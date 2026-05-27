STA

Sreda,
27. 5. 2026,
16.20

Sreda, 27. 5. 2026, 16.20

Nizozemska nogometna reprezentanca za SP 2026

Depay in Timber po poškodbi nared za mundial

Memphis Depay Nizozemska | Foto Reuters

Selektor nizozemske nogometne reprezentanca Ronald Koeman je razkril seznam igralcev za letošnje svetovno prvenstvo, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem. Med vpoklicanimi sta tudi Memphis Depay in Jurrien Timber, čeprav sta se oba v zadnjem času spopadala s poškodbami.

Memphis Depay, ki igra za Corinthians v Braziliji, se je pred kratkim spopadal s poškodbo stegna. Kljub temu se je Ronald Koeman odločil, da ga vključi na seznam. Napadalec je v zadnjih kvalifikacijah dosegel svoj 51. in 52. gol za reprezentanco in postal nizozemski rekorder.

V reprezentanco se vrača tudi Jurrien Timber. Branilec Arsenala je bil od marca odsoten zaradi poškodbe gležnja, toda Koeman meni, da je dovolj zdrav za sodelovanje na turnirju.

Branilec Manchester Uniteda in soigralec Benjamina Šeška Matthijs de Ligt je zaradi kronične poškodbe hrbta ostal brez svetovnega prvenstva, zaradi poškodb bosta manjkala tudi Jerdy Schouten in Xavi Simons.

Nizozemska se bo v skupinskem delu svetovnega prvenstva pomerila z Japonsko, Švedsko in Tunizijo.

Seznam nizozemske nogometne repezentance za SP 2026:

Vratarji: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion);

Branilci: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter Milano), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion);

Vezisti: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Olympique Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion);

Napadalci: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam).
