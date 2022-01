Pavel Gantar bo plačal globo zaradi žaljenja šefa policije na Twitterju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pavel Gantar je nekdanji predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, poslanec, minister za okolje in prostor ter minister za informacijsko družbo. Bil je član strank LDS in Zares. Foto: STA

Policija je zaradi zapisa na družbenem omrežju Twitter nekdanjemu poslancu in ministru Pavlu Gantarju izrekla globo za prekršek, je na Twitterju objavil Gantar. Prijavo je podal generalni direktor policije Anton Olaj, saj naj bi Gantar s svojim zapisom razžalil policijo in policiste. "Člen 133," se je na odločbo o prekršku odzval Gantar.

Olaja je zmotil Gantarjev zapis, objavljen 9. oktobra lani na Twitterju, ki se je nanašal na protest 5. oktobra v Ljubljani. "Res je! Po mestu krožijo organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo!" je zapisal. Gantar je pozneje sicer pojasnjeval, da je bil v zapisu ironičen.

Olaj pa je menil, da je zapis "že sam po sebi objektivno žaljiv, ne glede na to, kdo ga je zapisal in na koga se nanaša", zato je podal prijavo.

250 evrov

Policijska postaja Dolenjske toplice je zdaj izdala odločbo o prekršku, v kateri so zapisali, da je Gantar Olaju "povzročil občutek prizadetosti", s čimer je storil prekršek po zakonu o varstvu javnega reda in miru, je razvidno iz odločbe, ki jo je na Twitterju objavil Gantar. Izrekli so mu globo v višini 250 evrov.

"Člen 133," je objavo odločbe pospremil Gantar, pri čemer je v imel v mislih člen kazenskega zakonika nekdanje SFRJ o verbalnem deliktu.

Olaj je sicer prijave za kaznivo dejanje razžalitve, žaljive obdolžitve oz. kršenje zakona o varstvu javnega reda in miru podal zoper več posameznikov, med drugim poslanca SD Matjaža Nemca.