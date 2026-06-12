Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Po informacijah portala Necenzurirano gre za poslanca Resni.ce Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resni.ce Boris Mijič, je sporočil prek družbenih omrežij. Od poslanca pričakuje polno sodelovanje.

Policija je v dveh ločenih zadevah po prijetih prijavah iz sredine leta 2025 vodila predkazenska postopka zaradi suma kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin. V eni zadevi je konec leta 2025 podala kazensko ovadbo zoper eno fizično in eno pravno osebo, v drugi zadevi pa junija letos kazensko ovadbo zoper dve fizični in eno pravno osebo, so za STA povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi

Na vprašanja, ki so se nanašala na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti. A portal Necenzurirano je danes poročal, da gre po njegovih zanesljivih informacijah za Mijiča. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje Progros odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Po navedbah portala so se težave podjetja začele leta 2024, ko ga je zavod za zaposlovanje uvrstil na črni seznam delodajalcev, ki imajo prepoved zaposlovanja tujcev, in sicer po obvestilu Finančne uprave RS, da Progros ni predložil obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in da ni poravnal prispevkov za socialno varnost. Ker je bilo podjetje že na črnem seznamu, naj bi Mijič iskal tujce, ki so imeli urejene delovne vize in že delali v Sloveniji, saj zanje omenjena prepoved ne velja. A v letu 2025 naj bi podjetje zamujalo z izplačili plač tem delavcem, nekateri naj bi za dva meseca prejeli minimalno plačilo, drugim naj bi podjetje plačalo le minimalne socialne prispevke. Delavci naj bi zato Miljiča in podjetje prijavili policiji.

Ponarejeni podpisi nekaterih delavcev

V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so v četrtek predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Kot so pojasnili, so bili delavci odjavljeni iz zavarovanj zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi z njihovimi podpisi, za katere se je izkazalo, da so bili ponarejeni.

Mijič prek ženinega podjetja trenutno sodeluje tudi pri projektu gradnje Železniške postaje Ljubljana

Opozorili so tudi, da iz uradnih evidenc izhaja, da je poslanec Mijič zastopnik podjetja od konca lanskega maja, pred tem pa je bil od konca junija 2023 do konca lanskega maja prokurist podjetja. To funkcijo je v istem podjetju imel tudi od konca januarja 2016 do aprila 2020. "Tukaj torej ne gre za to, da je gospod poslanec padel nekako v to podjetje, da poskuša zadevo zdaj sanirati, prej pa ni nič vedel. Zadeva je pač zelo jasna, tudi iz javnih bilanc," je povedal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Po poročanju portala Necenzurirano poslanec Mijič prek ženinega podjetja trenutno sodeluje tudi pri projektu gradnje Železniške postaje Ljubljana.

Prijavo zoper poslanca Resni.ce so prejeli tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Po četrtkovih pojasnilih namestnice predsednice KPK Tine Divjak za Kanal A so glede Mijiča prijeli prijavo, ki vsebuje različne očitke, med drugim nezdružljivost funkcij.

Stevanović: Od našega poslanca bom zahteval popolno sodelovanje ter pojasnila

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resni.ce Boris Mijič, je sporočil prek družbenih omrežij. Od poslanca pričakuje polno sodelovanje.

Predsednik stranke Resni.ca in predsednik DZ Zoran Stevanović je svoje mnenje o primeru poslanca Mijiča pojasnil v posnetku, v katerem je poleg njega sedel prav poslanec Resni.ce Boris Mijič. Stevanović je v posnetku dejal, da so v stranki odredili notranji postopek za preverjanje okoliščin. "Če so bili delavci oškodovani in če komu niso bile izplačane pošteno zaslužene obveznosti, je to pač nesprejemljivo," je povedal Stevanović in dodal, da bo od svojega poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila.

Po njegovih navedbah ga ne zanimajo politični prepiri, medijski naslovi in nabiranje političnih točk, ampak ljudje. Zato je delavce, ki menijo, da imajo neporavnane obveznosti ali terjatve do podjetja Progros, pozval, da se obrnejo osebno nanj.

Stevanović: Dolgove bom pokril iz lastnega žepa

"Vsak primer bomo preverili," je povedal Stevanović in dodal tudi, da "če obstajajo neporavnane obveznosti do delavcev, sem pripravljen storiti nekaj, kar mi ni treba. Iz svojih osebnih prihrankov bom pomagal zagotoviti sredstava, da bodo ljudje dobili tisto, kar jim pripada, nato pa bom še poskrbel, da se sredstva v prihodnje vrnejo od tistega, ki nosi odgovornost".

"Tega ne delam zaradi poslancev, ampak zaradi delavcev," je dodal. Ob tem je spregovoril tudi o "določeni politični pragmatiki ali hinavščini" predstavnika delavcev Gorana Lukića iz Delavske svetovalnice, ki je po Stevanovićevih besedah "zvesti član stranke Levica".

Dejal je, da ga je danes poklical in obvestil o svoji nameri. "Če bi ga to res zanimalo, bi že danes rešil vso zadevo. Drugo vse so pa politične parole in izkoriščanje ljudi v stiski," je še v video nagovoru dejal Stevanović.

"Če je nekdo oškodovan, mu je treba pomagati, če je nekdo odgovoren, mora odgovarjati in če je nekdo delal pošteno, mora dobiti plačilo za svoje delo. Tako preprosto je in tako bomo ravnali tudi v temu primeru," je še povedal Stevanović.