Argentina potnik Tenerife hantavirus

Nedelja, 10. 5. 2026, 8.35

1 ura, 18 minut

Ladja s potniki s hantavirusom prispela na Tenerife. Prebivalci zaskrbljeni.

Tenerife hantavirus | Evakuacija potnikov z ladje | Foto Reuters

Foto: Reuters

Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja za križarjenje Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki.

Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih šest primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.

Generalni sekretar WHO miri prebivalce: Tveganje za javno zdravje ostaja nizko

Generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je že prispel na Tenerife, kjer bo pomagal pri usklajevanju evakuacije potnikov z ladje. Po prihodu na otok je izrazil prepričanje, da bo operacija uspešna.

Da bi pomiril prebivalce Kanarskih otokov, je Tedros nanje naslovil pismo, v katerem jim je zagotovil, da razume njihovo zaskrbljenost. Obenem je ponovil, da trenutno tveganje za javno zdravje ostaja nizko. Zapisal je še, da pri izbruhu hantavirusa ne gre za covidu podobno bolezen.

Hantavirus
