Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
18.30

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
tenis teniški globus Varvara Lepchenko

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 18.30

20 minut

Teniški globus, 21. julij

V Hamburgu že prvi dan izpadli prvi dve nosilki

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Varvara Lepchenko | Varvara Lepchenko | Foto Guliverimage

Varvara Lepchenko

Foto: Guliverimage

Ta teden se igrajo teniški turnirji serije 250 v Kitzbühlu, Estorilu, Hamburgu in Pragi. Na turnirju v Nemčiji sta že prvi dan izpadli prva in druga nosilka.

Majar Šerif
Sportal Egipčanka po predaji Badose osvojila turnir v Iasiju
Kitzbuhel, ATP 250 (612.620 evrov):

1. krog:
Mariano Navone (Arg) - Alexandre Muller (Fra) 6:4, 6:0;
Yannick Hanfmann (Nem) - Lukas Neumayer (Avt) 7:6 (5), 6:4;
Facundo Diaz Acosta (Arg) - Federico Cina (Ita) 4:6, 6:3, 6:4;
Jurij Rodionov (Avt) - Josef Schwarzler Joel (Avt) 6:4, 6:2;

Estoril, ATP 250 (612.620 evrov):

1. krog:
Tiago Torres (Por) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:4, 6:2;
Titouan Droguet (Fra) - Camilo Ugo Carabelli (Arg/7) 6:0, 3:6, 6:4;

Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):

1. krog:
Anhelina Kalinina (Ukr/2) - Kaitlin Quevedo (Špa) 7:5, 6:4;
Lourdes Carle Maria (Arg/7) - Jessica Pieri (Ita) 0:6, 6:1, 6:1;
Jule Niemeier (Nem) - Elena Malygina (Est) 6:4, 4:6, 6:1;
Elina Avanesjan (Arm/9) - Varvara Lepchenko (ZDA/1) 4:6, 7:6 (5), 6:3;
Arantxa Rus (Niz/4) - Chloe Paquet (Fra/12) 1:6, 6:4, 6:4;
Mona Barthel (Nem/8) - Eva Vedder (Niz/2) 4:6, 6:3, 6:0;
Elena Pridankina (Rus/5) - Victoria Brand (Nem) 6:3, 6:3;

Praga, WTA 250 (283.347 evrov):

1. krog:
Oceane Dodin (Fra) - Alisa Oktiabreva (Češ) 6:3, 6:3;
Darja Snigur (Ukr/8) - Ella Seidel (Nem) 7:5, 3:6, 6:3;
Marie Bouzkova (Češ/1) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 7:5, 7:5;
Youngsuh Lee Carol (ZDA) - Veronika Podrez (Ukr) 6:1, 5:7, 6:2;
Lucie Havlickova (Češ) - Alycia Parks (ZDA) 6:2, 6:4;
Ayla Aksu (Tur) - Sofia Costoulas (Bel) 2:6, 6:3, 6:4.
Veronika Erjavec
Sportal Veronika Erjavec zaključuje najboljšo stoterico
Jannik Sinner
Sportal Brez sprememb med najboljšimi na moški teniški lestvici ATP
tenis teniški globus Varvara Lepchenko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.