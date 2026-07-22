Slovenski kanuisti na ekipni tekmi na nehvaležnem četrtem mestu

Slovenski kanuisti so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju zasedli nehvaležno četrto mesto. Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, lani v Penrithu v isti postavi tretji, so tokrat za odličjem zaostali slabo sekundo. Da niso ponovili lanskega uspeha, je kriv predvsem dotik 11 vratc Benjamina Savška, na prvem vmesnem času so bili celo najhitrejši.

Zlato kolajno so osvojili Britanci, ki so progo prevozili brez kazenskih sekund, branilci naslova Francozi so bili z dvema kazenskima sekundama drugi, zaostali so 36 stotink sekunde, zaostanek tretjeuvrščenih Nemcev pa je znašal dve sekundi in 42 stotink.

Slovenija, ki je lovilo deveto odličje v tej disciplini oziroma deseto, če se upošteva še eno pod jugoslovansko zastavo, je za zmagovalci zaostala tri sekunde in 36 stotink.

Še nekaj dlje od odličij je bila slovenska ženska ekipa. Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog so z dvema kazenskima sekundama, tudi one so napako storile pri 11. vratcih, zasedle šesto mesto, prehitele so štiri reprezentance.

Zmagale so Slovakinje, ki so bile 23 stotink boljše od Čehinj in 65 stotink sekunde od Francozinj. Slovenke so zmagovalkami zaostale pet sekund in 57 stotink.

V četrtek bodo na prvenstvu posamične vožnje v kajaku.