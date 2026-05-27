New York in New Jersey sprožila zaradi vstopnic za SP

Pravosodni ministrici ameriških zveznih držav New York in New Jersey sta v sredo napovedali preiskavo obtožb o izkoriščanju nogometnih navijačev z visokimi cenami vstopnic za tekme svetovnega prvenstva in prevozi do stadiona MetLife v New Jerseyju, kjer bo osem tekem vključno s finalno.

Ministrici nameravata preiskati Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) in organizatorje prvenstva, ki se začne 11. junija in poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki. "Newyorčani so leta čakali, da svetovno prvenstvo pride v njihovo bližino, in zaslužijo si pošteno priložnost za nakup dostopnih vstopnic," je na novinarski konferenci dejala pravosodna ministrica New Yorka Letitia James. "Fifa je nakup vstopnic za svetovno prvenstvo spremenila v preizkušnjo, zmedo, lažno pomanjkanje in nemogoče visoke cene. Zavezani smo k temeljiti preiskavi ravnanja Fife," je dodala kolegica iz New Jerseyja Jennifer Davenport.

Foto: Guliverimage Preiskava bo preverila poročila, da so bili navijači zavedeni glede lokacij sedežev in oškodovani zaradi agresivnega določanja cen na podlagi povpraševanja. Spremenljivo oblikovanje cen v različnih fazah prodaje in glede na povpraševanje naj bi Fifi omogočilo, da je cene za približno 90 od 104 tekem zvišala za povprečno 34 odstotkov.

Stadion MetLife stoji sredi ničesar in do njega zaradi varnosti ne bo mogoče z avtomobili, zato navijače odirajo tudi s tem. Parkiranje za več kot 100 dolarjev (86 evrov) bo mogoče v bližini, ampak bo spet potreben prevoz do stadiona. Avtobus iz mesta New York stane normalno okrog 13 dolarjev (11 evrov), za nogomet bo potrebno odšteti 100 dolarjev. Vstopnice so bile v uvodni prodaji okrog 200 dolarjev (172 evrov), sedaj so narasle že na 4000 dolarjev (3438 evrov), za finalno tekmo pa na 10.000 dolarjev (8596 evrov).

Organizatorji so za lokalno prebivalstvo sedaj organizirali posebne loterije, to je žrebanje vstopnic, ki jih bo mogoče kupiti za 60 dolarjev (52 evrov), newyorški župan Zohran Mamdani pa je obljubil, da bo izžrebanih tudi 1000 vstopnic za po 50 dolarjev (43 evrov), vendar ne za finalno.

Fifa naj bi s prvenstvom zaslužila 13 milijard dolarjev oziroma več kot 11 milijard evrov.