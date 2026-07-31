Oven

Odkrito se pogovorite glede zadev, ki so bile sporne v preteklosti ali pa vas utegnejo ogrožati v prihodnosti. Vsekakor bi morali biti pazljivi glede odhodkov. Mogoče ne boste investirali velike količine denarja, vseeno se pa zna zgoditi, da bo, če bo to brez predhodnega dogovora, negativni vpliv na družino precejšnji.

Bik

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, izjemno majhne in premagljive.

Dvojčka

Veliko se boste družili, a bolj vas bo privlačilo spogledovanje ter površno, zabavno in romantično zapeljevanje. Vezani boste dan preživeli v neobremenjenem pogovoru. Pravo dogajanje se bo začelo proti koncu dneva, ko boste začutili potrebo po ponovnem osvajanju svojega partnerja. Rezervirajte mizo za večerjo.

Rak

Prvi del dneva bo prinesel nesporazume, ki jih boste poskušali rešiti s pogovorom, morda tudi s prepirom. Za partnerja boste menili, da je neobjektiven in da se ne trudi razumeti vašega mnenja in stališč. Tudi samski ne boste občutili pravega razumevanja, še najmanj od svoje simpatije. Ozirali se boste po novih poznanstvih.

Lev

Vaše družabno življenje bo pestro in bogato. Ljudje, ki jih osebno ne poznate, a jih poznajo vaši prijatelji, vam bodo prihajali nasproti. Prepričali se boste, da obstajajo situacije, v katerih je učinkovitejše poznati kot imeti. Včlanite se v družabne skupine, to bo pripomoglo k vašemu družabnemu in kariernemu statusu.

Devica

Znašli se boste v časovni stiski, vendar se ne boste pripravljeni prav ničemur odreči. Najbolj vas bo gnal občutek dolžnosti, pa tudi vaše osebne ambicije bodo poudarjene. Morda prav zato ne boste imeli prav veliko od današnjega dneva, boste pa kljub temu zadovoljni in prijetno utrujeni.

Tehtnica

Danes se vam obetajo ugodni vplivi za znanstveno delo, raziskovanje in zbiranje informacij pa tudi vse oblike komunikacije. Zvezde vas bodo obsipale s šarmom, poudarile bodo vašo lepoto in talente. Kljub temu pa ne boste zares uživali v središču pozornosti. Skozi ves dan boste predvsem praktično naravnani.

Škorpijon

Zamislili si boste določene spremembe v vašem življenjskem slogu in jih tudi izpeljali. Morda boste poskusili s kakšno posebno prehrano, vadbo ali pa si boste drugače organizirali dan. Kakorkoli že, v prvih treh dneh se bo pokazalo, na kakšen uspeh lahko računa vaša nova sprememba.

Strelec

Pred vezanimi je miren dan, ko se ne boste prav nič naprezali. Vzdušje med vama bo prežeto s pozitivnimi energijami, zato dan poskusite izkoristiti za nadgradnjo vajine ljubezni. Tudi samski danes ne boste imeli nobenih posebnih težav. Morda se boste znašli celo ob pravem času na pravem mestu.

Kozorog

Vaše finančno stanje bo zadovoljujoče, lahko pa da boste dobili tudi nepričakovan priliv. Kakorkoli že, danes si boste lahko privoščili. Težave se bodo pojavile le, če se boste lotili preveč stvari hkrati. Bodisi na finančnem področju pa tudi glede vašega počutja bo najbolje, da se odločite za eno stvar in se tega držite.

Vodnar

Danes se boste posvečali družini. Kljub nerazumevanju in nejasnostim vam bodo bližnji poskušali ugoditi in vas poslušati. Starejši član družine bo potreboval vašo pomoč, skrb in pozornost. Dali boste vse od sebe. Otroke skušajte voditi z nasveti in jim pokažite, kako naj sami naredijo tisto, kar se od njih pričakuje.

Ribi

Za vsak dober rezultat se boste morali precej potruditi. Izplačali se vam bodo izobraževanje, specializacija, strokovna in poslovna potovanja ter raziskovalni projekti, ustvarjalnost in timsko delo. Pogumno se lotite iskanja informacij. Ne pozabite povprašati v krogu svojih znancev. Nekdo ima izkušnje, ki vam bodo koristile.