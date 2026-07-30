V Novem mestu trčila štiri vozila, cesta zaprta več ur, poškodovanih več oseb

V sredo zvečer so na Levičnikovi cesti v Novem mestu trčila štiri osebna vozila. V nesreči je bilo poškodovanih več oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci nujne medicinske pomoči so nekaj poškodovanih oseb oskrbeli na kraju, štiri pa prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci GRC Novo mesto so poškodovanim nudili prvo pomoč ter reševalcem pomagali pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Ena oseba je bila ukleščena v vozilu, zato so jo gasilci s tehničnim posegom rešili.

Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, nevtralizirali razlite motorne tekočine in razsvetljevali kraj dogodka.

Regionalna cesta je bila na tem odseku več ur zaprta.