Ponedeljek, 20. 7. 2026, 18.30
20 minut
Teniški globus, 21. julij
V Hamburgu že prvi dan izpadli prvi dve nosilki
Ta teden se igrajo teniški turnirji serije 250 v Kitzbühlu, Estorilu, Hamburgu in Pragi. Na turnirju v Nemčiji sta že prvi dan izpadli prva in druga nosilka.
1. krog:
Mariano Navone (Arg) - Alexandre Muller (Fra) 6:4, 6:0;
Yannick Hanfmann (Nem) - Lukas Neumayer (Avt) 7:6 (5), 6:4;
Facundo Diaz Acosta (Arg) - Federico Cina (Ita) 4:6, 6:3, 6:4;
Jurij Rodionov (Avt) - Josef Schwarzler Joel (Avt) 6:4, 6:2;
Estoril, ATP 250 (612.620 evrov):
1. krog:
Tiago Torres (Por) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:4, 6:2;
Titouan Droguet (Fra) - Camilo Ugo Carabelli (Arg/7) 6:0, 3:6, 6:4;
Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):
1. krog:
Anhelina Kalinina (Ukr/2) - Kaitlin Quevedo (Špa) 7:5, 6:4;
Lourdes Carle Maria (Arg/7) - Jessica Pieri (Ita) 0:6, 6:1, 6:1;
Jule Niemeier (Nem) - Elena Malygina (Est) 6:4, 4:6, 6:1;
Elina Avanesjan (Arm/9) - Varvara Lepchenko (ZDA/1) 4:6, 7:6 (5), 6:3;
Arantxa Rus (Niz/4) - Chloe Paquet (Fra/12) 1:6, 6:4, 6:4;
Mona Barthel (Nem/8) - Eva Vedder (Niz/2) 4:6, 6:3, 6:0;
Elena Pridankina (Rus/5) - Victoria Brand (Nem) 6:3, 6:3;
Praga, WTA 250 (283.347 evrov):
1. krog:
Oceane Dodin (Fra) - Alisa Oktiabreva (Češ) 6:3, 6:3;
Darja Snigur (Ukr/8) - Ella Seidel (Nem) 7:5, 3:6, 6:3;
Marie Bouzkova (Češ/1) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 7:5, 7:5;
Youngsuh Lee Carol (ZDA) - Veronika Podrez (Ukr) 6:1, 5:7, 6:2;
Lucie Havlickova (Češ) - Alycia Parks (ZDA) 6:2, 6:4;
Ayla Aksu (Tur) - Sofia Costoulas (Bel) 2:6, 6:3, 6:4.