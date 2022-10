Znani poslovnež bo kandidiral za župana

Iz stranke Socialnih demokratov (SD) so sporočili, da se v tekmo za župana Občine Piran podaja Dušan Olaj, podjetnik, lastnik podjetja DUOL, filantrop, gasilec in triatlonec.

Dušan Olaj je ustanovitelj in generalni direktor podjetja DUOL, mednarodne in globalne družbe, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo hitro postavljivih objektov, napihljivih balonskih hal za teniška igrišča, skladišč v lukah, pokritih radarskih sistemov in deponije odpadkov.

Njegova predstavitev bo jutri v prostorih Socialni demokratov v Luciji, so sporočili. Sledila bo predstavitev izkušenih kandidatov in kandidatk za člane in članice Občinskega sveta Občine Piran in njenih krajevnih skupnosti, govorili pa bodo tudi o razvojni viziji za boljšo občino za vse.