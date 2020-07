Na ljudski skupščini vzklikal: Smrt Janši #video

Video: TopNews/YouTube

Večji del udeležencev protestov pretekli petek (17. julija) je pot zaključilo v Parku slovenske reformacije, kjer je potekala "ljudska skupščina". Na njej so oblikovali več skupin in razpravljali o ključnih problemih s področja okolja in trajnostnega razvoja, svobode medijev, delavskih in socialnih pravic, koronskih ukrepov, kulturnih politik, alternativ političnemu sistemu ter intervencij in taktik, poroča STA.

Pred začetkom govora Jaše Jenulla je v ospredje stopil eden od protestnikov in zavpil: Smrt fašizmu!, več udeležencev pa mu je odvrnilo: Svoboda narodu!, nato je zavpil še: Smrt Janši! Svoboda narodu!, čemur je sledila tišina, nato pa ga je eden od udeležencev pospremil med občinstvo.

Na policijo smo se obrnili z vprašanji, ali so bili obveščeni o dogodku. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Policija v petek: Dogodka sta potekala mirno

V petek po končanih protestih so sicer s policije sporočili, da so opravili varovanje dveh neprijavljenih shodov. Na prvem, ki se je ob 18.30 začel na Trgu republike, se je zbralo okoli 50 protestnikov, na drugem, ki se je začel okoli 19. ure na Prešernovem trgu, pa so policisti našteli okoli 3000 protestnikov, poroča STA.

"Dogodka sta potekala mirno, so pa policisti za promet zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti. Policisti so pri varovanju shodov ugotovili po dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih in odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih," so še navedli na PU Ljubljana, kjer zbiranje obvestil nadaljujejo in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, še poroča STA.