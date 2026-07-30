Slovenske odbojkarice premagale drugo ekipo Turčije

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav na avgustovsko evropsko prvenstvo v Ljubljani odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem proti B-reprezentanci Turčije. Varovanke Alessandra Oreficeja so na uvodnem obračunu zmagale s 3:1 (18, 20, -20, 24), reprezentanci pa se bosta pomerili še v petek na tekmi za zaprtimi vrati.

V slovenski vrsti je bila s 23 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok jih je dodala 16.

Slovenke so bili boljše v vseh statističnih elementih, dosegle so osem asov in 13 blokov.