Celjani so se pred odhodom v Turčijo znesli nad drugoligašem #video

Slovenski klubi se pripravljajo na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Nogometaši Celja so v petek odpravili Rogaško s 6:0, med strelce pa se je vpisal tudi novinec iz Litve Domantas Antanavičius. Nogometaši Olimpije so dan poprej v Čatežu najprej izvedeli, da bo Milan Mandarić še naprej njihov predsednik, nato pa s 3:1 odpravili drugo moštvo zagrebškega Dinama.

Ljubljančani so priprave začeli med zadnjimi, kar zadeva člane Prve lige Telekom Slovenije. Trener Safet Hadžić je prvič zbral igralce 13. januarja, poleg športnega dela ekipe, ki je v jesenskem delu zbrala največ točk in se spogleduje z naslovom državnega prvaka, pa je bilo ogromno govora tudi o prodaji, ki jo že dalj časa napoveduje predsednik Milan Mandarić. Pogovori z nemškimi vlagatelji še niso obrodili sadov.

Medtem se je OIimpiji pridružil Timi Max Elšnik, zapustila pa sta jo Jan Gorenc in Vitalijs Maksimenko. Zmaji so na pripravah v Čatežu, nato pa jih bo pot ponesla tudi v Turčijo, kjer se bodo pomerili tudi proti najboljšima ukrajinskima kluboma, 25. januarja pa bodo gostovali na Rujevici pri Rijeki, ki jo vodi Simon Rožman.

V uvodni pripravljalni tekmi so zmaji ugnali novomeško Krko s 5:1. Po prvem polčasu so vodili z 1:0, z dvema zadetkoma pa je izstopal reprezentant BiH Luka Menalo. Med strelce se je vpisal tudi mladinec Svit Sešlar. Prvič sta za Olimpijo nastopila Elšnik in Ukrajinec Taras Bondarenko, ki je pri ljubljanskem klubu na preizkušnji. Le dan pozneje je Olimpija v Čatežu, znova za zaprtimi vrati, z 2:0 premagala Brežice.

V torek so zmaji doživeli prvi poraz. V Čatežu so izgubili proti hrvaškemu prvoligašu Slaven Belupu iz Koprivnice (0:2). Za slabo voljo v zeleno-belem taboru je poskrbela poškodba Endrija Čekičija, ta je moral zapustiti igro v 31. minuti. Olimpija je prejela po en zadetek v vsakem polčasu, gostje, pri katerih je pomočnik trenerja nekdanji up slovenskega nogometa Sandro Bloudek, pa so v prvem delu stresli tudi okvir vrat. "Nasprotniki so v zaključni fazi priprav, medtem ko so mi v začetni. V prvem polčasu smo bili bolj napadalni kot oni, je pa res, da zaenkrat še nismo delali nič konkretnega, trenutno smo v fazi, ki temelji na fizični pripravljenosti. Naredili smo nekaj napak in dobili gol iz prekinitve, kar pa v tem trenutku ni pomembno, pomembni so začrtani cilji," si trener Safet Hadžić prvega poraza v tem letu ni gnal k srcu.

V četrtek so njegovi izbranci v Čatežu odpravili drugo moštvo zagrebškega Dinama, ki na Hrvaškem nastopa v drugi ligi. V polno so zadeli Luka Menalo, ki je s tremi goli v tem letu najboljši strelec zmajev, povratnik iz Kranja Goran Brkić, ter Portugalec Jucie Lupeta. Predsednik Milan Mandarić je pred dvobojem nagovoril igralce in jim pojasnil, kako do nadaljnjega ne bo prišlo do prevzema ljubljanskega kluba, hkrati pa jim obljubil, da bodo v petek prejeli plačo.

