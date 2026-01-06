Pirc Musar bo razpisala marčevske parlamentarne volitve

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes podpisala odlok o razpisu rednih državnozborskih volitev. Kot je napovedala še pred božičnimi prazniki, bodo te 22. marca. Roki za volilna opravila bodo po načrtih stekli v ponedeljek, mesec pred odločanjem volivcev o novi sestavi DZ pa tudi uradna volilna kampanja.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Aktualni sklic DZ se je na ustanovni seji sestal 13. maja 2022.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Pirc Musar je že po jesenskem srečanju s šefi parlamentarnih strank sporočila, da so se dogovorili, da bo volitve v DZ razpisala na enega izmed treh mogočih datumov v marcu. Pred iztekom minulega leta pa je sporočila, da bo volitve razpisala za 22. marec.

Predsednica bo odlok podpisala danes, ob tem pa bo v predsedniški palači tudi podala izjavo za javnost.

Ko bo Pirc Musar podpisala odlok o razpisu volitev, bodo 12. januarja začeli teči roki za volilna opravila. Rokovnik teh bo na današnji popoldanski seji potrjevala Državna volilna komisija. Z začetkom volilnih opravil bodo volivci s podpisi že lahko izrazili podporo posameznim listam kandidatov.

Letošnje državnozborske volitve bodo desete v zgodovini samostojne države. Prve volitve v DZ so potekale leta 1992, medtem ko so bile prve večstrankarske volitve v takrat še skupščino SRS že dve leti prej. Zadnje parlamentarne volitve, ki so potekale 24. aprila 2022, so bile prvič po letu 2008 redne, na volitve v letih 2011, 2014 in 2018 so se namreč volivci odpravili predčasno.