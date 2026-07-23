Delo začenja strateški svet za gospodarstvo

Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje.

Namen vladnega strateškega sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlog in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V svetu so zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki.

Svet kot predsednik vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Člani so predsedniki zbornic Tibor Šimonka, Marko Bitenc, Blaž Cvar, Mariča Lah in Jože Podgoršek, generalna sekretarka sindikata obrti in podjetništva Ana Čermelj ter podjetniki Igor Akrapovič, Jernej Bortolato, Dušan Olaj, Ivan Simič in Aleš Živkovič ter profesorja Polona Domadenik Muren in Matej Lahovnik.

V svetu so tudi vodilni različnih podjetij, institucij in bank, med njimi Blaž Brodnjak, Leon Cizelj, Matjaž Čemažar, Marko Drobnič, Damir Jelenko, Izidor Krivec, Jure Knez, Medeja Lončar, Gregor Makuc, Aleksander Mervar, Mark Pleško, Igor Pristavec, Sabina Sobočan, Jernej Tovšak in Jernej Zupančič.