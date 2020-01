Maribor 8, Olimpija 9, ogroženi Rudar pa kar 12

Večina slovenskih nogometnih klubov je že začela priprave na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Čaka jih kopica prijateljskih tekem, največ pa jih bodo odigrali Velenjčani. Jeseni so zaman čakali na zmago in prezimili na zadnjem mestu, med pripravami pa nameravajo odigrati kar 12 tekem. Z najtežjimi tekmeci bodo imeli opravka Olimpija, Maribor, Celje in Mura, ki jih bo konec meseca pot popeljala v Turčijo.

Ljubljančani bodo priprave začeli med zadnjimi, kar zadeva člane Prve lige Telekom Slovenije. Trener Safet Hadžić bo prvič zbral igralce 13. januarja, poleg športnega dela ekipe, ki je v jesenskem delu zbrala največ točk in se spogleduje z naslovom državnega prvaka, pa bo ogromno govora tudi o prodaji, ki jo že dalj časa napoveduje predsednik Milan Mandarić. Zmaje bo pot zanesla na večdnevne priprave v Čatež in Turčijo, 25. januarja pa bodo gostovali na Rujevici pri Rijeki, ki jo vodi Simon Rožman.

Datum Tekma Strelci 18. januar Olimpija - Krka Novo mesto (Slo/2) 19. januar Olimpija - Brežice Terme Čatež (Slo/2) 21. januar Olimpija - Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) 23. januar Olimpija - Dinamo Zagreb 2 (Hrv/2) 25. januar Rijeka (Hrv/1) - Olimpija 1. februar Olimpija - Slovan Bratislava (Slk/1) 3. februar Olimpija - Željezničar Sarajevo (BiH/1) 8. februar Olimpija - Šahtar Doneck (Ukr/1) 15. februar Celje (Slo/1) - Olimpija

Aluminij bo prvo letošnjo tekmo odigral proti Rogaški, Mura pa proti madžarskemu ZTE. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kidričani, največje pozitivno presenečenje jesenskega dela, so priprave začeli v sredo. Na pripravah se mudi tudi nogometaš Kopra Stipe Vrdoljak, izbranci Slobodana Gruborja, za katere se je po kakovostnih nastopih povišalo zanimanje drugih klubov, pa se bodo prvič predstavili 18. januarja, ko jih čaka obračun z drugoligašem iz Rogaške Slatine.

Datum Tekma Strelci 18. januar Aluminij - Rogaška (Slo/2) 25. januar Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) - Aluminij 1. februar Aluminij - Orijent 1919 (Hrv/2) 4. februar Aluminij - Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 7. februar Aluminij - Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 15. februar Aluminij - Beltinci (Slo/2)

Branilci naslova iz Maribora so uvodni trening opravili v torek, prvič pa se bodo navijačem na pripravljalni tekmi predstavili 18. januarja, ko se bodo pomerili z drugoligašem Dravogradom, ki ga po novem vodi Žiga Kljajič. Vijolice so ostale brez reprezentanta BiH Dina Hotića, ki se je preselil v Belgijo, športni direktor Zlatko Zahović pa je namignil, da se 15-kratni državni prvak ne bo zaletaval z nakupi novih igralcev. V Turčiji Mariborčane čakajo zahtevne tekme s klubi iz Poljske, Avstrije, Srbije in Slovaške.

Datum Tekma Strelci 18. januar Maribor - Dravograd (Slo/2) 21. januar Maribor - Bravo (Slo/1) 25. januar Maribor - Beltinci (Slo/2) 28. januar Maribor - Lech Poznan (Pol/1) 1. februar Maribor - Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 4. februar Maribor - Rapid Dunaj (Avt/1) 8. februar Maribor - DAC Dunajska Streda (Slk/2) 15. februar Maribor - Rudar Velenje (Slo/1)

Dušan Kosić bo tudi letos vodil izbrance na daljših pripravah v Turčiji. Foto: Vid Ponikvar

Celjani so v začetku leta ostali brez dolgoletnega branilca Tadeja Vidmajerja, prvo profesionalno pogodbo je podpisal 15-letni krilni napadalec Tom Kljun, ki mu napovedujejo bleščečo prihodnost, zaradi poškodb pa sta Deni Štraus in Nino Pungaršek izgubljena za spomladanski del sezone. Celjani se bodo prihodnji teden odpravili v Laško, prvo tekmo pa odigrali 18. januarja proti Nafti.

