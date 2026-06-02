Rusi nad Ukrajino z balističnimi raketami: devet mrtvih, ljudje ujeti pod ruševinami #vŽivo

V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj devet ljudi, od tega pet v Dnipru in štirje v Kijevu. Več deset jih je bilo tudi ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.00 V obsežnem ruskem napadu na Kijev devet mrtvih

V Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti dve stanovanjski stolpnici in kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami.

Dozens of Russian one-way attack drones as well as cruise and ballistic missiles were launched and targeted the Ukrainian capital of Kyiv during last night’s large-scale attack, according to Ukraine-based monitors, in what appears to have been one of the largest attacks against… pic.twitter.com/8V5wZwknls — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Doslej so po napadih na več četrti mesta našteli štiri smrtne žrtve, še najmanj 51 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije otroci.

Po navedbah prič je odjeknilo več kot deset glasnih eksplozij, nad mestom pa se po napadih vije dim. Prebivalci so se množično zatekli v zaklonišča.

Pet ljudi je bilo ubitih, še najmanj 25 pa ranjenih tudi v Dnipru na vzhodu države.

O desetih ranjenih po zračnih alarmih, ki so se oglasili po večjem delu Ukrajine, poročajo tudi iz Harkova. Nad mesto je po besedah župana Igorja Terehova priletelo 15 dronov in dve raketi.

V Zaporožju je bilo tarča napada industrijsko poslopje.

Moskva je prejšnji teden Ukrajino posvarila pred sistematičnimi napadi v odgovor na napad z dronom, v katerem je bilo minuli mesec v regiji Lugansk na vzhodu, ki jo zaseda Rusija, v študentskem domu ubitih 21 ljudi.

A Chinese-owned Zeekr electric car dealership burns in the Ukrainian capital of Kyiv, after being targeted and destroyed during last night’s cruise and ballistic missile attack by Russia. pic.twitter.com/a65ixCDxko — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek zvečer ponovil zadnje dni že večkrat izrečeno svarilo pred možnostjo obsežnega napada ruske vojske in prebivalce pozval, naj bodo še posebej pozorni na alarme, ki opozarjajo na napade.

Moskva, ki Ukrajino bombardira skoraj vsak noč, je v zadnjih mesecih okrepila tudi napade podnevi. Na okrepljeno obstreljevanje se je Kijev odzval s povečanjem števila lastnih napadov, tudi v notranjosti Rusije.

Danes iz Rusije poročajo o požaru v naftni rafineriji Ilski v Krasnodarju po napadu z dronom, žrtev ni bilo.