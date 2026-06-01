Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
11.17

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Bor Zuljan Urška Klakočar Zupančič Šank Rock

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 11.17

1 ura, 25 minut

Bor Zuljan o odhodu iz Šank Rock: Urška ni imela nobene zveze s tem

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Bor Zuljan, Urška Klakočar Zupančič | Foto STA

Foto: STA

Zdaj že nekdanji kitarist zasedbe Šank Rock je za Nedeljske novice odkrito spregovoril o svojih razlogih, da se je odločil za samostojno glasbeno pot.

"Urška ni imela nobene zveze s tem. Večjo vlogo je imela sama glasba," je za nedeljsko prilogo Slovenskih novic zatrdil Bor Zuljan na vprašanje, ali je bila v njegov odhod iz skupine Šank Rock vpletena tudi njegova partnerka, nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Samostojna pot za umetniško rast

Kot je pojasnil, že nekaj časa ustvarja glasbo, ki po njegovem mnenju ni primerna za Šank Rock in je kolegom ni želel vsiljevati, po drugi strani pa ne bi mogel umetniško rasti, če teh glasbenih del ne bi objavil. "V zadnjem obdobju sem v Šank Rocku nazadovali," je dejal za Nedeljske novice, "to ni bilo prav in pošteno niti do mene niti do ansambla."

Urška Klakočar Zupančič, Bor Zuljan
Trendi Bor Zuljan zapušča skupino Šank Rock in se podaja na samostojno glasbeno pot

Napovedal je, da bo glasba, ki jo pripravlja kot samostojni izvajalec, drugačna, kot smo bili od njega vajeni do zdaj. Ob tem je napovedal, da bo morda pri ustvarjanju sodelovala tudi Urška Klakočar Zupančič, še posebej pri pisanju besedil. "Ima zelo dober občutek, je zelo razgledana, njen besedni zaklad je neverjeten," je pohvalil partnerko.

Poroke ne načrtujeta

Par, ki je marca praznoval prvo obletnico zveze, je za Nedeljske novice spregovoril tudi o morebitnem naslednjem koraku v svojem odnosu. Se bosta poročila? Oba sta zatrdila, da ne, ker imata drug drugega in za potrditev svoje ljubezni ne potrebujeta papirja.

Oglejte si še:

Šank Rock
Trendi Po odhodu Bora Zuljana so Šank Rock ostali še brez enega člana
Šank Rock in Bepop
Trendi Šank Rock razkrili, kdo bo zamenjal dolgoletna člana
Bor Zuljan Urška Klakočar Zupančič Šank Rock
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.