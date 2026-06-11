V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katerega zastopnik je po javno dostopnih podatkih poslanec stranke Resnica Boris Mijič, neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Poslanec Resnice Boris Mijič zagotavlja, da se ne izogiba odgovornosti glede reševanja težav podjetja Progros, katerega lastništvo je prevzel lani maja. Meni, da je poplačilo neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev ključni pogoj za dokončno sanacijo poslovanja. V sredo so v podjetju dosegli dogovor o poplačilu dveh odprtih računov.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, so se s primerom njihovega člana in nekdanjega zaposlenega v podjetju Progros seznanili pred letom dni. Ta je konec maja lani na inšpektorat za delo podal prijavo zaradi neizplačane aprilske plače. Prijavo je nato na začetku julija lani dopolnil zaradi neizplačila plače med aprilom in junijem ter regresa za letni dopust. Isti delavec je zoper delodajalca Progros na policiji vložil tudi predlog za pregon zaradi neplačila zdravstvenih in socialnih prispevkov do 1. maja 2025 v višini okoli 3.620 evrov.

"Vsa dokumentacija je priložena, zadeva je zdaj na policiji in verjamem, da bo tukaj ustrezno ukrepanje za naprej," je poudaril Lukić. Foto: Jure Makovec/STA

Na redni odpovedi pogodbe tudi ponarejen podpis delavca

Sredi julija lani je nato delavec prejel SMS sporočilo, da nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. "Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so mu izročili dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ga je delodajalec 30. junija lani brez njegove vednosti odjavil iz ZZZS," je pojasnil Lukić. Podlaga za to je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, na kateri se je znašel ponarejen podpis delavca. "Vsa dokumentacija je priložena, zadeva je zdaj na policiji in verjamem, da bo tukaj ustrezno ukrepanje za naprej," je poudaril Lukić.

Hana Radilovič iz Delavske svetovalnice je predstavila še en primer nekdanjega zaposlenega v podjetju Progros, ki se je lani nanje obrnil po pomoč zaradi neizplačila plač in regresa. "Po pooblastilu delavca sem zastopnika oz. delodajalca Borisa Mijiča takrat večkrat pozvala, da odpravi kršitve, po telefonu mi je pogosto lagal," je poudarila.

Foto: Jure Makovec/STA

Delavec po težki bolezni umrl, sredstev ni nikoli prejel

Tudi v njegovem primeru se je zgodilo, da ga je delodajalec iz ZZZS odjavil na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki pa je delavec nikoli ni videl. "Na odpovedi je na mestu, kjer naj bi bil podpis delavca, ki potrjuje vročitev odpovedi, podpis, ki ni njegov," je bila jasna Radilovič. "Delavec je po težki bolezni konec lanskega leta umrl, njegova ustna ovadba zoper Progros in njegova zastopnika Borisa Mijiča in Miladina Mijiča zaradi neizplačila plač in regresa s policije pa ni pravočasno prišla do tožilstva. Sredstev ni nikoli prejel," je razložila. Ob tem je napovedala tudi vložitev kazenske ovadbe zaradi ponarejanja listin, ki je delavec za časa življenja ni uspel podati.

Zgodbo zaposlenega iz podjetja Progros iz lanskega aprila in maja so obravnavali tudi na Informativnem delavskem centru. Kot je pojasnil predstavnik centra Goran Zrnić, je podjetje delavca odjavilo iz ZZZS na podlagi sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, na katerem je bil prav tako ponarejen podpis delavca. Sledila je prijava na inšpektorat za delo. "Zraven smo priložili uradno dokumentacijo z dokazili. Po našem mnenju bi moral inšpektorat zadevo predati naprej policiji, ta pa potem na tožilstvo. Kaj se je nato zgodilo, nismo izvedeli," je dejal Zrnić.

Če bi pristojne institucije hitro ukrepale, po Zrnićevi oceni Boris Mijič danes morda ne bil poslanec DZ. Ob tem je pozval nadzorne organe v državi in druge pristojne institucije, naj opravijo svoje delo. Foto: Jure Makovec/STA

Kot je pojasnil, so vložili tudi tožbo na delovno sodišče zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Sodišče je pritrdilo delavcu in podjetju Progros naložilo plačilo terjatev do njega. "Nato pridemo do tega, da so računi ponavadi že blokirani oz. zaprti in tukaj se zgodba glede terjatev do delavca konča," je opozoril Zrnić.

Če bi pristojne institucije hitro ukrepale, po Zrnićevi oceni Boris Mijič danes morda ne bil poslanec DZ. Ob tem je pozval nadzorne organe v državi in druge pristojne institucije, naj opravijo svoje delo.

Lukić: Zadeva je zelo jasna, tudi iz javnih bilanc

Po Lukićevih pojasnilih iz uradnih evidenc izhaja, da je poslanec Mijič zastopnik podjetja od konca lanskega maja, pred tem pa je bil od konca junija 2023 do konca lanskega maja prokurist podjetja. To funkcijo je v istem podjetju imel tudi od konca januarja 2016 do aprila 2020. "Tukaj torej ne gre za to, da je gospod poslanec padel nekako v to podjetje, da poskuša zadevo zdaj sanirati, prej pa ni ničesar vedel. Zadeva je zelo jasna, tudi iz javnih bilanc," je bil jasen Lukić.

