Predsednik DZ Zoran Stevanović je v objavi na družbenem omrežju Instagram dejal, da ne razume, da so na levem polu tako togotni, ker je bil izvoljen za predsednika DZ. "Še dan pred petkom sem jim bil v bistvu največji kralj," je dejal. Meni, da stranke, nastale zgolj na kritiki nekoga drugega, nimajo vsebine, brez prepira pa propadejo.

"Prilizovanje je bilo res sramotno. Takoj naslednji dan pa je začelo padati po meni z njihove strani," je dejal Zoran Stevanović.

Tudi "njihovim medijem" je očital pritiske, saj da bi jih radi "na vsak način prisilili v vlado z Golobom". "Kot da ne vedo, da so s pritiski medijev na nas vedno dosegli nasprotno," je dejal.

Meni, da v njem iščejo "stalnega sovražnika", ker je zagotovil, da bo kot predsednik DZ povezovalen, da bodo po 30 letih odpravili umetne delitve in stalen prepir. Tako ima zdaj stranka, "ki je nastala brez vsebine, programa, zgolj na kritiki nekoga drugega", problem. "Če jim vzameš ta prepir, nimajo več o čem govoriti, ni vsebine, v bistvu propadejo," je dejal.

"Stranke naj se nehajo ukvarjati ena z drugo, naj ustvarijo vsebino," je dodal.

Odziv na Golobove besede o prevari

S tem se je Stevanović odzval na besede predstavnikov Svobode, tudi njenega predsednika Roberta Goloba, da gre pri izvolitvi Stevanovića za predsednika DZ s podporo SDS za prevaro. Stevanović je namreč leta 2021 celo notarsko overil izjavo, da njegova stranka politično ne bo sodelovala s SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo.

Generalni sekretar Svobode Matej Grah je v ponedeljek za Televizijo Slovenija poudaril, da je bila težnja Stevanovića in predsednika Demokratov Anžeta Logarja, da se pogovarjajo o vsebini, ne o kadrovanjih.

Poleg tega je zavrnil Stevanovićeve navedbe, češ da je idejo za kandidaturo za predsednika DZ dobil od medijev. Kot je dejal, je to možnost na skupnem srečanju omenila podpredsednica Demokratov Eva Irgl, nekaj dni pred ustanovno sejo pa je Stevanović na individualnem pogovoru pri Golobu lobiral za glasove poslancev Gibanja Svoboda, je razkril Grah. Po njegovih besedah je Golob to možnost zavrnil. Je pa Golob Logarju ponudil iskanje potrebnega števila poslanskih glasov za predsednika DZ iz vrst Demokratov, a je to zavrnil Logar, je še razkril Grah.

Stevanović je bil namreč v petek za predsednika DZ izvoljen z 48 glasovi za, 29 proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. Vložitev njegove kandidature so poleg poslancev njegove stranke podprli še v poslanskih skupinah SDS ter NSi, SLS in Fokus. Na glasovanju so ga najbrž podprli tudi poslanci Demokratov. V Levici in Vesni ter SD glasovnic niso prevzeli, v Svobodi so napovedali glasovanje proti.