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo) 18. januar Olimpija : Krka Novo mesto (Slo/2) 5:1 Menalo 2, Sešlar, Jurčević, Tomić 19. januar Olimpija : Brežice Terme Čatež (Slo/2) 2:0 Jurčević, Lupeta 21. januar Olimpija : Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) 0:2 / 23. januar Olimpija : Dinamo Zagreb 2 (Hrv/2) 3:1 Lupeta, Brkić, Menalo 25. januar Rijeka (Hrv/1) - Olimpija 29. januar Olimpija - Radomlje (Slo/2) 1. februar Olimpija - Slovan Bratislava (Slk/1) 3. februar Olimpija - Željezničar Sarajevo (BiH/1) 5. februar Olimpija - Dinamo Kijev (Ukr/1) 8. februar Olimpija - Šahtar Doneck (Ukr/1) 15. februar Celje (Slo/1) - Olimpija

Mihael Klepač je v uvodni pripravljalni tekmi v tem letu dosegel dva zadetka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Kidričani, največje pozitivno presenečenje jesenskega dela, so priprave začeli prejšnjo sredo. Na pripravah je tudi nogometaš Kopra Stipe Vrdoljak, izbranci Slobodana Gruborja, za katere se je po kakovostnih nastopih povečalo zanimanje drugih klubov, pa so prvo tekmo odigrali v soboto. V domačem športnem parku v Kidričevem so premagali drugoligaša iz Rogaške Slatine s 5:2. Po prvem polčasu so zaostajali (0:2), nato pa v nadaljevanju petkrat zatresli mrežo Rogaške in se razveselili prepričljive zmage. Aljaž Ploj in Stanley Amuzie sta na seznamu poškodovanih, nastopil ni niti Ilija Martinović.

Datum Tekma Strelci (za Aluminij) 18. januar Aluminij : Rogaška (Slo/2) 5:2 Klepač 2, Pečnik, Živković, Vrbanec 25. januar Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) - Aluminij 1. februar Aluminij - Orijent 1919 (Hrv/2) 4. februar Aluminij - Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 7. februar Aluminij - Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 15. februar Aluminij - Beltinci (Slo/2)

Branilci naslova iz Maribora so uvodni trening opravili 7. januarja, prvič pa so se navijačem na pripravljalni tekmi predstavili 18. januarja, ko se se pomerili z drugoligašem Dravogradom, ki ga po novem vodi Žiga Kljajič. Mariborčani so navdušili. Korošce, za katere nastopa tudi nekdanji reprezentant Nejc Pečnik, so nadigrali v vseh pogledih. Luka Zahović je zatresel mrežo gostov že v 2. minuti, nato pa so padali zadetki v tako norem ritmu, da je Maribor na koncu zmagal z neverjetnih 18:0. V vsakem polčasu je padlo devet zadetkov, s štirimi zadetki pa je bil prvi strelec dvoboja Jasmin Mešanović. Gregor Bajde in Zahović sta dosegla tri, kapetan Marcos Tavares pa dva.

Vijolice so ostale brez reprezentanta BiH Dina Hotića, ta se je preselil v Belgijo, športni direktor Zlatko Zahović pa je namignil, da se 15-kratni državni prvak ne bo zaletaval z nakupi novih igralcev. Za zdaj se je vijolicam pridružil le povratnik Rene Mihelič, Sandi Ogrinec in Martin Kramarič sta se preselila v Ljubljano k Bravu, Nino Žugelj pa se je odpravil na posojo na Ptuj. V Turčiji Mariborčane čakajo zahtevne tekme s klubi iz Poljske, Avstrije, Srbije in Slovaške.

Mariborčani so v drugem pripravljalnem nastopu v Ljudskem vrtu z 1:0 premagali Bravo. V prvem polčasu so zaigrali Pirić, Milec, Peričić, Mitrović, Kolmanič, Vrhovec, Cretu, Požeg Vancaš, Bajde, Mulahusejnović (v 30. minuti ga je zaradi poškodbe zamenjal kapetan Tavares) in Zahović, v nadaljevanju pa Cotman, Pihler, Rajčević, Koblar, Viler, Dervišević, Maher, Felipe Santos, Mešanović, Tavares in Vipotnik.

Zmagovalca je v 56. minuti odločil Žan Vipotnik. Nadarjeni mladinec, ki je v tej sezoni v mladinskem prvenstvu na 13 tekmah dosegel 12 zadetkov, je zadel v polno. Rezultat se ni več spreminjal, gostiteljem pa je bila naklonjena tudi sreča, saj je Bravo trikrat zadel okvir vrat.

Trener Milanič ni mogel računati na Roka Kronavetra, Jasmina Handanovića, Reneja Miheliča in Nina Irgoliča, na seznamu poškodovanih je tudi Andrej Kotnik, Denisa Klinarja pa tokrat ni v kadru zaradi bolezni, tako da sta moštvu priključena mladinca Rok Maher in Žan Vipotnik.

Datum Tekma Strelci 18. januar Maribor : Dravograd (Slo/2) 18:0 Mešanović 4, Bajde in Zahović 3, Tavares 2, Kotnik, Peričić, Koblar, Požeg Vancaš, Mulahusejnović, Vrhovec 21. januar Maribor : Bravo (Slo/1) 1:0 Vipotnik 25. januar Maribor - Beltinci (Slo/2) 28. januar Maribor - Lech Poznan (Pol/1) 1. februar Maribor - Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 4. februar Maribor - Rapid Dunaj (Avt/1) 8. februar Maribor - DAC Dunajska Streda (Slk/2) 15. februar Maribor - Rudar Velenje (Slo/1)

Celjani so v začetku leta ostali brez dolgoletnega branilca Tadeja Vidmajerja, pridružil se jim je Advan Kadušić. Prvo profesionalno pogodbo je podpisal 15-letni krilni napadalec Tom Kljun, ki mu napovedujejo bleščečo prihodnost, zaradi poškodb pa sta Deni Štraus in Nino Pungaršek izgubljena za spomladanski del sezone.

1️⃣📝➡️🆚Nafta⚽️ Grofje so za zaprtimi vrati Olimpa z zadetki Daria Vizingerja (40’), Luke Kerina (59’) in Ivana Božića (89’) z visokih 3:0 premagali lendavsko Nafto. V rumeno - modrem je priložnost za igro dobilo 19 nogometašev. ⚽️#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/zJjDx6zneA — NK Celje (@NKCelje) January 18, 2020

Celjani so se najprej odpravili v Laško, prvo tekmo pa so odigrali 18. januarja na igrišču z umetno travo Olimp, ko so s 3:0 odpravili Nafto. Prvi zadetek je v 40. minuti dosegel drugi najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Dario Vizinger, nato pa sta v polno zadela še Luka Kerin in Ivan Božić.

V petek so za zaprtimi vrati v Celju nadigrali drugoligaša iz Rogaške Slatine. Na Olimpu so odpravili Rogaško kar s 5:0,med strelce pa se je vpisal tudi litovski novinec Domantas Antanavičius. Celjani bodo v nedeljo odpotovali v Turčijo.

Datum Tekma Strelci 18. januar Celje : Nafta Lendava (Slo/2) 3:0 Vizinger, Kerin, Božić 24. januar Celje : Rogaška (Slo/2) 6:0 Lotrič, Božić, Kljun, Vizinger, Antanavičius, Plantak 30. januar Celje - Piast Gliwice (Pol/1) 2. februar Celje - Crvena zvezda Beograd (Srb/1) 5. februar Celje - Šinik Jaroslavl (Rus/2) 8. februar Celje - Šahter Karaganda (Kaz/1) 15. februar Celje - Olimpija Ljubljana (Slo/1)

Navijači Mure so z veseljem sprejeli novico, da se je klubu pridružil črnogorski reprezentant Staniša Mandić, strelec zadetka v finalu svetovnega prvenstva do 20 let proti Braziliji (2015). Klemen Šturm in Kevin Žižek sta podaljšala zvestobo črno-belim, prvo profesionalno pogodbo je podpisal 18-letni vratar Dušan Gyergyek, vrata Fazanerije pa sta prestopila tudi njegov vrstnik Renato Simić in donedavni branilec Olimpije Jan Gorenc.

Mura je v prvi pripravljalni tekmi remizirala z madžarskim prvoligašem ZTE (3:3). Na igrišču z umetno travnato površino v Fazaneriji so črno-beli zaostajali že z 0:3, nato pa v zadnjih 15 minutah prek Žige Kousa, Jana Gorenca, ki je tako ekspresno po prihodu iz Ljubljane dosegel krstni zadetek za Muro, in Amadeja Maroše izenačili na 3:3.

V drugi pripravljalni tekmi so s 3:0 ugnali hrvaškega drugoligaša iz Čakovca. Prvič se je med strelce Mure vpisal novinec Simić, v nadaljevanju sta zadela še Nemanja Milošević (zvezni igralec, ki je trenutno na preizkušnji v Prekmurju) in Nino Kouter.

S 3:0 je Mura v Fazaneriji premagala tudi Beltince. Tudi tokrat so vsi zadetki padli v drugem polčasu, ko so zadeli v polno Andrija Bubnjar, Kai Cipot in novinec Simić. V prvem polčasu so igrali Obradović, Kous, Maruško, Kaučič, Pucko, Šporn, Horvat, Mandić, Maroša, Šušnjara in Žižek, v drugem pa Gyergyek, Karničnik, Gorenc, Karamarko, Šturm, Kouter, Brkić, Simić, Knežević, Bubnjar in Cipot.

Datum Tekma Strelci (za Muro) 15. januar Mura : Zalaegerszegi TE (Mad/1) 3:3 Kous, Gorenc, Maroša 18. januar Mura : Međimurje Čakovec (Hrv/2) 3:0 Simić, Milošević, Kouter 22. januar Mura : Beltinci (Slo/2) 3:0 Bubnjar, Cipot, Simić 25. januar Mura - Varaždin (Hrv/1) 2. februar Mura - Akhmat Grozni (Rus/1) 3. februar Mura - Vardar Skopje (SMa/1) 9. februar Mura - Lviv (Ukr/1) 10. februar Mura - Noah (Arm/1) 18. februar Mura - Odranci (Slo/3)

Domžalčani so v začetku leta poskrbeli za številne kadrovske spremembe, pestro je bilo tako v rubriki prihodov kot odhodov, kot zadnji se je pridružil najboljši strelec Sežancev Predrag Sikimić. Rumena družina se je prvič v tem koledarskem letu predstavila v "prvoligaškem" spopadu s Kranjčani. Izgubila je s 3:4, med strelce pa so se vpisali klubski rekorder po številu zadetkov v 1. SNL Slobodan Vuk, mladinec Mark Čeh, sicer sin nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrste Aleša Čeha, in Janez Pišek, ki je zadel v polno z bele točke. Na dvoboju je staknil hudo poškodbo kolena Tilen Klemenčič, ki ga čaka dolgo okrevanje, tako da je že končal sezono.

V drugi tekmi so v Umagu izgubili proti madžarskemu drugoligašu Budafokiju. Po prvem polčasu so zaostajali z 1:3, na koncu pa izgubili z 2:3. V polno sta zadela Arnel Jakupović in Matej Podlogar.

Od prve minute so igrali Mulalić, Žinič (edini je odigral vso tekmo), Karić Šoštarič, Vuklišević, Pišek, Ibričić, Husmani, Urbančič, Jakupović, Svetlin in Vuk, v drugem polčasu pa Mihelak, Pantelić, Makovec, Sikošek, Kait, Čeh, Vrhovnik, Podlogar, Parris in Markuš. Dejan Lazarević je ostal na klopi.

Zaradi poškodb ni bilo Marca Da Silve in Klemenčiča, odsotni so bili tudi Grega Sorčan, Nikola Vujadinović, Tonči Mujan, Predrag Sikimić, Branko Ilić, Žiga Repas in Matic Fink.

Datum Tekma Strelci (za Domžale) 15. januar Domžale : Triglav Kranj (Slo/1) 3:4 Vuk, Čeh, Pišek 22. januar Domžale : Budafoki MTE (Mad/2) 2:3 Jakupović, Podlogar 25. januar Domžale - Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 5. februar Domžale - ? 8. februar Domžale - Osijek II (Hrv/2) 15. februar Domžale - Gorica (Slo/2)

Kranjčani nameravajo v pripravljalnem obdobju odigrati osem tekem. Z večino tekmecev so se že dogovorili, kmalu pa bodo postregli z dokončnim seznamom. Klubu sta se pridružila brata Wilmots, sinova nekdanjega zvezdnika belgijskega in evropskega nogometa. V zvezni vrsti nameravata zapolniti vrzel po odhodih Davida Tijanića in Gorana Brkića. Prvo tekmo so odigrali 15. januarja v Domžalah in zmagali s 4:3. Kranjčane sta okrepila tudi Berat Beciri in Armin Ćerimagić.

Kranjčani so na drugi pripravljalni tekmi doživeli visok poraz proti Rijeki. Izbranci Simona Rožmana so v Umagu napolnili mrežo Gorenjcev, s katerimi se tradicionalno srečujejo skoraj v vsakem pripravljalnem obdobju. Tri zadetke je dosegel napadalec Rijeke Antonio Čolak. Za gorenjske orle so v prvem polčasu Arko, Rogelj, Kocijančič, Milanović, Mlakar, Mertelj, R. Wilmots, M. Wilmots, Ćerimagić, Beciri in Petric, v drugem delu pa je trener Vlado Šmit zaigral s postavo Čadež, Kumer, Šalja, Sekulić, Bojič, Udovič, Gajič, Kryeziu, Aliaga, Majcen in Hasanaj. Z Rijeko se bo v soboto na Rujevici pomerila Olimpija.

Datum Tekma Strelci (za Triglav) 15. januar Domžale : Triglav Kranj (Slo/1) 3:4 M. Wilmots, Kumer, Diallo, Kocjančič 22. januar Rijeka (Hrv/1) : Triglav Kranj (Slo/1) 7:0 /

Tabor iz Sežane je s prihodom svetovno znanega trenerja Maura Camoranesija vstopil v novo obdobje. Po novem mu pomaga Almir Sulejmanović, Dominik Beršnjak pa se je odločil, da se bo kot pomočnik trenerja po novem dokazoval v Velenju. Nekdanji italijanski reprezentant bo z vodstvom kluba v kratkem dopolnil seznam pripravljalnih tekem. Večino želijo češnjice odigrati v bližini Sežane. Strokovnemu vodstvu sta se pridružila še Andres Yllana, nekdanji igralec Brescie in Verone, ter izkušeni strokovnjak na področju telesne pripravljenosti Enrique Miguel, ki je bil med drugim osebni trener nekdanjega velikega zvezdnika Roberta Baggia. Sežano je zapustil najboljši strelec Predrag Sikimić, vratar David Adam se je odpravil na Ciper, prišel pa je 19-letni čuvaj mreže iz Hrvaške David Šugić. Prišel je tudi branilec David Mehmedović.

🔙 | Rdeče-črni so danes opravili prvi trening pod vodstvom novega trenerja Maura Camoranesija, na katerem je bilo prisotnih 33 nogometašev.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/LtGzcqXodK — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) January 13, 2020

Datum Tekma Strelci 25. januar Tabor - Inđija (Srb/1) 29. januar San Luigi Calcio (Ita/4) - Tabor 1. februar Tabor - Radomlje (Slo/2) 4. februar Tabor - Istra 1961 (Hrv/1) 7. februar Tabor - Koper (Slo/2) 7. februar Tabor - Dekani (Slo/2) 15. februar Kapfenberger (Avt/2) - Tabor

Aljoša Matko je dvakrat zatresel mrežo Slovana. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Mladi ljubljanski klub je začel priprave tudi s štirimi mladinci (Amir Feratović, Rok Frešer, Mark Španring in Rok Jakomin), na treningih je prisoten še Til Mavretič, ki se je nazadnje dokazoval na Slovaškem, trenerja Dejana Grabića pa je v dobro voljo spravila vrnitev Andraža Kirma. Nekdanji slovenski reprezentant je odpravil poškodbo in se pridružil soigralcem. Iz Maribora sta prišla Martin Kramarič in Sandi Ogrinec. Bravo sta zapustila Alen Krcić in kapetan Milan Đajić.

Bravo je v prvem pripravljalnem srečanju napolnil mrežo četrtoligaša iz Kodeljevega. Slovana je premagal kar z 10:0. Po dva zadetka sta dosegla Aljoša Matko in Gal Primc, prvenec v dresu ljubljanskega kluba pa je dosegel posojeni nogometaš Maribora Kramarič.

Na drugi tekmi v Ljudskem vrtu se je Bravo močno uprl branilcem naslova. Izgubil je z 0:1. Od prve minute so igrali Vekič, Trontelj, Abdurahimi (A. Matko), Agboyi, Kramarič, Nukić, Kurtovič, Eckert, Ogrinec, Žinko in Drkušič, v nadaljevanju pa Gril, Brekalo, Primc, Ihbeisheh, Jančič, Mensah, M. Matko, Španja, Frešer, Kancilja, A. Matko in Feratović. Aljoša Matko je dvakrat zadel okvir vrat, Mensah pa enkrat.

Datum Tekma Strelci (za Bravo) 18. januar Bravo : Slovan Ljubljana (Slo/4) 10:0 Primc in Matko 2, Abdurahimi, Kramarič, Kancilija, Jakomin, Španja, Mensah 21. januar Maribor (Slo/1) : Bravo 1:0 / 25. januar Bravo - Radomlje (Slo/2) 31. januar Bravo - Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 7. februar Gorica (Slo/2) - Bravo 11. februar Bravo - Zrinjski Mostar (BiH/1) 15. februar Orijent 1919 (Hrv/2) - Bravo

Od knapov se poslavlja Rijad Kobiljar, nova igralca sta Mateo Panadić in Jovan Vladimir Pavlović. Velenjčani imajo novega pomočnika trenerja. Hrvatu Andreju Panadiću pomaga Dominik Beršnjak, ki je zapustil Sežančane in se preselil na stadion Ob jezeru.

Velenjčani so pester seznam pripravljalnih srečanj začeli v Zaprešiću, kjer so remizirali s hrvaškim prvoligaškim klubom Inter, za katerega po novem igrata dva slovenska legionarja. Vratarju Žigi Frelihu se je pridružil donedavni član Domžal Matija Rom. Knapi so nato v Velenju napolnili mrežo Rogaški (8:1). Dva zadetka je dosegel posojeni napadalec Olimpije Haris Kadrić. V soboto je dvoboj z Dobom odpadel, v nedeljo pa so se znesli nad tretjeligaškim klubom iz Celja, Šampionu. Zmagali so s 6:0, dva gola je dosegel posojen nogometaš zagrebškega Dinama Borna Petrović. V prvem polčasu so igrali Starčić, Pavlović, Ejup, Džinić, Djerdi, Trifković, Vošnjak, Pušaver, Kuzmanović, Radić in Kadrić, v drugem pa Stopajnik, Kašnik, Črnčič, Ćosić, Krefl, Anđelković, Kitek, Filipović, Panadić, Koprivnik in Petrović.