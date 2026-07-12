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Avtor:
STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
14.12

Osveženo pred

11 minut

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košarka 3 x 3

Nedelja, 12. 7. 2026, 14.12

11 minut

Košarka 3X3, državno prvenstvo

V Stožicah okronali državne prvake in prvakinje v košarki 3x3

Avtor:
STA

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košarka 3X3 | Foto Košarkarska Zveza Slovenije

Foto: Košarkarska Zveza Slovenije

V Ljubljani so v soboto pred dvorano Stožice na zunanjem igrišču okronali državne prvake v košarki 3x3. Med člani je slavila zasedba Frido Koroška, ki so jo sestavljali Adrian Hirschmann, Jakob Strel, Jure Ličen in Milorad Sedlarević, pri članicah pa so bile najboljše Lara Zadravec, Manca Marlot in Tina Tomšič (3x3 SLO). Finale članske kategorije je bil zaradi nepredvidljivega vremena prestavljen v dvorano gimnazije Šentvid.

Ekipi Frido Koroška in AŽ Masažni Studio sta odigrali izjemno napeto tekmo, ki se je po izenačenju 19:19 prevesila v podaljšek. Odločilni met za dve točki Jakoba Strela je Frido Koroški prinesel zmago in že tretji zaporedni naslov državnih prvakov. Tretje mesto je osvojila Optika Sever.

V finalu članic sta se pomerili ekipi 3x3 SLO in Ločanke. Košarkarice iz ekipe 3x3 SLO so z izjemno predstavo slavile z rezultatom 21:6 in osvojile naslov državnih prvakinj. Tretje mesto je pripadlo ekipi ŽKD Maribor Črne.

košarka 3X3 | Foto: Košarkarska Zveza Slovenije Foto: Košarkarska Zveza Slovenije

Po petih turnirjih rednega dela v sklopu DP, ki so potekali v Ljubljani, Škofji Loki, Vrhniki, Portorožu in Murski Soboti, so nato v Ljubljani okronali tudi državne prvake v kategoriji fantov do 15, 18 in 21 let.

V najmlajši kategoriji je slavila zasedba RCG Vrhnika, do 18 let so bili najboljši pri 3x3 Dob, pri košarkarjih do 21 let pa so bili najboljši Klančar Žerjavi.

Prvakinje med dekleti do 15 in 18 let so okronali že na turnirju v Vrhniki. Do 15 let je slavila ekipa Orli Postojna, do 18 let pa je bila najboljša ekipa ŽKD Ježice.

košarka 3 x 3
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