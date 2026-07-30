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Avtor:
STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
23.05

Osveženo pred

21 minut

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Natisni članek
Odbojkarska zveza Slovenije Alessandro Orefice

Četrtek, 30. 7. 2026, 23.05

21 minut

Slovenske odbojkarice premagale drugo ekipo Turčije

Avtor:
STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Švedska, Alessandro Orefice | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav na avgustovsko evropsko prvenstvo v Ljubljani odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem proti B-reprezentanci Turčije. Varovanke Alessandra Oreficeja so na uvodnem obračunu zmagale s 3:1 (18, 20, -20, 24), reprezentanci pa se bosta pomerili še v petek na tekmi za zaprtimi vrati.

V slovenski vrsti je bila s 23 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok jih je dodala 16.

Slovenke so bili boljše v vseh statističnih elementih, dosegle so osem asov in 13 blokov.

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