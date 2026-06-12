Agencija za varstvo konkurence ne nasprotuje družbi Atlantic Droga Kolinska, da prevzame podjetje Osem, znano po paštetah Kekec. Koncentracija je skladna s pravili konkurence, če bo Atlantic Droga Kolinska izpolnila korektivne ukrepe, ki jih je določila agencija, izhaja s spletne strani varuha konkurence.

Agencija je med ukrepi navedla ohranjanje razlike v cenah paštet Kekec in Argeta, zagotavljanje minimalne tržne prisotnosti blagovne znamke Kekec z najmanj petimi ključnimi paštetami ter nadaljevanje proizvodnje mesnih namazov trgovskih blagovnih znamk za naročnike pod poštenimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji.

Atlantic Droga Kolinska mora tudi zagotoviti, da ne bo pogojevala proizvodnje svojih zdajšnjih blagovnih znamk, uporabljala diskriminatorne cene, rabate, dobavne roke ali strateško zmanjševala ali prerazporejala proizvodne zmogljivosti. Te ukrepe mora spoštovati tri leta, v tem času pa določene stvari poročati agenciji.

Atlantic Droga Kolinska poleg proizvodne lokacije in blagovnih znamk tudi v prevzem zaposlenih

Družba Atlantic Droga Kolinska iz Ljubljane, ki je del skupine Atlantic Grupa s sedežem v Zagrebu, je zavezujočo ponudbo za nakup soboškega podjetja Osem oddala julija lani. Lastnik družbe Osem Miroslav Flisar je ponudbo sprejel, so takrat sporočili iz Atlantic Grupe.

Podjetje Osem se na lokaciji nekdanjega živilskega velikana Pomurka v Murski Soboti ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesnih namazov in izdelkov, najbolj znano je po paštetah blagovne znamke Kekec. Foto: Matej Leskovšek

Podjetje Osem se na lokaciji nekdanjega živilskega velikana Pomurka v Murski Soboti ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesnih namazov in izdelkov, najbolj znano je po paštetah blagovne znamke Kekec. Poleg proizvodne lokacije in blagovnih znamk bi Atlantic Droga Kolinska prevzela tudi zaposlene v soboški družbi.