Najbolj prestižni kitajski SUV v Evropi? Pogled v notranjost obeta veliko. #foto

Kitajski Zeekr je v Evropi predstavil model 9X, svoj prvi luksuzni športni terenec. Novi paradni model združuje evropsko oblikovanje, priključnohibridni pogon z močjo 660 kilovatov, razkošno notranjost in najnovejšo digitalno tehnologijo, z njim pa želi znamka nagovoriti kupce največjih premijskih športnih terencev.

Zeekr je uradno predstavil model 9X, svoj prvi predstavnik v razredu velikih luksuznih športnih terencev. Avtomobil je bil zasnovan v oblikovalskem centru znamke v švedskem Göteborgu, pri razvoju pa so želeli združiti evropsko oblikovanje, napredno tehnologijo in razkošje.

Poudarek na prestižu in udobju zadaj

Največ poudarka so namenili udobju potnikov. S pritiskom na gumb se sedeži pomaknejo v položaj za počitek, izvlečejo se nasloni za noge in zaprejo senčila, kabina pa se spremeni v zasebni salon. Prva in druga vrsta sedežev ponujata ogrevanje, hlajenje in masažno funkcijo, dodatno udobje pa zagotavlja aktivno odpravljanje hrupa.

V drugi vrsti se iz stropa spusti 43-centimetrski (17-palčni) OLED-zaslon z ločljivostjo 3K, ki se lahko pomakne proti potnikom in omogoča ogled filmskih vsebin. Voznik medtem uporablja 119-centimetrski (47-palčni) projekcijski zaslon, ki prikazuje navigacijo, hitrost in druge ključne informacije neposredno na vetrobranskem steklu. Osrednji del armaturne plošče predstavlja 41-centimetrski (16-palčni) OLED-zaslon, Zeekr pa je ohranil tudi nekaj fizičnih stikal za najpomembnejše funkcije.

Foto: Zeekr

Foto: Zeekr

Ne električni, temveč priključnohibridni pogon

Za pogon skrbi novi 900-voltni priključnohibridni pogonski sklop s sistemsko močjo 660 kilovatov. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 4,1 sekunde, največja hitrost znaša 240 kilometrov na uro. Na hitrih polnilnicah je baterijo mogoče napolniti od 10 do 80 odstotkov v 9,5 minute, skupni doseg pa po navedbah proizvajalca doseže 737 kilometrov.

Veliki SUV ponuja tudi veliko uporabnosti. Prtljažnik meri 677 litrov, s podrtimi sedeži pa se poveča na 2.148 litrov. Dovoljena masa prikolice znaša 2.000 kilogramov.

“Novi zeekr 9X je naš odgovor za naslednjo generacijo luksuznih potrošnikov. Bolj kot kdaj koli prej si luksuzni kupci želijo več od svojega avtomobila, Zeekr 9X pa je neposreden odgovor na to povpraševanje, zasnovan v Evropi za evropske ceste. Kljub svoji impozantni velikosti je ta avtomobil hkrati ekstrovertiran in eleganten. Njegova zasnova je tako premišljena in namerna, da voznik na peti vožnji opazi več podrobnosti kot na prvi. Zeekr 9X ni luksuz, izposojen iz druge dobe. Namesto tega gre za novo dobo razkošja, ki presega konvencionalno,” je ob evropski predstavitvi povedal Lothar Schupet, izvršni direktor Zeekra za Evropo.

Foto: Zeekr