugačen kot košarka pet na pet. Veliko bolj je aktiven in povezan, tako da sem res vesela, da smo ta turnir dobro končale in dobile občutek za tekmo in občutek med soigralkami. Se že veselim sezone 3x3 sezone," je v izjavi na spletni strani KZS dejala Lisec.

Moška ekipa je kvalifikacije začela kot drugopostavljena. V svoji skupini je izgubila proti Hrvaški in zasedla drugo mesto po zmagi proti Gruziji. Nato je v drugem delu najprej ugnala Madžarsko, za mesto na EP pa izgubila proti Švici s 16:21. Na EP bosta igrali Švica in Italija.

Evropsko prvenstvo bo od 11. do 13. septembra v belgijskem Antwerpnu.