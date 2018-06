Spektakel, v katerega bodo 31 dni buljile milijarde ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začenja se športni dogodek leta 2018, svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji, ki je 21. po vrsti, na njem pa se 32 reprezentanc na 12 štadionih in v 11 mestih poteguje za naslov, ki ga branijo Nemci. Na Sportalu bomo spektakel, ki ga dočakamo vsake štiri leta, tudi letos spremljali zelo podrobno. Ne bo manjkalo novic, zgodb in še marsičesa. Le klik pa vas na tem mestu loči tudi od vpogleda v drobovje udeleženk, prizorišč, zgodovine prvenstev in preostalih informacij o tekmovanju samem.