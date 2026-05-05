Torek, 5. 5. 2026, 14.17

1 ura, 10 minut

Moški, ki je zastrupil otroško hrano HiPP, je v priporu

Otroška hrana Hipp | Enega od petih kozarčkov so našli v trgovini Spar v Železnem. Še en kozarček, ki naj bi ga po poročanju APA prodajali v isti trgovini, še iščejo. | Foto Shutterstock

Enega od petih kozarčkov so našli v trgovini Spar v Železnem. Še en kozarček, ki naj bi ga po poročanju APA prodajali v isti trgovini, še iščejo.

Pravosodne oblasti na avstrijskem Gradiščanskem so danes za osumljenega izsiljevanja v povezavi z zastrupitvijo kozarčkov otroške hrane Hipp odredile 14 dni preiskovalnega pripora, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 39-letnik vse obtožbe zanika.

Moškega so v soboto prijeli na Solnograškem, v nedeljo pa so ga predali oblastem v Železnem na Gradiščanskem. Tam so zanj po zaslišanjih v pridržanju danes odredili pripor.

Osumljenec je nekdanji zaposleni v podjetju HiPP 

Odvetnik osumljenca, ki je po rodu Slovak, je že v ponedeljek dejal, da osumljeni zanika vse obtožbe. Potrdil je, da gre za nekdanjega zaposlenega v podjetju Hipp v Avstriji, vendar pa da je zaposlitev prekinil sporazumno.

Po poročanju medijev, da so med hišno preiskavo v St. Gilgenu pri osumljencu zasegli strup za podgane, je njegov odvetnik danes zatrdil, da je bil ta namenjen za manjšo kmetijo, ki jo upravlja na Slovaškem.

En kozarček še iščejo 

Primer se nanaša na aprilsko odkritje petih kozarčkov otroške hrane Hipp, ki so vsebovali strup za podgane, v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Enega od petih kozarčkov so našli v trgovini Spar v Železnem. Še en kozarček, ki naj bi ga po poročanju APA prodajali v isti trgovini, še iščejo.

Analiza vsebine kozarčka iz Železnega je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane. Uradnih ugotovitev o posledicah morebitnega zaužitja tovrstne količine še ni, od tega pa je odvisna vsebina morebitne obtožnice. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

