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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
9.09

Osveženo pred

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požar Francija gasilci

Torek, 28. 7. 2026, 9.09

8 minut

Požar blizu Bordeauxa se ponoči ni razširil

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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požar Francija | Od 6. julija so v Franciji aretirali 162 ljudi, ki so osumljeni podtikanja požarov. | Foto Reuters

Od 6. julija so v Franciji aretirali 162 ljudi, ki so osumljeni podtikanja požarov.

Foto: Reuters

Obsežen gozdni požar v francoskem departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije se minulo noč ni razširil, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP davi sporočile tamkajšnje oblasti. Je pa pričakovati, da bosta prizadevanja za omejitev ognja danes otežila nov vročinski val in veter.

"Ponoči so gasilci večkrat posredovali, vendar se požar ni razširil," so davi sporočili iz prefekture v Bordeauxu.

Je pa pričakovati, da bo prizadevanja za omejitev požara danes otežil nov vročinski val. Francoska meteorološka agencija Meteo-France v notranjosti države za danes napoveduje temperature med 33 in 35 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bi se živo srebro v Franciji ponekod lahko povzpelo do 40 stopinj.

Visoke temperature bodo spremljali jugovzhodni in zahodni vetrovi, zaradi katerih bi se lahko požar razširil. Požar blizu Bordeauxa je povzročil tudi nastanek t. i. pirokumulonimbusa, ki bi lahko povzročil še več požarov. S takšnim pojavom se v Franciji po navedbah tamkajšnje gasilske zveze srečujejo prvič.

Župan Bordeauxa: Pripravljeni smo na vse možnosti

Ogenj je od mesta Bordeaux oddaljen okoli 15 kilometrov. Župan Bordeauxa Thomas Cazenave je v ponedeljek dejal, da so pripravljeni na vse možnosti. "Pripravljamo se na sprejem velikega števila ljudi v primeru nadaljnjih evakuacij," je še povedal po poročanju britanskega BBC.

Požar, ki je v sredo izbruhnil v vasi Saumos, je doslej že vodil v evakuacijo skupno 220.000 ljudi, kar je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije.

V Franciji divja več požarov

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek zvečer obiskal krizni center v Bordeauxu in obljubil podporo vlade pri odzivu na enega največjih požarov v Franciji od druge svetovne vojne. Ob tem je povedal, da je drugi požar, ki je divjal jugozahodno od Bordeauxa pri kraju Biscarrosse v departmaju Landes, pod nadzorom.

V Franciji trenutno divja še več požarov, med drugim severovzhodno od Marseilla ter na otoku Korzika.

Predsednik francoske vlade Sebastien Lecornu je v ponedeljek povedal, da so požari v Franciji od začetka leta uničili več kot 116.000 hektarjev površin, kar je nov rekord po letu 2022.

Zaradi suma podtikanja požarov aretirali 162 ljudi

Dodal je, da so od 6. julija aretirali 162 ljudi, ki so osumljeni podtikanja požarov. Poudaril je, da bodo požigalci za svoja dejanja odgovarjali pred sodiščem, še poroča AFP.

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