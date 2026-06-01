Ponedeljkovo jutro na Radiu 1 je bilo polno veselja, saj je Miha Deželak razkril, da bo postal dedek.

Nekdanji ambasador dobrodelne akcije Dežela junakov Miha Deželak je danes zjutraj med pogovorom o akciji obujal spomine na to, kako močno je projekt zaznamoval tudi njegovo družino, ženo in tri otroke, nato pa ekipi in poslušalcem razkril veselo novico:

"Pred kratkim ste izvedeli, da je Manca zaročena. Imam zeta tukaj na radiu. Zdaj pa bi vam povedal še, da je druga hčerka – Mojca – noseča!", je povedal navdušeno, nato pa še dodal, da bo vnuka dobil zelo kmalu. "Jaz bom dedek! Imam veliko energije za to."

Deželakova mlajša hči Mojca, ki šteje 27 let, bo mamica postala že letos poleti, v etru pa so razkrili tudi, da bo povila dečka in da mu bosta starša nadela ime Tilen. To bo za priljubljenega voditelja prvi vnuk.

"Mislim, da bom to vlogo dobro opravljal"

Deželak je za Siol.net dejal, da se nove vloge res veseli in da komaj čaka, da spozna vnučka. "Mislim, da bom to vlogo dobro opravljal, saj menim, da imam polno energije in ga bom razvajal z dolgimi sprehodi, izleti in fantastičnimi skupnimi konci tedna, da si bosta mlada starša kdaj lahko privoščila tudi kakšen sproščen oddih v dvoje."

Ko je zjutraj v etru sporočil veselo novico, je še ganjeno dejal, kako srečen je, ko pomisli, da imata obe hčerki službo in partnerja, da jima je lepo postlano. "Potem pa pomislim, koliko otrok tega nima. Zato je ta akcija tako pomembna in naj traja še desetletja, za vse otroke, ki nimajo te sreče," je še dejal.

Ob tem je dodal, da sta obe hčerki zaradi izkušenj v dobrodelni akciji še danes močno povezani z dobrodelnim delom: Manca je postala vzgojiteljica, Mojca pa o tem področju piše celo magistrsko nalogo. Medtem pa se sin Matej ukvarja z nogometom, kar nam je razkril pred kratkim v intervjuju ob slovesu od legendarne dobrodelne akcije Deželak junak.