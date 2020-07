Na Prešernovem trgu rumene jopiče pričakala "rumena maškarada" #foto #video

Že 11. teden zapored so v Ljubljani protivladni protesti. Že ob 18. uri se je nekaj protestnikov zbralo na Prešernovem trgu v Ljubljani na tako imenovani rumeni maškaradi, kjer so našemljeni v maske in rumene jopiče počakali podpornike vlade, tako imenovane rumene jopiče, ki so na Prešernov trg prišli ob 18.30. Na Prešernovem trgu se je zbralo tudi nekaj nasprotnikov obiska predsednika Boruta Pahorja v Bazovici. Ob 19. uri se je na Prešernovem trgu zbralo še več protestnikov, nato pa so se kolesarji in pešci podali na pot po ulicah Ljubljane.