Sean Hepburn Ferrer, najstarejši sin legendarne igralke Audrey Hepburn, je izdal uradno biografijo o svoji mami Audrey Hepburn, v kateri je razkril marsikatere podrobnosti iz njenega življenja, ki so bile do zdaj javnosti neznane.

Audrey Hepburn je desetletja veljala za eno največjih hollywoodskih ikon, njena izjemno vitka postava pa je pogosto sprožala ugibanja, da naj bi trpela za motnjami hranjenja. Njen sin Sean Hepburn Ferrer zdaj v uradni biografiji Intimate Audrey, ki jo je napisal skupaj z Wendy Holden, odločno zavrača takšne trditve.

Po njegovih besedah je igralka rada kuhala, pekla in jedla, vendar je vse življenje pazila predvsem na zmernost pri obrokih. Do hrane je razvila neke vrste spoštovanje, saj je med drugo svetovno vojno na Nizozemskem doživela hudo pomanjkanje hrane in skoraj umrla zaradi lakote. Zaradi tega se ji nikoli ni odrekala, v knjigi pojasnjuje Hepburn Ferrer.

Audrey z enoletnim Seanom leta 1961 Foto: Guliverimage

Sean Hepburn Ferrer Foto: Guliverimage

"Jedla je, kar je želela, le pri količinah je bila previdna"

Govorice o motnjah hranjenja so bile zato neutemeljene, v biografiji poudarja njen sin in razlaga: "Kljub desetletjem govoric, da ima motnjo hranjenja, ker je bila tako vitka, je kuhala, pekla in jedla, kar ji je bilo všeč, le pri količinah je bila previdna."

Ob tem je dodal, da se je enkrat na mesec za dan ali dva odločila za razstrupljanje organizma, vendar se je izogibala dietam in hitrim prehranskim trendom.

V knjigi je nato podrobneje opisal materine vsakodnevne prehranske navade: za zajtrk je običajno jedla kuhano jajce, toast z marmelado, nato pa je sledil dolg sprehod v hitrem tempu. Za kosilo si je največkrat pripravila solato ali juho, sendvič in kepico svojega najljubšega vaniljevega sladoleda, prelitega z javorjevim sirupom. Občasno si je privoščila tudi hladno pivo.

Po popoldanskem počitku je sledil košček temne čokolade, ki ga je imenovala kar zdravilo proti slabi volji, zvečer pa si je ob sončnem zahodu privoščila še majhen kozarec viskija.

Večerja je bila običajno preprosta: krožnik testenin s paradižnikovo omako in solata. Oboževala je tudi čokoladno torto, za katero je razvila celo svoj recept brez moke.

Foto: Guliverimage

Plastična kirurgija zanjo ni prišla v poštev

Njen sin se je poleg tega razpisal tudi o njenem pogledu na staranje. Pravi, da je bila njegova mati vse življenje zvesta naravnemu staranju in nikoli ni razmišljala o estetskih posegih. "Vsak namig na plastično kirurgijo je bil zanjo nesprejemljiv, saj je spoštovala zgodbo vsake gube na svojem obrazu," je zapisal.

Spominja se tudi dogodka, ko je fotograf John Isaac po enem od Unicefovih potovanj ponudil, da bi na fotografijah digitalno odstranil njene gube, na kar se je igralka odzvala: "Nikar se ne dotikaj niti ene od teh gub. Vsako sem si prislužila."