Iz javnih bilanc je razvidno tudi, da je imelo podjetje sedem računov, od katerih je šest zaprtih, eden pa blokiran od konca junija 2025. Podjetje je od 4. septembra 2024 tudi na seznamu delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja tujcev ter tudi na seznamu delodajalcev z negativnimi referencami, ker Finančni upravi RS (Furs) ni predložilo REK-obrazcev (obračuna davčnih odtegljajev), ter neplačnik davkov in prispevkov. Progros ima obenem tudi od 30 tisoč do 50 tisoč evrov neplačanih obveznosti do države.

Lukič je dejal, da poslanca Mijiča (na fotografiji v sredini) zaradi spoštovanja volje ljudstva ne bodo pozvali k odstopu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Poslanca Mijiča ne bodo pozvali k odstopu

Lukič je dejal, da poslanca Mijiča zaradi spoštovanja volje ljudstva ne bodo pozvali k odstopu. Ga pa v luči podatkov, da je osnovna plača najnižje plačanega poslanca skoraj pet tisoč evrov bruto, ki se bo z junijem še zvišala, pozivajo, naj "pusti na strani minimalca, ostalo pa naj zagotovi za poplačilo vseh terjatev za delavce". "Mislim, da bi bilo to higienično in tudi edino prav, da to naredi," je sklenil.

“Nisva se še konkretno pogovorila o tej zadevi. V prihodnjem tednu mi bo predstavil vse dokaze in to, kaj zares drži v tej zgodbi, kaj pa ne. Nihče od naših poslancev ni bil prej del kakih javnih služb. Ko ti delaš, ko se boriš na trgu, ustvarjaš tudi neko zgodovino, ki ni nujno rožnata. Če poslanec Mijić popravi vse svoje zadeve, odpravi vse nepravilnosti in obdrži pozicijo, v kateri ne bo v nobenem navzkrižju z zakoni in s pravilniki, ne vidim razloga, zakaj ne bi ostal pri nas,” je za Radio Slovenija povedal predsednik DZ-ja in stranke Resnica Zoran Stevanović.

Resnica: Poslanec Mijič se ne izogiba odgovornosti glede reševanja težav svojega podjetja

Poslanec Resnice Boris Mijič zagotavlja, da se ne izogiba odgovornosti glede reševanja težav podjetja Progros, katerega lastništvo je prevzel lani maja. Meni, da je poplačilo neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev ključni pogoj za dokončno sanacijo poslovanja. V sredo so v podjetju dosegli dogovor o poplačilu dveh odprtih računov.

V sporočilu za javnost, ki so ga v imenu poslanca poslali iz stranke Resnica, so glede okoliščin, ki so privedle do nastale situacije v podjetju Progros, pojasnili, da se je to v preteklem obdobju znašlo v težavnem finančnem položaju predvsem zaradi neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev in naročnikov. Zaradi neizvedenih plačil iz več zaključenih projektov pa je ostalo brez več kot 160 tisoč evrov pričakovanih prihodkov, kar je neposredno vplivalo na njegovo likvidnost in sposobnost pravočasnega poravnavanja vseh obveznosti.

"Poslanec Mijič je lastništvo podjetja prevzel maja 2025, ko so bile finančne težave podjetja že prisotne. Kljub temu se svoje odgovornosti ne izogiba. Ves čas aktivno sodeluje pri urejanju odprtih zadev, predvsem pri izterjavi terjatev do dolžnikov podjetja, saj je prav poplačilo teh obveznosti ključni pogoj za dokončno sanacijo poslovanja in poravnavo vseh dolgov," so navedli.

Pomemben korak v tej smeri je bil, kot so zapisali, narejen v sredo, ko so na podlagi zapisnika dosegli dogovor o poplačilu dveh odprtih računov. "Podjetje bo tako v kratkem prejelo več kot 30 tisoč evrov sredstev, kar bo omogočilo poravnavo obveznosti do finančne uprave (Furs)," so pojasnili v stranki.

Ob tem so poudarili tudi, da vrstnega reda poplačila obveznosti ne določa poslanec osebno, temveč ga določajo veljavni predpisi in postopki, ki jih mora podjetje pri poravnavi dolgov spoštovati.

"Doseženi dogovor predstavlja prvi konkretni rezultat večmesečnih prizadevanj za izterjavo odprtih terjatev. Poslanec Mijič bo aktivnosti nadaljeval tudi v prihodnje, saj ostaja njegov cilj, da se z uspešno izterjavo preostalih dolgov poslovnih partnerjev uredijo vse odprte obveznosti podjetja. Zavezuje se, da bo podjetje letos poravnalo tudi obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku okoli 12 tisoč evrov," so v imenu poslanca sporočili iz stranke.

V stranki verjamejo, da je odgovorno ravnanje predvsem v tem, da se težave rešuje aktivno, transparentno in z jasnim načrtom njihove odprave. "Prav to poslanec počne že od prevzema podjetja in bo s tem nadaljeval, dokler vse odprte obveznosti ne bodo poravnane," so sklenili.

V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so danes predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katerega zastopnik je po javno dostopnih podatkih poslanec Mijič, neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Ob tem so poslanca pozvali, da naj zagotovi sredstva za poplačilo vseh terjatev do delavcev.

Izpovedi nekdanjih delavcev podjetja v lasti poslanca Mijiča, katerim naj bi to ostalo dolžno več deset tisoč evrov, je nedavno objavil tudi portal Necenzurirano. Kot je poročal, se je nanje obrnilo več Mijičevih delavcev, ki so svoje navedbe podkrepili tudi z dokumentacijo.