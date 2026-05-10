Ladja s potniki s hantavirusom prispela na Tenerife. Prebivalci zaskrbljeni.

Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja za križarjenje Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki.

Prebivalci so zaskrbljeni. Foto: Reuters Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih šest primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.

Generalni sekretar WHO miri prebivalce: Tveganje za javno zdravje ostaja nizko

Generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je že prispel na Tenerife, kjer bo pomagal pri usklajevanju evakuacije potnikov z ladje. Po prihodu na otok je izrazil prepričanje, da bo operacija uspešna.

Ladja je prispela na Tenerife. Foto: Reuters Da bi pomiril prebivalce Kanarskih otokov, je Tedros nanje naslovil pismo, v katerem jim je zagotovil, da razume njihovo zaskrbljenost. Obenem je ponovil, da trenutno tveganje za javno zdravje ostaja nizko. Zapisal je še, da pri izbruhu hantavirusa ne gre za covidu podobno bolezen.