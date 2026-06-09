Skrbi in udarec za reprezentanco: v ZDA poškodba enega od nosilcev

Slovenska košarkarska izbrana vrsta do 20 let v Ljubljani nadaljuje priprave na letošnje domače evropsko prvenstvo. Selektor Danijel Radosavljević v zadnjih dneh nima mirnega spanca, saj se okoli kadra Slovenije in njenih nosilcev porajajo številna vprašanja, Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutović sta morala na vrat na nos odpotovati v ZDA, za nameček se je Smrekar še poškodoval, zadolžitve s člansko vrsto pa čakajo Urbana Krofliča in Marka Padjena.

Še dober mesec dni mlade slovenske košarkarje loči od vrhunca letošnjega poletja, ko bodo v Stožicah lovili odmeven rezultat za konec mladinskega udejstvovanja. Če je selektor Danijel Radosavljević še pred dobrima dvema tednoma računal, da bo reprezentanca v pravi zasedbi, ko bo to najbolj pomembno, pa so se zdaj pokazale že prve večje težave.

Naknadno so se namreč po napornih sezonah reprezentanci pridružili njeni nosilci Žak Smrekar, Mark Padjen, Mark Morano Mahmutović in Urban Kroflič, a so se stvari hitro začele zapletati. Že na začetku priprav sta zaradi poškodb odpadla Leon Jereb in Filip Petkovski, oba na poziciji organizatorja igre in nista mogla nadaljevati priprav.

Mark Morano Mahmutovič je moral odpotovati v ZDA. Foto: Filip Barbalić

"Morano Mahmutović in Smrekar sta morala odpotovati v ZDA zaradi študijskih obveznosti, poleg tega pa je zraven prišla še slaba novica, da si je Žak Smrekar poškodoval gleženj na enem izmed treningov čez lužo in čakamo še oceno zdravniške službe KZS, kaj to pomeni. Žal kaže na slabe novice, a skušamo ostati pozitivni. Sigurno je informacija o Smrekarju malce pretresla ekipo, ker je bil lani v najboljši peterki prvenstva in vemo, kaj tej ekipi pomeni. A na meni je, da fantom predstavim, da se da tudi brez njega in to uspešno uporabljati naprej. Kar se tiče Morana pa je bil z nami, a je čez noč prišla novica, da mora obvezno zaradi obveznosti na univerzi odpotovati v ZDA in se zdaj usklajujemo glede terminov, kdaj bi se lahko vrnil. Smo dejavni v pogajanjih," je pojasnil selektor Radosavljević.

Kroflič in Padjen na seznamu Sekulića

Poleg tega sta se na spisku članskega selektorja Aleksandra Sekulića, ki sicer seznama izbrane vrste za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo še ni javno obelodanil, znašla Mark Padjen in Urban Kroflič. "Usklajujemo se še, kaj bo to pomenilo za našo reprezentanco," je bil jedrnat Radosavljević.

Urban Kroflič je pričakovano vnovič na seznamu članske izbrane vrste. Foto: Aleš Fevžer

Izbrana vrsta je tako precej ohromljena na zunanjih položajih. "Nekateri fantje opravljajo še maturo, po njihovih informacijah uspešno, je pa težavno, ker si nismo predstavljali, da bomo imeli toliko težav na zunanjih položajih in smo bili zato s strokovnim štabom že prej primorani spremeniti nekaj stvari, kot smo mislili, predvsem pa prilagoditi sistem, ki bo odgovarjal vsakemu posamezniku, a trenutno ni težav," je jasen Radosavljević.

Pozitiven pogled proti prvenstvu

Kljub vsemu nepredvidenemu dogajanju je 35-letni strateg prepričan, da je pred izbrano vrsto novo izjemno poletje. Ta generacija je na lanskem svetovnem prvenstvu do 19 let osvojila zgodovinsko bronasto odličje, leto pred tem je bila na tretji stopnički tudi na evropskem prvenstvu 2024 do 18 let. "Ne glede na to v kakšni sestavi bomo, sam kot selektor vedno ciljam visoko, še vedno smo sposobni igrati dobro košarko, vprašanje je le, če lahko to počnemo kontinuirano. Pomembno bo, da ostanemo zdravi, da se nam stvari poklopijo in če to uspe, lahko sigurno ciljamo visoko. Sam še vedno ne odstopam od tega, da gremo vsako naslednjo tekmo na prvenstvu zmagati in k temu bomo tudi stremeli," je jasen selektor.

Danijel Radosavljević Foto: Aleš Fevžer

Njegov načrt in načrt izbrane vrste je v prihodnjem mesecu in pol jasno začrtan. Prvo tekmo bodo Slovenci odigrali 11. julija, nato jih v skupinskem delu čakata še Izrael in Romunija. "Zadeve se premikajo v pravo smer. Fantje imajo izjemen pristop in odnos, tudi sprejemanje informacij gre po planu. V ponedeljek smo prvič igrali pet na pet in je vse skupaj dobro izgledalo. Nekateri igralci manjkajo, a ostajam pozitiven in tako gledamo tudi naprej. Vsi fantje so mi dali ogromno, ustvarili smo pravo ekipo v vseh teh letih in tudi zdaj verjamem, da ne glede na to, kaj se bo še zgodilo, bo ta ekipa kazala karakter in ne bo manjkalo borbenosti pred domačimi navijači," je dodal Radosavljević.

Ta je prepričan, da lahko ekipa preskoči vse ovire, tudi pritisk, kako se soočiti z bremenom vloge enega izmed favoritov in igranja doma, kjer je ekipa pod stalnim drobnogledom medijev. Kako se bodo spopadli s tem? "Z zmagami," je bil v smehu jasen Radosavljević. "Verjamem, da bodo na igrišču stopili na igrišče in pozabili na ostalo, kljub mladosti so že pravi profesionalci. Verjamem, da bomo spremljali borbeno ekipo in da bomo v ponos celi Sloveniji z energijo in požrtvovalnostjo," je še dodal selektor.

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