Bor Zuljan o odhodu iz Šank Rock: Urška ni imela nobene zveze s tem

Zdaj že nekdanji kitarist zasedbe Šank Rock je za Nedeljske novice odkrito spregovoril o svojih razlogih, da se je odločil za samostojno glasbeno pot.

"Urška ni imela nobene zveze s tem. Večjo vlogo je imela sama glasba," je za nedeljsko prilogo Slovenskih novic zatrdil Bor Zuljan na vprašanje, ali je bila v njegov odhod iz skupine Šank Rock vpletena tudi njegova partnerka, nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Samostojna pot za umetniško rast

Kot je pojasnil, že nekaj časa ustvarja glasbo, ki po njegovem mnenju ni primerna za Šank Rock in je kolegom ni želel vsiljevati, po drugi strani pa ne bi mogel umetniško rasti, če teh glasbenih del ne bi objavil. "V zadnjem obdobju sem v Šank Rocku nazadovali," je dejal za Nedeljske novice, "to ni bilo prav in pošteno niti do mene niti do ansambla."

Napovedal je, da bo glasba, ki jo pripravlja kot samostojni izvajalec, drugačna, kot smo bili od njega vajeni do zdaj. Ob tem je napovedal, da bo morda pri ustvarjanju sodelovala tudi Urška Klakočar Zupančič, še posebej pri pisanju besedil. "Ima zelo dober občutek, je zelo razgledana, njen besedni zaklad je neverjeten," je pohvalil partnerko.

Poroke ne načrtujeta

Par, ki je marca praznoval prvo obletnico zveze, je za Nedeljske novice spregovoril tudi o morebitnem naslednjem koraku v svojem odnosu. Se bosta poročila? Oba sta zatrdila, da ne, ker imata drug drugega in za potrditev svoje ljubezni ne potrebujeta papirja.

