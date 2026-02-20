Velik preobrat: Ruski vojaki so pobesneli. Moskva jim končno verjame.

Sage z omejevanjem delovanja komunikacijske aplikacije Telegram v Rusiji še zdaleč ni konec. Potem ko so se zaradi poteze ruskega medijskega regulatorja Roskomnadzor začeli pritoževati vojaki na fronti v Ukrajini, ki so trdili, da je Telegram kritično pomemben za učinkovito komunikacijo, so v Moskvi trdili, da to ne more biti res. A zdaj so spremenili odločitev - ruski vojaki na bojišču v Ukrajini bodo iz ukrepov ruske vlade zoper Telegram do nadaljnjega izvzeti.

Ruski minister za digitalno preobrazbo, komunikacije in medije Maksut Šadajev je v sredo popoldne razkril odločitev posebnega komiteja ruske državne dume, da ruski medijski regulator Roskomnadzor delovanja komunikacijske aplikacije Telegram za ruske uporabnike ne bo omejeval v regijah, kjer so prisotni ruski vojaki, ki se borijo na fronti v Ukrajini, je poročal ruski časopis Kommersant.

Šadajev je ob tem izrazil upanje, da bodo ruski vojaki Telegram sčasoma zamenjali za druge metode komuniciranja in se jim poskusili prilagoditi.

Ruska vlada si uporabnike in uporabnice Telegrama v Rusiji prizadeva prepričati, naj jo zamenjajo za rusko državno aplikacijo Max, ki pa v nasprotju s Telegramom ne omogoča povsem šifrirane komunikacije med uporabniki, kar pomeni, da jih lahko prestreza in vanje vpogleda tudi lastnik strežnikov, na katerih deluje aplikacija. Foto: Shutterstock

V Kremlju so močno dvomili, da ruski vojaki res potrebujejo Telegram

Gre sicer za odločitev, ki je v popolnem nasprotju z nedavnimi trditvami Kremlja (vir), da upočasnjevanje delovanja Telegrama oziroma omejevanje njegovih funkcij kakorkoli vpliva na komunikacijo med ruskimi vojaki na območju Ukrajine, kjer divja vojna.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je ob tem celo izrazil dvome, da ruska vojska komunicira in bojne operacije usklajuje prek aplikacije, kot je Telegram.

Roskomnadzor je omejitve delovanja komunikacijske aplikacije Telegram uvedel zato, ker Telegram domnevno ne spoštuje ruske zakonodaje, ki veleva, da morajo biti vsi podatki, izmenjani prek aplikacije, shranjeni lokalno in da morajo vse platforme državnim organom kadarkoli omogočiti vpogled v vse podatke in komunikacijo na platformi - tudi šifrirano. Telegram v Rusiji sicer še vedno deluje, a so glede na pritožbe uporabnikov motene oziroma nedostopne nekatere funkcije, kot so glasovno klicanje in izmenjave večpredstavnostnih vsebin. Foto: Shutterstock

Ruski spletni medij Baza je v začetku tedna poročal, da bo Rusija s 1. aprilom letos Telegram povsem blokirala. Preberite več.

"Kdor seje veter, žanje vihar"

Po tem, ko je ruski regulator medijev in telekomunikacij pred nekaj več kot tednom dni začel omejevati delovanje Telegrama za ruske uporabnike in uporabnice - večina več ne more pošiljati večjih datotek, kot so videoposnetki, nekaterim tudi deluje zelo počasi, omejeno je klicanje -, so preplah zagnali ruski vojaki v Ukrajini in skupnost tako imenovanih milblogerjev, ruskih poročevalcev o vojni v Ukrajini, ki se za informacije močno zanašajo na vsebine, ki jih prek Telegrama prejmejo od ruskih vojakov na fronti.

Telegram ima v Rusiji po zadnjih podatkih več kot 93 milijonov uporabnikov, kar predstavlja približno 60 odstotkov vseh prebivalcev države. Na fotografiji ruski vojaki na neznani lokaciji na fronti v Ukrajini, na zaslonu računalnika pa je uporabniški vmesnik aplikacije Telegram. Foto: VK.com / Vir neznan

Telegram je po navedbah nekaterih ruskih vojakov kritična komponenta komunikacij in koordinacije na bojišču, ki jim med drugim omogoča hitro obveščanje o dogajanju na fronti in učinkovitejše omejevanje škode zaradi napadov ukrajinskih dronov.

Omejevanje aplikacije Telegram je bilo za ruske vojake v Ukrajini dodaten šok po tem, ko je Ukrajina v sodelovanju z ameriškim podjetjem SpaceX dosegla, da so ruskim vojakom na fronti prenehali delovati terminali za dostop do satelitskega interneta Starlink.

Neimenovani ruski vojak, znan le kot Inge, je v videoposnetku, ki naj bi nastal nekje na fronti v Ukrajini, zaradi omejevanja Telegrama z besedami "Kdor seje veter, žanje vihar" med vrsticami celo zagrozil Roskomnadzorju in posredno tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Foto: Posnetek zaslona

Rusi niso zadovoljni, ker jim v Moskvi želijo vzeti Telegram

Telegram v Rusiji sicer ni zgolj aplikacija za pogovore med uporabniki, temveč mnogo več kot to. Gre tudi za medijsko platformo, saj imajo na Telegramu kanale tako rekoč vsi ruski mediji – mnogi imajo več milijonov sledilcev –, in način za neposredno in ažurno komunikacijo ruskih vladnih in drugih institucij z državljani in državljankami Rusije.

Telegram ima v Rusiji po zadnjih ocenah okrog 93 milijonov uporabnikov in uporabnic, kar bi pomenilo, da je najbolj priljubljena komunikacijska aplikacija v državi.

Rusija se zapira pred vplivi zahodnega interneta. Fotografija je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: Umetna inteligenca

"Max bom namestila, ko bom ležala v krsti!"

Nedavna anketa ruskega neodvisnega medija SOTA med prebivalci Rusije o tem, kaj si mislijo o vladnem omejevanju oziroma blokadi določenih funkcij Telegrama, je razkrila precej nezadovoljstva. "Gre za nesmisel, to je nezaslišano, Max je vohunska aplikacija in nikakor je ne namestim, moji prijatelji na fronti v Ukrajini so zelo ogorčeni zaradi te poteze," je nekaj njihovih izjav. Več v spodnjem videoposnetku: