Neverjeten podvig Olimpije v Turčiji, o katerem se bo še govorilo! #video

Ljubljančani so priprave začeli med zadnjimi, kar zadeva člane Prve lige Telekom Slovenije. Trener Safet Hadžić je prvič zbral igralce 13. januarja, poleg športnega dela ekipe, ki je v jesenskem delu zbrala največ točk in se spogleduje z naslovom državnega prvaka, pa je bilo ogromno govora tudi o prodaji, ki jo že dalj časa napoveduje predsednik Milan Mandarić. Pogovori z nemškimi vlagatelji niso obrodili sadov.

OIimpiji se je pridružil Timi Max Elšnik, a se tudi poškodoval, tako da ni odpotoval v Turčijo. Zapustili so jo kar trije branilci Jan Gorenc, Vitalijs Maksimenko in Ermin Alić.

Zmaji so v uvodni pripravljalni tekmi ugnali novomeško Krko s 5:1. Z dvema zadetkoma je izstopal reprezentant BiH Luka Menalo, v polno je zadel tudi mladinec Svit Sešlar. Prvič sta za Olimpijo nastopila Elšnik in Ukrajinec Taras Bondarenko, ki je bil pri zmajih na preizkušnji, a je nato še pred odhodom v Turčijo zapustil Ljubljano.

Olimpija je prvič v letu 2020 izgubila proti hrvaškemu prvoligašu Slaven Belupu iz Koprivnice (0:2). Ko je nato v Čatežu odpravila drugo moštvo zagrebškega Dinama, je predsednik Milan Mandarić med polčasoma nagovoril igralce in jim pojasnil, kako do nadaljnjega ne bo prevzema ljubljanskega kluba, hkrati pa jim obljubil, da bodo prejeli plačo.

Zmaji so na Reki ostali praznih rok proti Rožmanovi Rijeki, ki je imela generalko pred nadaljevanjem prvenstva. Olimpija je izgubila z 2:4, med strelce pa sta se vpisala Ante Vukušić, to je bil njegov prvi zadetek v letu 2020, in Jucie Lupeta.

Evrogol Marka Putinčanina proti Slovanu:

Evrogol Marka Putinčanina z današnje pripravljalne tekme proti @SKSlovan 🚀👏#verjamemvzmaje pic.twitter.com/MJQLDMsN3O

Na uvodni tekmi v Turčiji se je jesenski prvak 1. SNL udaril s slovaškim prvakom Slovanom iz Bratislave, za katerega kljub odhodu Andraža Šporarja nastopajo kat štirje nekdanji zmaji (Kenan Bajrić, Ezekiel Henty, Mitch Apau in Žan Medved). Zmaji so izgubili z 1:2, edini zadetek za Olimpijo pa je z atraktivnim strelom z razdalje dosegel Marko Putinčanin. V začetni enajsterici je bil tudi Kamerunec s francoskim potnim listom Daniel Kamy Ntankeu, ki je pri Olimpiji na preizkušnji.

Zmaji so v ponedeljek v Turčiji z nepozabnim preobrat v drugem polčasu napolnili mrežo Željezničarju. Jesenski podprvak BiH, ki ga vodi Amar Osim, sin nekdanjega selektorja Jugoslavije in priznanega stratega Ivice Osima, je po prvem polčasu vodil z 2:0. Med strelce se je vpisal tudi nekdanji zmaj Ivan Lendrić, nato pa je Hadžićeva četa v nadaljevanju zaigrala bistveno bolje. In veliko učinkoviteje!

Zadetek Mackyja Bagnacka za 1:2:

FK Željezničar - NK Olimpija 3:6 pic.twitter.com/WcEAStaCoi

Najprej je Macky Bagnack znižal na 1:2, sledila sta dva hitra zadetka Luke Menala, najboljšega strelca Olimpije v tem koledarskem letu. Zmaji so povedli s 3:2, a so Sarajevčani z drugim zadetkom Semirja Štilića izenačili na 3:3. Do konca je bilo še pol ure. Sledilo je izjemno nadaljevanje ljubljanskega kluba. Najprej je Olimpijo popeljal v vodstvo prvi strelec 1. SNL Ante Vukušić, na 5:3 je s tretjim zadetkom povišal Menalo, nato je Stefan Savić zatresel vratnico, končni rezultat pa je v 88. minuti postavil Vitja Valenčič.

Tretji zadetek Luke Menala:

FK Željezničar - NK Olimpija 3:5 pic.twitter.com/gahW47Yl3O

Od prve minute so barve Olimpije branili Vidmar, Šme, Samardžić, Ntankeu, Jurčević, Tomić, Putinčanin, Menalo, Sešlar, Petrović in Turkuš. V drugi polčas so stopili zmaji s spremenjeno postavo Vidmar, Boakye, Gajić, Bagnack, Jurčević, Tomić, Valenčič, Sešlar, Menalo, Savić in Vukušić. V nadaljevanju je zaigral še Mrežar. Albanec Endri Čekiči je zaradi poškodbe stegenske mišice zapustil priprave v Turčiji in odšel na dodatne preglede v Ljubljano.

Zadetek Vitje Valenčiča za 6:3:

FK Željezničar - NK Olimpija 3:6 pic.twitter.com/WcEAStaCoi

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo) 18. januar Olimpija : Krka Novo mesto (Slo/2) 5:1 Menalo 2, Sešlar, Jurčević, Tomić 19. januar Olimpija : Brežice Terme Čatež (Slo/2) 2:0 Jurčević, Lupeta 21. januar Olimpija : Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) 0:2 / 23. januar Olimpija : Dinamo Zagreb 2 (Hrv/2) 3:1 Lupeta, Brkić, Menalo 25. januar Rijeka (Hrv/1) : Olimpija 4:2 Vukušić, Lupeta 29. januar Olimpija - Radomlje (Slo/2) /dvoboj ni bil odigran 1. februar Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Putinčanin 3. februar Olimpija : Željezničar Sarajevo (BiH/1) 6:3 Menalo 3, Bagnack, Vukušić, Valenčič 5. februar Olimpija - Dinamo Kijev (Ukr/1) 8. februar Olimpija - Šahtar Doneck (Ukr/1) 15. februar Celje (Slo/1) - Olimpija

Izbranci Slobodana Gruborja, za katere se je po kakovostnih nastopih povečalo zanimanje drugih klubov, so v uvodni letošnji tekmi premagali drugoligaša iz Rogaške Slatine s 5:2. Po prvem polčasu so zaostajali (0:2), nato pa v nadaljevanju petkrat zatresli mrežo Rogaške in se razveselili prepričljive zmage.

Ko so teden dni pozneje gostovali v Koprivnici na zasneženem igrišču pri Slaven Belupu, so ostali praznih rok. Izgubili so z 2:4, med strelce pa sta se, vsaj v svojem polčasu, vpisala Ante Živković in Nik Marinšek.

Priprave v Umagu so Kidričani začeli z zmago nad Orijentom. Ponovno so nastopili brez obrambnega stebra Ilije Martinovića, še tretjič zapored pa se je med strelce vpisal Ante Živković. Končni rezultat je dosegel Jure Matjašič, podaji za zadetka pa sta prispevala Mihael Klepač in Nemanja Jakšić.

Grubor se je odločil za postavo Janžekovič (od 30. Kovačić), G. Pečnik, Pantalon, Kontek, Vrdoljak, Čermak, Vrbanec, Leko, Klepač, T. Pečnik in Živković, v drugem polčasu pa so barve jesenskih podprvakov iz Slovenije branili Kovačić (od 60. Banić), Jakšič, Petek, Ljubec, Majcen, Marinšek, Matjašič, Flakus Bosilj, Mesarič in Jauk.

Datum Tekma Strelci (za Aluminij) 18. januar Aluminij : Rogaška (Slo/2) 5:2 Klepač 2, Pečnik, Živković, Vrbanec 25. januar Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) : Aluminij 4:2 Živković, Marinšek 1. februar Aluminij : Orijent 1919 (Hrv/2) 2:0 Živković, Matjašič 4. februar Aluminij - Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 7. februar Aluminij - Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 15. februar Aluminij - Beltinci (Slo/2)

Branilci naslova iz Maribora so uvodni trening opravili 7. januarja, nato pa v prvi tekmi povsem nadigrali Korošce,in zmagali z neverjetnih 18:0. Vijolice so ostale brez reprezentanta BiH Dina Hotića, ki se je preselil v Belgijo. Vijolicam se je pridružil povratnik Rene Mihelič, Sandi Ogrinec in Martin Kramarič sta se preselila v Ljubljano k Bravu, Nino Žugelj pa se je odpravil na posojo na Ptuj.

Mariborčani so v drugi tekmi v Ljudskem vrtu z 1:0 premagali Bravo. Zmagovalca je v 56. minuti odločil Žan Vipotnik. Nadarjeni mladinec, ki je v tej sezoni v mladinskem prvenstvu na 13 tekmah dosegel 12 zadetkov, je zadel v polno. Gostiteljem je bila naklonjena tudi sreča, saj je Bravo trikrat zadel okvir vrat.

Državni prvaki so se pred odhodom v Turčijo še enkrat predstavili navijačem v Ljudskem vrtu, kjer pa se proti drugoligašu iz Beltincev niso izkazali. Dvoboj se je končal brez zadetkov. Najbližje vodstvu sta bila Jasmin Mešanović in Marcos Tavares, ki sta stresla okvir vrat.

Mariborčani so v nedeljo odpotovali v Turčijo, kamor so se odpravili z 29 igralci. Med potniki ni bilo Nardina Mulahujsenovića, ki ga zaradi poškodbe stegenske mišice čakajo vsaj štirje tedni počitka. V torek so se v Beleku pomerili z Lechom iz Poznana in doživeli visok poraz (0:3). Še drugič zapored so ostali brez doseženega zadetka, zanimivo pa je, da so tudi zadnje tri pripravljalne tekme v Turčiji, ki so jih odigrali lani, izgubili na podoben način. Lani so izgubili proti Crveni zvezdi (0:1), Dinamu iz Tbilisija (0:3) in Kairatu iz Almatyja (0:1), a jih to pozneje ni zmotilo pri uresničitvi zadanega cilja, saj so postali državni prvaki.

V drugem nastopu v Turčiji so bili Mariborčani rezultatsko uspešnejši. S 3:2 so premagali Vojvodino iz Novega Sada. Po prvem polčasu so vodili z 1:0, edini zadetek je dosegel Aleks Pihler, v drugem pa sta za vijolice zadela še Mitja Viler in Andrej Kotnik, ki je z evrogolom v 89. minuti, ko je zatresel mrežo srbskega prvoligaša po strelu z atraktivnimi škarjicami, tudi odločil zmagovalca. S tem je tudi prekinil črni niz Maribora na turških tleh, ki je izgubil štiri zaporedne pripravljalne tekme brez doseženega zadetka.

Evrogol Andreja Kotnika pri 1:50:40:

Trener Milanič se je odločil za postavo Cotman, Milec (od 70. Mutavčić), Koblar (od 70. Uskoković), Mitrović (od 70. Rajčević), Viler (od 70. Kolmanič), Pihler (od 70. Cretu), Dervišević (od 70. Vrhovec), Požeg Vancaš, Kronaveter (od 70. Kotnik), Felipe Santos (od 70. Bajde) in Zahović (od 70. Mešanović).

Tik pred prvim golom je Rok Kronaveter zapravil strel z bele točke, a nato prispeval asistenco za zadetek Vilerja. Še vedno po individualnem programu vadita Jasmin Handanović in Rene Mihelič, za nastop niso kandidirali tudi Marcos Tavares, Kenan Pirić, Špiro Peričić ter Denis Klinar. "Zelo opazna je bila razlika med kvaliteto izvedbe na prvi in drugi tekmi. Z večjim delom smo lahko zelo zadovoljni, tekma je bila dinamična. Imeli smo dober nadzor nad igro, fantje so bili razigrani v dvoboju z moštvom, ki ima drugačne značilnosti in se je bilo treba prilagoditi na veliko igre 1 proti 1, kar je bolj redkost kot pravilo," je po prvi letošnji zmagi v Turčiji dejal trener Milanič. Zmotila sta ga dva prejeta zadetka. "Moteče je, da si ob tako dobri predstavi moštvo, ki je igralo od začetka, ni priigralo zmage, ampak smo dobili dva zadetka, ki ju ne smemo. Ekipa, ki ima stabilnost med tekmo, jih ne dobi. Na tem je še treba delati."

Datum Tekma Strelci (za Maribor) 18. januar Maribor : Dravograd (Slo/2) 18:0 Mešanović 4, Bajde in Zahović 3, Tavares 2, Kotnik, Peričić, Koblar, Požeg Vancaš, Mulahusejnović, Vrhovec 21. januar Maribor : Bravo (Slo/1) 1:0 Vipotnik 25. januar Maribor : Beltinci (Slo/2) 0:0 / 28. januar Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 1. februar Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 3:2 Pihler, Viler, Kotnik 4. februar Maribor - Rapid Dunaj (Avt/1) 8. februar Maribor - DAC Dunajska Streda (Slk/2) 15. februar Maribor - Rudar Velenje (Slo/1)

Celjani so v začetku leta ostali brez dolgoletnega branilca Tadeja Vidmajerja, pridružil pa se jim je Advan Kadušić. Prvo profesionalno pogodbo je podpisal 15-letni krilni napadalec Tom Kljun, zaradi poškodb pa sta Deni Štraus in Nino Pungaršek izgubljena za spomladanski del sezone.

Celjani so na prvi tekmi s 3:0 odpravili Nafto. Prvi zadetek je dosegel drugi najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Dario Vizinger, nato sta v polno zadela še Luka Kerin in Ivan Božić. Nato so nadigrali drugoligaša iz Rogaške Slatine. Zmagali so s 6:0, med strelce pa se je vpisal tudi litovski novinec Domantas Antanavičius.

Celjani so prvo pripravljalno tekmo na turških tleh odigrali proti poljskemu prvoligašu Piast Gliwice, za katerega igra tudi nekdanji nogometaš Celja in slovenski reprezentant Uroš Korun. Zmagali so z 2:1 in zadali Piastu prvi poraz na petih tekmah v Turčiji! V prvem polčasu je za Kosićevo zasedbo zadel v polno kapetan Mitja Lotrič, zmagoviti zadetek pa je v 74. minuti dosegel mladi Žan Flis. Za Celjane je zaigral tudi reprezentant Moldavije Denis Marandici, ki se nahaja na preizkušnji.

Vrhunci dvoboja med Celjem in Crveno zvedo, zadetek Ivana Božića pri 3:18:

Na drugi tekmi v Turčiji so remizirali proti Crveni zvezdi. Velikan srbskega nogometa, ki je jeseni igral v skupinskem delu lige prvakov, po novem pa ga vodi nekdanji reprezentant Dejan Stanković, je povedel v 83. minuti, a se Kosićeva četa ni predala. Dve minuti pozneje je Hrvat Ivan Božić izenačil na 1:1.

To je bila prva letošnja tekma Celja, ki se ni končala z zmago rumeno-modrih. Dvoboj so začeli Jurhar, Kadušić, Marandici, Stojinović, Ćalušić, Benedičič, Antanavičius, Kerin, Lotrič, Božić in Vizinger. Tekmec iz Beograda ni zaigral v najmočnejši postavi, saj so najboljši igralci počivali po sobotni tekmi z Ludogorcem.

Datum Tekma Strelci 18. januar Celje : Nafta Lendava (Slo/2) 3:0 Vizinger, Kerin, Božić 24. januar Celje : Rogaška (Slo/2) 6:0 Lotrič, Božić, Kljun, Vizinger, Antanavičius, Plantak 30. januar Celje : Piast Gliwice (Pol/1) 2:1 Lotrič, Flis 2. februar Celje : Crvena zvezda Beograd (Srb/1) 1:1 Božić 5. februar Celje - Šinik Jaroslavl (Rus/2) 8. februar Celje - Šahter Karaganda (Kaz/1) 15. februar Celje - Olimpija Ljubljana (Slo/1)

Navijači Mure so z veseljem sprejeli novico, da se je klubu pridružil črnogorski reprezentant Staniša Mandić, strelec zadetka v finalu svetovnega prvenstva do 20 let proti Braziliji (leta 2015). Klemen Šturm in Kevin Žižek sta podaljšala zvestobo črno-belim, prvo profesionalno pogodbo je podpisal 18-letni vratar Dušan Gyergyek, vrata Fazanerije pa sta prestopila njegov vrstnik Renato Simić in donedavni branilec Olimpije Jan Gorenc. Konec januarja je Muro okrepil še napadalec Andrija Filipović.

Mura je v prvi pripravljalni tekmi remizirala z madžarskim prvoligašem ZTE (3:3), nato pa so s 3:0 ugnali hrvaškega drugoligaša iz Čakovca. Beltince in Varaždin.

Trener Ante Šimundža je na pot v Turčijo povabil 28 igralcev, žal pa je kmalu ostal brez Renata Simića, ki si je na treningu poškodoval koleno in ga čaka dolgo okrevanje. Simić je zadel v polno na zadnjih treh tekmah Mure. Za dodaten šok je poskrbela še poškodba prvega vratarja Matka Obradovića, ki je utrpel zlom desne dlani in moral v nedeljo pod nož. Mura bo tako primorana iskati novega vratarja, saj bo okrevanje Obradovića trajalo dolgo časa.

V nedeljo so nogometaši Mure doživeli prvi letošnji poraz. V Turčiji so izgubili proti ruskemu prvoligašu Ahkmat Grozni (1:2). V prvem polčasu ni bilo zadetkov, nato pa je za častni zadetek po zaostanku z 0:2 v 64. minuti poskrbel Luka Šušnjara.

Nekdanji nogometaš Domžal je bil strelsko še bolje razpoložen na ponedeljkovi tekmi proti Vardarju. Predstavnik Severne Makedonije je dobil prvi polčas v Turčiji z 1:0, vodil vse do 74. minute, nato pa je Šušnjara izenačil 1:1 in napovedal veliki preobrat Mure. Čez tri minute je poskrbel še za drugi zadetke, končni rezultat 3:1 pa je v 84. minuti po veliki napaki obrambe tekmecev postavil Hrvat Andrija Bubnjar.

Zadetki Mure pri 1:31:46, 1:34:15 in 1:40:52.

Trener Šimundža se je odločil za začetno postavo Šafarić, Karničnik, Kaučič, Maruško, Pucko, Brkić, Horvat, Cipot, Knežević, Mandić in Žižek, v nadaljevanju pa so za črno-bele zaigrali še Gyergyjek, Kous, Šturm, Kouter, Šporn, Gorenc, Bubnjar, Bobičanec, Antolin, Šušnjara in Maroša. Pri gostih je branil nekdanji vratar Mure Filip Gačevski.

Datum Tekma Strelci (za Muro) 15. januar Mura : Zalaegerszegi TE (Mad/1) 3:3 Kous, Gorenc, Maroša 18. januar Mura : Međimurje Čakovec (Hrv/2) 3:0 Simić, Milošević, Kouter 22. januar Mura : Beltinci (Slo/2) 3:0 Bubnjar, Cipot, Simić 25. januar Mura : Varaždin (Hrv/1) 3:0 Bubnjar, Žižek, Simić 2. februar Mura : Akhmat Grozni (Rus/1) 1:2 Šušnjara 3. februar Mura : Vardar Skopje (SMa/1) 3:1 Šušnjara 2, Bubnjar 9. februar Mura - Lviv (Ukr/1) 10. februar Mura - Noah (Arm/1) 18. februar Mura - Odranci (Slo/3)

Domžalčani so v začetku leta poskrbeli za številne kadrovske spremembe, pestro je bilo tako v rubriki prihodov kot odhodov, kot zadnji se je pridružil najboljši strelec Sežancev Predrag Sikimić. Rumena družina je najprej izgubila s Triglavom (3:4), med strelce pa so se vpisali klubski rekorder po številu zadetkov v 1. SNL Slobodan Vuk, mladinec Mark Čeh, sicer sin nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrste Aleša Čeha, in Janez Pišek, ki je zadel v polno z bele točke. Na dvoboju je staknil hudo poškodbo kolena Tilen Klemenčič, ki ga čaka dolgo okrevanje, tako da je že končal sezono. Domžale je zapustil tudi Tonći Mujan.

V drugi tekmi so v Umagu izgubili proti madžarskemu drugoligašu Budafokiju. V polno sta zadela Arnel Jakupović in Matej Podlogar.

✅ | Zadnja obveznost v tem tednu je uspešno opravljena!



Sledi povratek v Domžale, kjer bomo nadaljevali s pripravo na spomladanski del sezone. pic.twitter.com/2pz4ItKNJ7

Domžalčani so prvo zmago v tem koledarskem letu dočakali na tretji tekmi. Na Hrvaškem so ugnali srbskega prvoligaša iz Ivanjice, za katerega igra tudi nekdanji napadalec Radomelj Saša Varga, z 2:1.

Rumeni so najvišji poraz v letu 2020 doživeli v Avstriji, kjer so z 1:4 klonili proti Sturmu. V prvi enajsterici so bili Mulalić, Pišek, Lazarević, Ibričić, Vujadinović, Fink, Karić Šoštarič, Ilić, Vuk, Jakupović in Husmani, v nadaljevanju pa so dobili priložnost še Sorčan, Žinić, Pantelić, Makovec, Vrhovnik, Repas, Podlogar, Parris, Markuš, Urbančič in Svetlin. Tako se je na igrišče vrnil nekdanji slovenski reprezentant Branko Ilić, ki je odpravil zdravstvene težave.

Častni zadetek Domžal v Gradcu:

V ekipi Domžal zaradi poškodb ni bilo Marca Da Silve in Tilna Klemenčiča. Odsotni so bili tudi Predrag Sikimić, Mattias Käit, Gregor Sikošek in Damjan Vuklišević.

Datum Tekma Strelci (za Domžale) 15. januar Domžale : Triglav Kranj (Slo/1) 3:4 Vuk, Čeh, Pišek 22. januar Domžale : Budafoki MTE (Mad/2) 2:3 Jakupović, Podlogar 25. januar Domžale : Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 2:1 Podlogar, Parris 31. januar Sturm Gradec (Avt/1) : Domžale 4:1 Jakupović 5. februar Domžale - Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 8. februar Domžale - Osijek II (Hrv/2) 15. februar Domžale - Gorica (Slo/2)

Kranjčani nameravajo v pripravljalnem obdobju odigrati osem tekem. Z večino tekmecev so se že dogovorili, kmalu pa bodo postregli z dokončnim seznamom. Klubu sta se pridružila brata Wilmots, sinova nekdanjega zvezdnika belgijskega in evropskega nogometa. V zvezni vrsti nameravata zapolniti vrzel po odhodih Davida Tijanića in Gorana Brkića. Prvo tekmo so odigrali 15. januarja v Domžalah in zmagali s 4:3. Kranjčane so okrepili tudi Berat Beciri, Armin Ćerimagić in Žan Luka Kocjančič.

Kranjčani so na drugi pripravljalni tekmi visoko izgubili proti Rijeki (0:7). Izbranci Simona Rožmana so v Umagu napolnili mrežo Gorenjcev, s katerimi se tradicionalno srečujejo skoraj v vsakem pripravljalnem obdobju, v torek pa so ostali praznih rok proti srbskemu prvoligašu Javorju (1:3).

Erik Gliha, ki je sklenil zvestobo Kranjčanom na dan tekme, še ni nastopil za gorenjske orle. Za Triglav je debitiral v sredo, ko se se izbranci Vlada Šmita v Umagu pomerili z Inđijo in remizirali brez zadetkov (0:0). V prvem polčasu so igrali Čadež, Bojić, Brkić, Šalja, Gliha, Udovič, Kryeziu, Hasanaj, Aliaga, M. Wilmots in Majcen, v nadaljevanju pa še Alagić, Stojanović, Zlatkov, Vukovič in Petric.

Datum Tekma Strelci (za Triglav) 15. januar Domžale (Slo/1) : Triglav Kranj 3:4 M. Wilmots, Kumer, Diallo, Kocjančič 22. januar Rijeka (Hrv/1) : Triglav Kranj 7:0 / 28. januar Triglav Kranj : Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 1:3 Milanović 29. januar Triglav Kranj : Inđija (Srb/1) 0:0 / 5. februar Triglav Kranj - Brinje Grosuplje (Slo/3) 12. februar Triglav Kranj - Orijent 1919 (Hrv/2) 15. februar Triglav Kranj - Osijek II (Hrv/2)

Tabor iz Sežane je s prihodom svetovno znanega trenerja Maura Camoranesija vstopil v novo obdobje. Pomaga mu Almir Sulejmanović, Dominik Beršnjak pa se je odločil, da se bo kot pomočnik trenerja dokazoval v Velenju. Strokovnemu vodstvu sta se pridružila še Andres Yllana, nekdanji igralec Brescie in Verone, ter izkušeni strokovnjak na področju telesne pripravljenosti Enrique Miguel, ki je bil med drugim osebni trener nekdanjega velikega zvezdnika Roberta Baggia.

Sežano je zapustil najboljši strelec Predrag Sikimić, vratar David Adam in zvezni igralec Stjepan Babić sta se odpravila na Ciper, a je na drugi strani prišlo tudi nekaj novih igralcev. Novi čuvaj mreže je 19-letni Hrvat David Šugić, branilec David Mehmedović, Karolis Laukžemis, klub pa je registriral tudi tri nogometaše iz Slonokoščene obale, ki s Sežanci trenirajo že dalj časa. To so Kevin Doukoure Grobry, Guy Serge Cedric Yameogo in Denis Christ Damsen Kouao

Tabor je v uvodni pripravljalni tekmi pod taktirko italijanskega trenerja Camoranesija v soboto v Biljah remiziral s srbskim prvoligaškim klubom Inđija. Za češnjice je v polno zadel Leon Sever. V sredo so gostovali v Trstu pri italijanskem nižjeligašiu San Luigiju in ga premagali s 4:2. Tako je novi trener Tabora dočakal prvo zmago na stolčku slovenskega prvoligaša.

V uvodu februarja je Camoranesi doživel še prvi poraz s Taborjem. Kraševci so izgubili proti drugoligašu, a tudi polfinalistu pokala Slovenije Radomljam z 0:2.

Datum Tekma Strelci (za Tabor) 25. januar Tabor : Inđija (Srb/1) 1:1 Sever 29. januar San Luigi Calcio (Ita/4) : Tabor 2:4 Bongongui, Ndzengue, Grobry, Mihaljević 1. februar Tabor : Radomlje (Slo/2) 0:2 / 4. februar Tabor - Istra 1961 (Hrv/1) 7. februar Tabor - Koper (Slo/2) 7. februar Tabor - Dekani (Slo/2) 15. februar Kapfenberger (Avt/2) - Tabor

Mladi ljubljanski klub je začel priprave tudi s štirimi mladinci (Amir Feratović, Rok Frešer, Mark Španring in Rok Jakomin), na treningih je prisoten še Til Mavretič, ki se je nazadnje dokazoval na Slovaškem, trenerja Dejana Grabića pa je v dobro voljo spravila vrnitev Andraža Kirma. Nekdanji slovenski reprezentant je odpravil poškodbo. Iz Maribora sta prišla Martin Kramarič in Sandi Ogrinec. Bravo sta zapustila Alen Krcić in kapetan Milan Đajić, Jurij Španja pa je odšel na posojo v Brežice.

Bravo je v prvem srečanju napolnil mrežo četrtoligaša Slovana (10:0). Po dva zadetka sta dosegla Aljoša Matko in Gal Primc, prvenec v dresu ljubljanskega kluba pa je dosegel posojeni nogometaš Maribora Kramarič.

Prvič po zimskem premoru na ŽAKU igramo za otroke! Spomladanski del @PrvaLigaSi začenjamo s tekmo proti @nktaborsezana, celoten izkupiček od prodanih vstopnic pa bo namenjen nakupu športnih rekvizitov za otroke v nogometni šoli Bravo.Po vstopnice na @petrol ali @MojekarteSI. pic.twitter.com/FO6wfXPR2k

Na pripravljalni tekmi v Ljudskem vrtu se je Bravo močno uprl branilcem naslova. Izgubil je z 0:1. Aljoša Matko je dvakrat zadel okvir vrat, Mensah pa enkrat.

Ljubljančani so v tretjem nastopu remizirali proti Radomljam, polfinalistu pokala Slovenije (3:3). Dvakrat je v polno meril Ibrahim Arafat Mensah, v petek pa so v Umagu remizirala še z Javorjem. "Nasprotnik po meri - zelo čvrst in kakovosten. V zadnjem obdobju veliko treniramo hitrost in natančnost odločitev med igro. Trenažni proces je zastavljen tako, da igralci čim več razmišljajo in se sami odločajo znotraj našega načina igre. Ocenjujem, da v tem dobro napredujemo," je po tekmi povedal glavni trener Dejan Grabić. Ponovno, že četrtič letos je dosegel zadetek Aljoša Matko, med strelce pa se je vpisal še Almin Kurtović.

Datum Tekma Strelci (za Bravo) 18. januar Bravo : Slovan Ljubljana (Slo/4) 10:0 Primc in A. Matko 2, Abdurahimi, Kramarič, Kancilija, Jakomin, Španja, Mensah 21. januar Maribor (Slo/1) : Bravo 1:0 / 25. januar Bravo : Radomlje (Slo/2) 3:3 Mensah 2, A. Matko 31. januar Bravo : Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 2:2 A. Matko, Kurtović 7. februar Gorica (Slo/2) - Bravo 11. februar Bravo - Zrinjski Mostar (BiH/1) 15. februar Orijent 1919 (Hrv/2) - Bravo

Od knapov se je poslovil Rijad Kobiljar in preselil v Nemčijo, novi igralci so Mateo Panadić, Jovan Vladimir Pavlović in Dino Škvorc. Hrvaškemu trenerju Andreju Panadiću pomaga Dominik Beršnjak, ki je zapustil Sežančane.

Velenjčani so pester seznam pripravljalnih srečanj začeli v Zaprešiću, kjer so remizirali s hrvaškim prvoligaškim klubom Inter, nato so v Velenju napolnili mrežo Rogaški (8:1), se znesli nad tretjeligaškim klubom iz Celja, Šampionom (6:0), niz prepričljivih zmag pa nadaljevali proti tretjeligašu iz Šmartnega ob Paki (5:0).

Velenjčani so v prvi tekmi na pripravah v Umagu izgubili proti Inđiji (0:1), nato so se z drugoligašem Gorico razšli brez zmagovalca (2:2), v nedeljo pa so premagali drugo moštvo zagrebškega Dinama. V polno sta zadela Haris Kadrić in Nace Koprivnik.