Razlika v zadetkih bo na SP v Rusiji vredna zlata

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji bo od 14. junija do 15. julija nastopilo 32 udeležencev. Razdeljeni so v osem skupin s štirimi reprezentancami, ki se bodo v prvem delu tekmovanja pomerile medsebojno. Najboljše dve izbrani vrsti iz vsake skupine bosta napredovali v osmino finala, za preostali dve pa se bo tekmovanje končalo že po skupinskem delu.

Kakšni so kriteriji, ki odločajo o potnikih v osmino finala, če več reprezentanc konča skupinski del z enakim številom točk? Za razliko od tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) – evropsko prvenstvo, liga prvakov, liga Europa … - o boljšem ne odloča dosežek na medsebojnih srečanjih ekip z enakim številom točk, ampak skupna razlika v zadetkih, dosežena na vseh tekmah v skupini. Če je tudi ta enaka, odloča o boljšem število doseženih zadetkov v skupinskem delu, šele nato pride v poštev kriterij medsebojnih tekem.

Svetovni naslov bodo v Rusiji branili Nemci, ki so v zadnjem finalu SP (2014 v Braziliji) premagali Argentino. Foto: Reuters

Če so ekipe, izenačene po številu točk, enake tudi ob upoštevanju teh kriterijev, stopi v ospredje fair-play točkovanje. V obzir se vzamejo kazenske točke, ki so jih ekipe prejele na tekmovanju za prejete kartone. Vsak rumeni karton na tekmi prinaša eno kazensko točko, vsak rdeči karton, prejet po drugem rumenem -3, vsak neposreden rdeči karton -4, če pa igralec na tekmi najprej prejme rumeni karton, nato pa še neposreden rdeči karton, to njegovi ekipi v točkovanju fair-play odvzame pet točk. Tako napreduje tista reprezentanca, ki ima med kandidati za napredovanje najmanj kazenskih točk.

Prvič v zgodovini možnost četrte menjave

Redni del dvobojev v skupinskem delu traja 90 minut, v izločilnem delu, od osmine finala pa vse do sklepnega dejanja, finalne tekme, ki bo 15. julija v Moskvi, pa se tekme v primeru neodločenega rezultata po rednem delu prevesijo v podaljšek, ki traja dvakrat po 15 minut. Če tudi takrat ni znan zmagovalec, o boljšem odloča izvajanje kazenskih udarcev. Prvič v zgodovini SP bodo lahko selektorji, če se bo igral podaljšek, v njem koristili še četrto menjavo.

Skupno bo na dvanajstih ruskih štadionih v 11 mestih – ruska prestolnica Moskva je zastopana z dvema objektoma – odigrano 64 tekem.

Glavnemu sodniku bodo pomagali tudi stanovski kolegi, zadolženi za analizo s pomočje videotehnologije. Foto: Reuters

Selektorji reprezentanc so na končni seznam udeležencev uvrstili 23 igralcev, med katerimi so trije vratarji. Na SP 2018 bo delilo pravico 35 glavnih sodnikov, med katerimi je tudi Koprčan Damir Skomina. Pomagalo jim bo 63 pomočnikov, med katerimi sta tudi Jure Praprotnik in Robert Vukan. Prvič v zgodovini SP bodo na delu tudi sodniki, ki bodo spremljali dvoboj s pomočjo video analize (VAR) in sodelovali z glavnimi delivcem pravice na tekmah.