Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
6. 1. 2026,
6.09

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
predsednica Nataša Pirc Musar Slovenija volilna kampanja kampanja kandidati Državni zbor volitve

Torek, 6. 1. 2026, 6.09

1 ura, 1 minuta

Pirc Musar bo razpisala marčevske parlamentarne volitve

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nataša Pirc Musar | Mesec pred glasovanjem bo skladno z volilno zakonodajo stekla tudi uradna volilna kampanja, ko bodo imele stranke in liste čas za prepričevanje volivcev. Do tedaj morajo tudi vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidaturo. | Foto STA

Mesec pred glasovanjem bo skladno z volilno zakonodajo stekla tudi uradna volilna kampanja, ko bodo imele stranke in liste čas za prepričevanje volivcev. Do tedaj morajo tudi vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidaturo.

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes podpisala odlok o razpisu rednih državnozborskih volitev. Kot je napovedala še pred božičnimi prazniki, bodo te 22. marca. Roki za volilna opravila bodo po načrtih stekli v ponedeljek, mesec pred odločanjem volivcev o novi sestavi DZ pa tudi uradna volilna kampanja.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Aktualni sklic DZ se je na ustanovni seji sestal 13. maja 2022.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Pirc Musar je že po jesenskem srečanju s šefi parlamentarnih strank sporočila, da so se dogovorili, da bo volitve v DZ razpisala na enega izmed treh mogočih datumov v marcu. Pred iztekom minulega leta pa je sporočila, da bo volitve razpisala za 22. marec.

Predsednica bo odlok podpisala danes, ob tem pa bo v predsedniški palači tudi podala izjavo za javnost.

Ko bo Pirc Musar podpisala odlok o razpisu volitev, bodo 12. januarja začeli teči roki za volilna opravila. Rokovnik teh bo na današnji popoldanski seji potrjevala Državna volilna komisija. Z začetkom volilnih opravil bodo volivci s podpisi že lahko izrazili podporo posameznim listam kandidatov.

Letošnje državnozborske volitve bodo desete v zgodovini samostojne države. Prve volitve v DZ so potekale leta 1992, medtem ko so bile prve večstrankarske volitve v takrat še skupščino SRS že dve leti prej. Zadnje parlamentarne volitve, ki so potekale 24. aprila 2022, so bile prvič po letu 2008 redne, na volitve v letih 2011, 2014 in 2018 so se namreč volivci odpravili predčasno.
Albin Kurti- volitve na Kosovu
Novice Na volitvah na Kosovu zmagala stranka Albina Kurtija
Srbija, študenti, podpisi, predčasne volitve
Novice Srbski študenti zbirajo podpise za pomoč pri nastopu na predčasnih volitvah #video #foto
Volitve Mjanmar
Novice Volitve v Mjanmaru predstava za utrditev oblasti vojaške hunte
Pavel Marđonović
Sportal Volitve za predsednika kolesarske zveze 31. januarja
Robert Golob
Novice Golobova vlada: Nismo le gasili požarov, ampak tudi postavljali temelje za naprej
Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina
Novice Predsednica Pirc Musar bo parlamentarne volitve razpisala za 22. marec
 
predsednica Nataša Pirc Musar Slovenija volilna kampanja kampanja kandidati Državni zbor volitve
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.