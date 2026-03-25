"Da bomo tudi skakalke lahko letele v Planici, mi pomeni zelo veliko, saj že od nekdaj komaj čakam na ta trenutek. Bom pa kaj več lahko povedala, ko bom opravila prve polete tu. Nekaj strahospoštovanja pred letalnico je potrebnega, da ne skačeš na silo, sicer lahko gre kaj narobe. Veselim se, pripravljena sem," pred koncem tedna v Planici, kjer bodo na Letalnici bratov Gorišek prvič tekmovale tudi skakalke, pravi zmagovalka svetovnega pokala Nika Prevc, ki se z bojem za mali kristalni globus ne želi obremenjevati, temveč želi raje uživati.

"Mika me, da bi enkrat letela tukaj," je ob spremljanju lanske moške tekme na Letalnici bratov Gorišek novinarjem dejala šampionka smučarskih skokov Nika Prevc. Leto pozneje se ji je dolgoletna želja uresničila. Petnajst najboljših skakalk svetovnega pokala bo imelo v soboto pravico tekmovanja na premierni tekmi za skakalke na letalnici v Planici. Ob koncu sezone pričakujejo, da bo pod Poncami letelo 13 skakalk, za katere je predvideno, da se z napravo spoznajo v petek na jutranjem treningu.

"Da bomo tudi skakalke lahko letele v Planici, mi pomeni zelo veliko, saj že od nekdaj komaj čakam na ta trenutek. Bom pa kaj več lahko povedala, ko bom opravila prve polete tu. Zelo se jih veselim. Za zdaj vem le, da se tu leti višje, da je spodaj več prostora. Jaz informacije raje zbiram sama zase, saj se vsak med poletom počuti drugače," se 21-letnica veseli, da bo v kratkem lahko odkljukala dolgoletno željo.

Vikersund mešanih občutkov, a stopnjevanje poletov jo navdaja z optimizmom

Prevc je generalko pred koncem sezone pred dnevi v Vikersundu, kjer je bila tretja in druga, doživela z mešanimi občutki. "Mešano. Za kakšen skok vem, da bi bil lahko boljši, morda bi kdaj potrebovala tudi malo več sreče s pogoji. Nič me ni tako zelo presenetilo, morda le tisto razočaranje prvi dan. Dvakrat sem imela zelo nizko zaletišče, za dolg skok v nadaljevanju pa mi je morda malo zmanjkalo živcev. Sem pa zadovoljna, da sem iz dneva v dan napredovala. Mislim, da sem dobro pripravljena za Planico," se je na norveško prizorišče, kjer je lani z 236 metri postavila svetovni rekord, ozrla tretjič zapored najboljša skakalka svetovnega pokala.

"Mešano. Za kakšen skok vem, da bi bil lahko boljši, morda bi kdaj potrebovala tudi malo več sreče s pogoji," pravi o Vikersundu.

V nedeljskih kvalifikacijah je pristala pol metra od svetovnega rekorda, na tekmi z eno serijo pa zaostala le za Eirin Mario Kvandal, ki je v seštevku poletov po dveh zmagah v udobnem vodstvu z 200 točkami. Prevc, ki je druga s 140 točkami, bi rada gradila na tem poletu. Z malim kristalnim globusom za polete – če bodo uspešno izvedli posamično tekmo v Planici, ga bodo podelili prvič – se ne želi pretirano obremenjevati.

"Ta polet je bil zelo dober, bi se dalo pa še kaj izboljšati. Zdaj vem, na katere stvari moram paziti, da mi bo to pomagalo v Planici. V Vikersundu sem napadala dvakrat (mali globus, op. a.), a se mi ni izšlo. Mislim, da bo bolje, če neham razmišljati o tem, da lahko samo še uživam. Kar bo, pa bo," je na novinarski konferenci dejala mlada skakalka, na šaljivo opazko brata Petra o novem ženskem rekordu v Planici pri 242 metrih pa je dodala: "To bom sprejela. Se pa ne želim obremenjevati niti s svetovnim rekordom, v Planici si želim predvsem dolgih poletov."

"Mislim, da bo bolje, da neham razmišljati o tem, da lahko samo še uživam. Kar bo, pa bo," pravi o boju za mali globus v poletih, v katerem je druga, za vodilno Eirin Mario Kvandal zaostaja 60 točk.

"Nekaj strahospoštovanja pred letalnico je potrebnega"

Prevc, za katero je izjemna sezona, v kateri je izboljšala tudi rekord po številu zmag v enem tekmovalnem obdobju in absolutni točkovni rekord ter osvojila tri olimpijske kolajne, še ni povsem prepričana o najljubšem vrhuncu sezone. Trening skakalk je predviden v petek, ko vremenska napoved ni najugodnejša, premierna posamična tekma deklet pa v soboto popoldne.

"Ne vem še. Upam pa, da bom, ko bo sezone res konec, lahko rekla Planica," pravi in priznava, da pred prvim poletom v Planici občuti nekaj strahospoštovanja: "Nekaj strahospoštovanja pred letalnico je potrebnega, da ne skačeš na silo, sicer lahko gre kaj narobe. Veselim se, pripravljena sem."

Svetovni pokal, skupno (32/33): 1. Nika Prevc (Slo) 2576 točk*

2. Nozomi Maruyama (Jap) 1810

3. Anna Odine Stroem (Nor) 1578

4. Lisa Eder (Avt) 1417

5. Selina Freitag (Nem) 1222

...

10. Nika Vodan (Slo) 887 Poleti, skupno (2/3): 1. Eirin Maria Kvandal (Nor) 200

2. Nika Prevc (Slo) 140

3. Frida Westman (Šve) 130

4. Anna Odine Stroem (Nor) 105

5. Nika Vodan (Slo) 95

...

*Nika Prevc je že skupna zmagovalka sezone 2025/26 Vir: STA

Program Planica Četrtek, 26. marec

8.00 Prva serija uradnega treninga (m)

9.00 Druga serija uradnega treninga (m)

10.00 Kvalifikacije (m) Petek, 27. marec

9.00 Prva serija treninga (ž)

9.40 Druga serija treninga (ž)



14.00 Poskusna serija (m)

15.00 Prva serija posamične tekme (m) Sobota, 28. marec

8.00 Poskusna serija (m)

9.30 Prva serija ekipne tekme (m)



14.15 Poskusna serija (ž)

15.00 Prva serija posamične tekme (ž)



Nedelja, 29. marec

9.00 Poskusna serija (m)

10.00 Prva serija posamične tekme (m)



Sledi: Razglasitev dnevnih zmagovalcev in zmagovalca v seštevku Planica 7; Razglasitev zmagovalcev sezone v skupnih seštevkih FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih in smučarskih poletih ter v pokalu narodov.

