Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
16.10

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Atlantic Droga Kolinska pašteta Kekec pašteta podjetje

Petek, 12. 6. 2026, 16.10

0 minut

Zelena luč varuha konkurence za prevzem proizvajalca paštet Kekec

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Atlantic Grupa Nova polnilna linija v Rogaški Slatini | Atlantic Droga Kolinska mora tudi zagotoviti, da ne bo pogojevala proizvodnje svojih zdajšnjih blagovnih znamk, uporabljala diskriminatorne cene, rabate, dobavne roke ali strateško zmanjševala ali prerazporejala proizvodne zmogljivosti. Te ukrepe mora spoštovati tri leta, v tem času pa določene stvari poročati agenciji. | Foto Gaja Hanuna

Atlantic Droga Kolinska mora tudi zagotoviti, da ne bo pogojevala proizvodnje svojih zdajšnjih blagovnih znamk, uporabljala diskriminatorne cene, rabate, dobavne roke ali strateško zmanjševala ali prerazporejala proizvodne zmogljivosti. Te ukrepe mora spoštovati tri leta, v tem času pa določene stvari poročati agenciji.

Foto: Gaja Hanuna

Agencija za varstvo konkurence ne nasprotuje družbi Atlantic Droga Kolinska, da prevzame podjetje Osem, znano po paštetah Kekec. Koncentracija je skladna s pravili konkurence, če bo Atlantic Droga Kolinska izpolnila korektivne ukrepe, ki jih je določila agencija, izhaja s spletne strani varuha konkurence.

Agencija je med ukrepi navedla ohranjanje razlike v cenah paštet Kekec in Argeta, zagotavljanje minimalne tržne prisotnosti blagovne znamke Kekec z najmanj petimi ključnimi paštetami ter nadaljevanje proizvodnje mesnih namazov trgovskih blagovnih znamk za naročnike pod poštenimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji.

Atlantic Droga Kolinska mora tudi zagotoviti, da ne bo pogojevala proizvodnje svojih zdajšnjih blagovnih znamk, uporabljala diskriminatorne cene, rabate, dobavne roke ali strateško zmanjševala ali prerazporejala proizvodne zmogljivosti. Te ukrepe mora spoštovati tri leta, v tem času pa določene stvari poročati agenciji.

Atlantic Droga Kolinska poleg proizvodne lokacije in blagovnih znamk tudi v prevzem zaposlenih

Družba Atlantic Droga Kolinska iz Ljubljane, ki je del skupine Atlantic Grupa s sedežem v Zagrebu, je zavezujočo ponudbo za nakup soboškega podjetja Osem oddala julija lani. Lastnik družbe Osem Miroslav Flisar je ponudbo sprejel, so takrat sporočili iz Atlantic Grupe.

Podjetje Osem se na lokaciji nekdanjega živilskega velikana Pomurka v Murski Soboti ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesnih namazov in izdelkov, najbolj znano je po paštetah blagovne znamke Kekec. | Foto: Matej Leskovšek Podjetje Osem se na lokaciji nekdanjega živilskega velikana Pomurka v Murski Soboti ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesnih namazov in izdelkov, najbolj znano je po paštetah blagovne znamke Kekec. Foto: Matej Leskovšek

Podjetje Osem se na lokaciji nekdanjega živilskega velikana Pomurka v Murski Soboti ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesnih namazov in izdelkov, najbolj znano je po paštetah blagovne znamke Kekec. Poleg proizvodne lokacije in blagovnih znamk bi Atlantic Droga Kolinska prevzela tudi zaposlene v soboški družbi.

Emil Tedeschi Atlantic Grupa Nova polnilna linija v Rogaški Slatini
Novice Milijonske investicije Atlantic Grupe: nova polnilnica Donata in širitev Argete #foto
Atlantic Droga Kolinska pašteta Kekec pašteta podjetje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.