Na protivladnih protestih izvedba prve "ljudske skupščine" #video

Protivladni protesti v Ljubljani danes potekajo že dvanajstič zapored. Rumeni jopiči, ki so do zdaj vlado podpirali, so za tokratne proteste napovedali, da se bodo pomešali med protestnike in jih nadzirali. Tokratni protest potekajo pod sloganom "Da kulturi, ne diktaturi!", v Argentinskem parku (Park slovenske reformacije) pa so se zaključili s tako imenovano ljudsko skupščino.

V Ljubljani odmevajo piščalke, obe strani svoje sporočata z mikrofoni. Tudi tokrat so se protestnikom pridružili tržaški Slovenci, ki so jih ob prihodu na Prešernov trg pozdravili s ploskanjem.

Množica se je odpravila proti stavbi RTV, kjer so soglasno vzklikali "RTV je naša!", nato so shod nadaljevali naprej s sloganom "Da kulturi, ne diktaturi!" v ospredju, zaključili pa so v Argentinskem parku (Parku slovenske reformacije) z "ljudsko skupščino".

Sicer so to že drugi protivladni protesti v tem tednu po tem, ko so v sredo novinarji na Trgu republike pred parlamentom izrazili svoje nestrinjanje z novimi predlogi medijske zakonodaje.

Prva ljudska skupščina v Argentinskem parku

V Argentinskem parku se odvija tako imenovana Ljudska skupščina. Kot je dejal neuradni organizator Jaša Jenull, bodo na skupščini izpostavili zahteve in načrte, ki jih bodo tisti, ki bodo zamejali sedanjo vlado, morali upoštevati.

Protestniki so se razdelili po sedmih področjih oziroma tematikah, kjer so v razpravah podali svoje predloge za izboljšave.

"Rumeni jopiči" s harmonikarji izrazili podporo harmonikarju Marku

"Rumeni jopiči" so za današnji dan napovedali, da bodo ta petek pustili "protestnike same s koronavirusom", se raje pomešali mednje in izvedli "rumeni monitoring" protestnikov z namenom, da bi jih razkrinkali.

"V petek bo potekal rumeni monitoring, ki je skladen s slovensko zakonodajo in sodbami ESČP (Evropskega sodišča za človekove pravice). Kdor ne želi biti identificiran, naj ostane doma," so zapisali na Twitterju.

Na začetku protesta so organizirali zbor 11 harmonikarjev. Prejšnji teden se je namreč prebivalcem Ljubljane dobro znani ljubljanski harmonikar Marko, ki na istem mestu igra v prav vseh letnih časih, zapletel v manjši incident z enim od protivladnih protestnikov, ta naj bi ga zmotil s piščalko in ploskanjem. S tem naj bi izražali podporo prav njemu. Na Prešernovem trgu so igrali slovensko narodnozabavno glasbo, a jih je dež pregnal v bližnji lokal.

