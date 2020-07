Pahorju predlagajo, naj ne položi venca pred bazoviško fojbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB predsedniku republike Borutu Pahorju predlaga, naj v okviru ponedeljkovih spominskih slovesnosti ob stoletnici požiga Narodnega doma odstopi od namere, da položi venec pred bazoviško fojbo. V nasprotnem primeru se bodo v ZZB NOB po besedah predsednika Marjana Križmana odločili o svojem odnosu do Pahorja.

Vrnitev Narodnega doma je nedvomno velik dogodek in korak naprej v dobrososedskih odnosih med Slovenijo in Italijo, izhaja iz izjave borčevske zveze, ki jo je pred skorajšnjo simbolno predajo Narodnega doma, ki jo bosta izvedla oba predsednika držav Borut Pahorj in Sergio Mattarella, danes v Kopru predstavil predsednik ZZB NOB Slovenije Marijan Križman, piše STA.

"Udarec in negiranje vrednot narodnoosvobodilnega boja"

Žal pa Pahorjeva namera, da v okviru obiska položi venec tudi na bazoviško fojbo, "pomeni udarec in negiranje vrednot narodnoosvobodilnega boja ter vseh žrtev fašizma, zlasti pa Primorcev", je po pisanju STA prepričan Križman.

"S polaganjem vencev so bo potrjevalo laži, ne pa zgodovinskih dejstev"

Zato so v zvezi borcev predsednika Pahorja pozvali, naj razmisli, ali je klanjanje nad "fojbo laži" državotvorno dejanje, ter mu predlagali, da zato, da bi se izognil vsesplošnemu ogorčenju Primorcev, odstopi od te namere. "S polaganjem venca na fojbo se bomo pač morali opravičiti za to, da so nas Italijani napadli," je dejal Križman. Predsednik komisije za zgodovino pri ZZB NOB Martin Premk je dodal, da se bo s polaganjem vencev pred fojbo v Bazovici "potrjevalo laži, ne pa zgodovinskih dejstev", še poroča STA.

"Nihče nima nič proti temu, da se položi vence vsem žrtvam druge svetovne vojne na tej ali oni strani. Nihče nima nič niti proti temu, da se vsak opraviči za povzročene žrtve, ampak zgodovina ne more dopustiti, da se polaga vence na spominskem obeležju, ki je pravzaprav simbol potvarjanja in spreobračanja zgodovine," je opozoril Premk po poročanju STA.

Kot je še poudaril, ne drži, da je omenjena fojba množično grobišče, poleg tega pa je šlo pri dogodkih po koncu druge svetovne vojne na Tržaškem krasu za obračunavanje s fašisti in njihovimi kolaboranti, ne pa za genocid nad Italijani.

Predsednik tržaške partizanske organizacije ANPI Fabio Vallo je na današnji novinarski konferenci v Kopru dodal, da gre pri ponedeljkovem dogajanju, zlasti pri obisku fojbe, za "plačilo nekega davka" v zameno za tisto, kar bi moralo biti dolžno dejanje večinskega naroda, poroča STA.

Križman je na novinarsko vprašanje sicer izrazil pričakovanje, da bo njihov poziv Pahorju ostal neuslišan. Se bodo pa zato po ponedeljku odločili, v kakšnem odnosu bodo s predsednikom države. Za torek so namreč sklicali kolegij ZZB NOB, na njem pa se bodo pogovarjali o Pahorjevem dejanju. Kot je priznal prvi mož zveze borcev, "je zelo veliko pritiskov na to, da ta predsednik ne predstavlja več vrednot NOB", še piše STA.