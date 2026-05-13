Trije načini, kako vizualno povečati majhno kuhinjo

Tudi če nimate možnosti, da bi rušili zidove, lahko v majhnih prostorih ustvarite vtis, da so večji, in to brez pomoči mojstrov. Kako to storiti v majhni kuhinji?

Osvežene stene

Zidne obloge so preprost način, kako zaokrožiti videz kuhinje. Če izberete svetle tone, boste pogled usmerili navzgor in preprečili občutek zaprtosti, kar je v majhnih prostorih ključno. Če ste podnajemnik, so odličen izbor samolepilne ploščice, ki jih je preprosto namestiti in prav tako odstraniti.

Svetlejši zgornji elementi

Zgornji kuhinjski elementi lahko majhne prostore vizualno obremenijo, še posebej če so temni. Zato je bolje, da so v svetlih tonih, ker bo tako prostor dihal. Če jih boste zamenjali, razmislite o enem ali dveh elementih s steklenimi vrati, s čimer boste ustvarili iluzijo globine. Če pa jih boste le prebarvali, izberite tople bele odtenke, ki dajejo vtis odprtega prostora.

Drugačna razsvetljava

Namestitev svetil pod elemente vizualno poveča prostor in ga naredi prijetnejšega. Za trajno rešitev lahko vgradite fiksno razsvetljavo, za kar boste verjetno potrebovali pomoč električarja. Če pa ste podnajemnik ali iščete hitro rešitev, so idealna izbira LED-svetila, ki jih je mogoče namestiti v nekaj minutah.

