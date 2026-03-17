Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da je Kuba na robu propada in da bi ZDA lahko prevzele to otoško državo. V pogovoru z novinarji v Beli hiši v času, ko je Kubo prizadel obsežen izpad elektrike, je še namignil, da bi ZDA lahko posredovale v "kakršni koli obliki".

Donald Trump je dejal, da verjame, da bo imel "čast zavzeti Kubo". Dodal je, da lahko s to državo počne, kar hoče, saj ji zmanjkuje goriva, potem ko so ZDA prisilile Venezuelo, da prekine prodajo nafte Kubi.

Ko so ga prosili, naj pojasni, kaj misli z zavzetjem Kube, ki jo od leta 1959 nadzira komunistični režim, je Trump nakazal, da bi ZDA posredovale "v kakršni koli obliki". "Ali jo bom osvobodil, prevzel - mislim, da lahko z njo naredim, kar hočem, če hočete resnico. Trenutno so zelo oslabljeni," je dejal.

Zaostrovanje odnosa do Kube

Te izjave po poročanju spletnega medija Politico kažejo na zaostritev Trumpovega tona do Havane. Še v petek je ameriški predsednik omenjal možnost "prijateljskega prevzema Kube".

Ameriški časnik New York Times je v ponedeljek poročal, da so uradniki Trumpove administracije kubanskim predstavnikom nakazali, da ZDA želijo odstranitev predsednika Miguela Diaz-Canela z oblasti.

Washington je v drugem Trumpovem mandatu okrepil gospodarski pritisk na Kubo z namenom prekiniti dotok tujih valut in nafte na otok v Karibskem morju. Trump je že večkrat zatrdil tudi, da je kubanski režim na robu propada. Nedavno je pripomnil, da je Kuba "v zadnjih izdihljajih".

Trump je v zadnjih tednih večkrat namignil tudi, da je Kuba po odstranitvi voditeljev v Venezueli in Iranu "naslednja na vrsti".

Popoln izpad elektrike po vsej državi

Po napadu na Venezuelo so ZDA v začetku leta uvedle prepoved prodaje venezuelske nafte Kubi, kar je še poglobilo gospodarsko krizo in poslabšalo humanitarni položaj na otoku. Od tam so v ponedeljek poročali o popolnem izpadu električne energije po vsej državi z 11 milijoni prebivalcev.

Kubanski minister za zunanjo trgovino in podpredsednik vlade Oscar Perez-Oliva je v okviru prizadevanj Havane za ublažitev gospodarskega pritiska v ponedeljek napovedal, da bodo kubanski izgnanci odslej lahko vlagali in imeli podjetja na Kubi. "Kuba je odprta za tekoče poslovne odnose z ameriškimi podjetji" in "tudi s Kubanci v ZDA ter njihovimi potomci", je dejal za NBC News.