Datum Tekma Strelci 18. januar Celje - Nafta Lendava (Slo/2) 24. januar Celje - Rogaška (Slo/2) 30. januar Celje - Piast Gliwice (Pol/1) 2. februar Celje - Crvena zvezda Beograd (Srb/1) 8. februar Celje - Arsenal Tula (Rus/1) 15. februar Celje - Olimpija Ljubljana (Slo/1)

Navijači Mure so z veseljem sprejeli novico, da se je klubu pridružil črnogorski reprezentant Staniša Mandić, strelec zadetka v finalu svetovnega prvenstva do 20 let proti Braziliji (2015). Klemen Šturm in Kevin Žižek sta podaljšala zvestobo črno-belim, prvo profesionalno pogodbo je podpisal 18-letni vratar Dušan Gyergyek, pred vrati kluba pa je njegov sovrstnik Renato Simić. Muro prvi preizkus čaka 15. februarja, ko bo na drugi strani stal madžarski prvoligaš ZTE.

Datum Tekma Strelci 15. januar Zalaegerszegi TE (Mad/1) - Mura 18. januar Mura - Međimurje Čakovec (Hrv/2) 22. januar Mura - Beltinci (Slo/2) 25. januar Mura - Varaždin (Hrv/1) 2. februar Mura - Akhmat Grozni (Rus/1) 3. februar Mura - Vardar Skopje (SMa/1) 9. februar Mura - Lviv (Ukr/1) 10. februar Mura - Noah (Arm/1) 18. februar Mura - Odranci (Slo/3)

Matija Rom je zapustil Domžale. Po novem se bo dokazoval na Hrvaškem v dresu Interja. Foto: Vid Ponikvar

Domžalčani so v začetku leta poskrbeli za številne kadrovske spremembe, pestro je bilo tako v rubriki prihodov kot odhodov, pred vrati kluba pa je po besedah športnega direktorja Tabora tudi najboljši strelec Sežancev Predrag Sikimić. Rumena družina se bo prvič v tem koledarskem letu predstavila v "prvoligaškem" spopadu s Kranjčani.

Datum Tekma Strelci 15. januar Domžale - Triglav Kranj (Slo/1) 22. januar Domžale - Budafoki MTE (Mad/2) 25. januar Domžale - Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 5. februar Domžale - ? 8. februar Domžale - Osijek II (Hrv/2) 15. februar Domžale - Gorica (Slo/2)

Kranjčani nameravajo v pripravljalnem obdobju odigrati osem tekem. Z večino tekmecev so se že dogovorili, kmalu pa bodo postregli z dokončnim seznamom. Prvo tekmo bodo odigrali 15. januarja z Domžalami. Prihodnji teden bi lahko igralski kader, za zdaj sta odšla David Tijanić in Elvedin Herić, doživel nove spremembe. Čeprav bodo priprave uradno stekle v ponedeljek, je trener Vlado Šmit uvodni trening, na katerem je bilo prisotnih 30 igralcev, opravil že v četrtek.

Datum Tekma Strelci 15. januar Domžale (Slo/1) - Triglav

Tabor iz Sežane je s prihodom svetovno znanega trenerja Maura Camoranesija vstopil v novo obdobje. Pomagal mu bo Almir Sulejmanović, Dominik Beršnjak pa se je odločil, da se bo kot pomočnik trenerja po novem dokazoval v Velenju. Nekdanji italijanski reprezentant bo z vodstvom kluba v kratkem dopolnil seznam pripravljalnih tekem. Večino želijo češnjice odigrati v bližini Sežane.

Datum Tekma Strelci 1. februar Tabor - Radomlje (Slo/2) 7. februar Tabor - Koper (Slo/2)

Andraž Kirm je odpravil zdravstvene težave. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladi ljubljanski klub je začel priprave tudi s štirimi mladinci (Amir Feratović, Rok Frešer, Mark Španring in Rok Jakomin), na treningih je prisoten tudi Til Mavretič, ki se je nazadnje dokazoval na Slovaškem, trenerja Dejana Grabića pa je v dobro voljo spravila vrnitev Andraža Kirma. Nekdanji slovenski reprezentant je odpravil poškodbo in se pridružil soigralcem.

Datum Tekma Strelci 18. januar Bravo - Slovan Ljubljana (Slo/4) 21. januar Maribor (Slo/1) - Bravo 25. januar Bravo - Radomlje (Slo/2) 31. januar Bravo - Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 7. februar Gorica (Slo/2) - Bravo 11. februar Bravo - Zrinjski Mostar (BiH/1) 15. februar Orijent 1919 (Hrv/2) - Bravo

Knapi bodo prebili led na seznamu pripravljalnih srečanj. V soboto se bodo mudili v Zaprešiću, kjer se bodo pomerili s hrvaškim prvoligaškim klubom Inter, za katerega po novem igrata dva slovenska legionarja. Vratarju Žigi Frelihu se je pridružil donedavni član Domžal Matija Rom. Velenjčani imajo novega pomočnika trenerja. Hrvatu Andreju Panadiću bo pomagal Dominik Beršnjak, ki je zapustil Sežančane in se preselil na stadion Ob jezeru.