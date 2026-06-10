Uradno: po pravi kalvariji vrnitev Vlatka Čančarja

Selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil seznam 17 košarkarjev, na katere bo računal v tretjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, v katerem bo Slovenija gostovala v Estoniji in se na domačih tleh pomerila s Švedsko. Po hudi poškodbi se na parkete vrača Vlatko Čančar, po skorajšnji reprezentančni upokojitvi pa je nazaj tudi Edo Murić. Vloga naturaliziranega košarkarja bo znova pripadla Alenu Omiću. Debitant je Alen Malovčič.

Poleg reprezentance do 20 let bodo v začetku poletja v ospredju tudi košarkarji članske izbrane vrste, ki jo v začetku julija čakata dve izjemno pomembni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Že pred uradnim seznamom selektorja Aleksandra Sekulića je bilo jasno, da na njem ne bo Luke Dončića, ki je sodelovanje odpovedal iz osebnih razlogov, zelena luč pa še ni posvetila niti pri Jaxsonu Hayesu, ki še ni pridobil vseh ustreznih dokumentov, da bi kot naslednji naturalizirani košarkar oblekel dres izbrane vrste.

Strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem je na reprezentančni seznam za tekmi uvrstil 17 košarkarjev. Na selektorjevem seznamu so Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Klavžar, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

"Tudi v zadnji cikel prvega dela kvalifikacij se bomo podali s pomlajeno in premešano igralsko zasedbo. Ta ekipa je že do zdaj pokazala pravi odnos, izjemen karakter in zelo dobre predstave ter zasluženo vodi na lestvici. Upam, da so to prepoznali tudi navijači in jim bodo z obiskom v Stožicah dali še dodatni zagon. Tem fantom povsem zaupamo in verjamem, da bodo znova prikazali odlično košarko. Tako igralci kot štab reprezentance se zavedamo odgovornosti ter hkrati lepe priložnosti, da najprej potrdimo uvrstitev v drugi del, nato pa si pripravimo še čim boljše izhodišče za nadaljevanje kvalifikacij," je ob predstavitvi seznama dejal športni direktor KZS Saša Dončić.

Vrnitev Čančarja

V zasedbo Aleksandra Sekulića se tako po pravi kalvariji vrača Vlatko Čančar. Slovenski košarkar je zaradi težav s poškodbo konec lanskega oktobra prekinil pogodbo z milansko Olimpio, potem pa prestal novo operacijo kolena, po kateri je bil primoran prečrtati prejšnjo klubsko sezono. Pred novo poškodbo je Čančar odigral le peščico minut na dveh evroligaških tekmah, potem pa zaradi težav s kolenom obsedel, nato izpadel iz kadra italijanske ekipe, na koncu pa ostal tudi brez nadaljnjega sodelovanja z milanskim klubom.

Nazadnje je nosil dres milanske Olimpie, kjer pa se je zgodba hitro končala. Foto: Guliverimage

Po novi težki preizkušnji se je za Čančarja znova začelo obdobje okrevanja, svoj napredek pa je objavljal tudi na družbenih omrežjih. Prejšnji teden se je mudil tudi na dobrodelni odbojkarski tekmi Tineta Urnauta, kjer je nakazal, da je pripravljen, zdaj pa bo svoje mesto iskal v reprezentanci, saj se je znašel na seznamu selektorja Sekulića, ki je v preteklosti že večkrat poudaril pomen Čančarja za slovensko izbrano vrsto.

Devetindvajsetletni Primorec se bo v reprezentanco zagotovo podal tudi z mislijo na klubsko prihodnost, kjer pri morebitnem novem klubskem delodajalcu še visi velik vprašaj. Po številnih poškodbah in težavah s kolenoma v zadnjih letih pa je Čančar kljub temu zagotovo željan dokazovanja in lačen košarke. V zadnjih treh sezonah je igral le na 18 tekmah, za izbrano vrsto pa je nazadnje igral v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu.

Dres Slovenije bo znova oblekel tudi Edo Murić, ki je po lanskem evropskem prvenstvu napovedal skorajšnje slovo od reprezentance, a sta nato tako on kot vodstvo reprezentance večkrat poudarila, da ta vrata še niso povsem zaprta. Član Ilirije bo tako prvič po lanskem septembru oblekel športno opremo z državnim grbom.

Edo Murić se vrača v reprezentanco. Foto: Aleš Fevžer

Omiću vloga naturaliziranega košarkarja

Čančar je zagotovo košarkar, ki je na Sekulićevem seznamu požel največ pozornosti. Kot naturalizirani košarkar bo znova nastopil tudi Alen Omić, ki je lani poleti na EuroBasketu zakrpal luknjo pod obročema, nanj pa selektor računa tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Iz reprezentance do 20 let sta si vpoklic prislužila Urban Kroflič in Mark Padjen, po sezonah NCAA bosta zraven tudi Saša Ciani in Urban Klavžar. Prvič pa bo v reprezentanci 24-letni član Heliosa Alen Malovčič.

Znova na seznamu ni Alekseja Nikolića, ki bo v kratkem tudi uradno postal član turškega Galatasaraya, v nasprotju z zadnjim kvalifikacijskim oknom ni Martina Kramplja.

Slovenska izbrana vrsta bo v tretjem ciklu kvalifikacij v petek, 3. julija, gostovala v Estoniji, v ponedeljek, 6. julija, pa bo v Stožicah gostila Švedsko. Še prej bodo Sekulićevi izbranci odigrali tudi pripravljalni dvoboj, ko se bodo v celjskem Zlatorogu 27. junija pomerili z Italijo. Slovenija je v zadnjem ciklu kvalifikacij z dvema zmagama nad Češko prevzela vodstvo v skupini H, kjer ima tri zmage in en poraz. Češka in Estonija sta pri polovičnem izplenu, Švedska pa ima zmago in tri poraze. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP, avgusta pa jo čaka nadaljevanje kvalifikacij, v katerih se bo slovenska skupina H mešala s skupino G, kjer v prvem delu nastopajo Finska, Francija, Madžarska in Belgija. Na prvenstvo se bodo uvrstile najboljše tri ekipe drugega skupinskega dela.

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