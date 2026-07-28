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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
28. 7. 2026,
7.38

Osveženo pred

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Natisni članek
Petr Pavel formula ena Hungaroring

Torek, 28. 7. 2026, 7.38

0 minut

Peter Pavel – namesto državniškega protokola kar s teleobjektivom

Češki predsednik ima zanimiv hobi: na dirki formule ena je bil akreditirani fotograf #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Petr Pavel fotograf F1 | Petr Pavel v družbi madžarskega premierja in predsednika FIE Mohameda Ben Sulajema | Foto Reuters

Petr Pavel v družbi madžarskega premierja in predsednika FIE Mohameda Ben Sulajema

Foto: Reuters

Češki predsednik na dirki formule ena ni sedel v VIP-loži, ampak je stal med fotografi ob stezi.

Češki predsednik Petr Pavel je že več let strasten ljubiteljski fotograf motošporta. Njegova strast je tako velika, da se največjih dirkaških dogodkov udeležuje z uradno fotografsko akreditacijo FIE – ne kot državniški gost, temveč kot fotograf ob stezi.

Na nedavni dirki za svetovno prvenstvo formule ena je Petr Pavel vzbudil precej pozornosti, ko se je po Hungaroringu sprehajal z več profesionalnimi fotoaparati in teleobjektivi, oblečen v fotografski brezrokavnik, skupaj z drugimi akreditiranimi fotografi. Pred dirko se je sicer srečal tudi s predsednikom FIE Mohamedom Ben Sulajemom in vodstvom formule 1 ter madžarskim premierjem Petrom Magyarjem, vendar je bil njegov obisk predvsem izraz osebne strasti do fotografije in motošporta.

Fotografiranje na Hungaroringu še zdaleč ni bila prva tovrstna izkušnja

To ni bila njegova prva tovrstna izkušnja. Petr Pavel je v zadnjih letih fotografiral tudi dirko 24 ur Le Mansa, reli Dakar, dirke MotoGP, NASCAR in številne druge motošportne dogodke. Nekatere njegove fotografije z Dakarja so bile razstavljene v Narodnem tehniškem muzeju v Pragi, izkupiček od prodaje svoje fotografske knjige pa je namenil dobrodelnim projektom.

Prav zato je njegov nastop na Hungaroringu pritegnil veliko pozornosti svetovnih medijev. Namesto da bi dirko spremljal iz VIP-lože, je več ur preživel ob zaščitnih ograjah in iskal najboljše fotografske kadre dirkalnikov, tako kot vsi drugi fotografi. Fotografije češkega predsednika z velikim teleobjektivom so hitro zaokrožile po svetovnih medijih in družbenih omrežjih ter ponudile nekoliko drugačen pogled na enega najvidnejših evropskih državnikov.

Petr Pavel formula ena Hungaroring
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