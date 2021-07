Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Čeferin v pogovoru s princem Williamom na častni tribuni Wembleyja med polfinalno tekmo med Anglijo in Dansko.

Aleksander Čeferin v pogovoru s princem Williamom na častni tribuni Wembleyja med polfinalno tekmo med Anglijo in Dansko. Foto: Reuters

Danes bo znan novi evropski prvak v nogometu. V finalu Eura se bosta ob 21. uri na Wembleyju udarili Anglija in Italija. Trije levi bodo prvo evropsko lovoriko lovili s pomočjo bučnih navijačev, azzurri, ki so že stopili na vrh Evrope pred davnimi 53 leti, pa želijo nadaljevati izjemen niz neporaženosti. Izgubili niso že tri leta − poraza niso doživeli na kar 33 zaporednih tekmah!

Dogajanje pred Wembleyjem na dan finala:

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Nogometni evforiji na Otoku in Apeninskem polotoku danes doživljata vrhunec. Anglija bo zvečer igrala prvi finale na velikih tekmovanjih po 55 letih. Znova bo igrala na Wembleyju, kjer je leta 1966 postala svetovni prvak. Takrat še na starejšem kultnem objektu. Dve leti pozneje je Italija postala evropska prvakinja. Po neverjetnem razpletu, ki je vključeval metanje kovanca po polfinalni drami in pa ponovitev finalnega srečanja z Jugoslavijo, je šla do konca, pri tem pa ji je bil v veliko pomoč podatek, da je zaključek evropskega prvenstva potekal prav v Italiji.

Anglija je torej edino lovoriko osvojila leta 1966, Italija pa prvo in za zdaj edino evropsko (bila je tudi štirikrat svetovna prvakinja) dve leti pozneje. Zato so se mnogi nostalgiki pred današnjo poslastico v Londonu vrnili v preteklost in obujali spomine na dogodke, ko vsi nogometaši, ki bodo danes nastopili, sploh še niso bili rojeni.

Azzurri so sprva mislili, da je Mancini nor

''Starost proti mladosti,'' je Leonardo Bonucci, izkušeni branilec, opisal današnji boj italijanske obrambe z angleškim napadom. S kapetanom Giorgijem Chiellinijem, dolgoletnim soigralcem pri Juventusu, štejeta kar 70 let. Premoreta 219 nastopov za azzurre. Sta tudi edina iz aktualne zasedbe, ki sta leta 2012 zaigrala v finalu Eura v Kijevu. Takrat so Italijani zadnjič bili v finalu velikega tekmovanja in doživeli hudo razočaranje proti Špancem (0:4), nato so sledile manj uspešne epizode zahodnih slovenskih sosedov.

''Skoraj mi gre na smeh, ko pomislim, da bi se verjetno lahko v finale uvrstila tudi postava Anglije z igralci, ki sedijo na klopi. Anglija ima nekaj res izjemnih igralcev,'' je Giorgio Chiellini opozoril na dolgo in široko klop Otočanov, pri katerih sedi na klopi kar nekaj zelo kakovostnih igralcev, ki se lahko pohvalijo z izjemno klubsko sezono. Foto: Reuters

Na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2018 v Rusiji, jih sploh ni bilo, Anglija pa se je uvrstila med štiri najboljše. Neuspeh azzurrov v takratnih dodatnih kvalifikacijah, izpad proti Švedski, je zelo odmeval. Po tej polomiji se je na vroči stolček podal Roberto Mancini in hitro poskrbel, da se je o Italiji začelo govoriti z bolj vedrim tonom. Sledilo je neverjetno obdobje, ki še traja − niz 33 zaporednih tekem brez poraza in rekorden niz 15 zaporednih zmag na evropskem prvenstvu, vključno s kvalifikacijami − igra Italije pa je doživela renesanso in se iz pragmatično obrambne prelevila v všečno napadalno.

''Na začetku skupne poti, ko nam je selektor dejal, da moramo razmišljati o evropskem naslovu, smo mislili, da je nor. A resnično smo se uvrstili v finale in smo zdaj od naslova oddaljeni le še centimetre,'' sporoča Chiellini, ki bi imel lahko danes veliko dela s pokrivanjem Harryja Kana (štirje zadetki) in Raheema Sterlinga (trije zadetki), najboljših angleških strelcev na turnirju in verjetno edinih kandidatov, ki bi se lahko še povzpela na vrh najboljših strelcev Eura.

Verjetni začetni postavi: Italija: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne Anglija: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

Southgate prosi navijače, naj ne žvižgajo italijanski himni

Roberto Mancini opozarja: "Še ničesar nismo osvojili." Foto: Reuters Obrambni steber Italije, ki je ''zaslovel'' pred izvajanjem 11-metrovk na dvoboju s Španijo s pretirano sproščenostjo po sodniškem metu kovanca, izpostavlja veliko srce azzurrov. Postalo je zaščitni znak letošnjih nastopov Italije.

''Lahko se zahvalimo igralcem za vse, kar so naredili v zadnjih letih. A še ničesar nismo osvojili. Če bomo hoteli vse skupaj upoštevati kot uspeh, bomo morali zmagati v finalu. Anglija bo računala na pomoč celotnega stadiona. Morali jim bomo ustvariti pritisk. Finale se razlikuje od preostalih tekem. Moramo ga igrati z zbranostjo, a tudi z užitkom. Finale lahko osvojiš le takrat, ko uživaš na igrišču,'' sporoča 56-letni Roberto Mancini in dodaja: ''To je eden od vrhuncev moje kariere.''

''V življenju dočakaš zelo malo takšnih priložnosti,'' poudarja njegov stanovski kolega Gareth Southgate, ki letos piše zgodovino. Postal je prvi selektor, ki je Anglijo popeljal v finale evropskega prvenstva, zdaj pa lahko stori še korak naprej in ga kot prvi osvoji. ''Pred tremi ali štirimi leti je vladala apatija. Navijači niso tako stali za moštvom, nekateri so celo metali na igrišče letala iz papirja, zdaj pa je energija na stadionu fantastična. To je zelo pomembno,'' je spomnil Southgate na največjo pridobitev, odkar opravlja vlogo angleškega selektorja.

Zaradi lažje poškodbe, ki jo je dobil v petek, je pri Otočanih vprašljiv nastop Phila Fodena, pri Italiji pa bo manjkal Leonardo Spinazzola, ki se je poškodoval na četrtfinalni tekmi proti Belgiji, po operaciji ahilove tetive pa ga ne bo na igriščih vsaj šest mesecev. Foto: Reuters

Navijače še prosi, da naj se, za razliko od tekem osmine finala, ko so na Wembleyju izžvižgali nemško himno, pa tudi polfinala, ko so nekateri žvižgali danski himni, med izvajanji državnih himn obnašajo bolj spoštljivo do tekmeca.

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska), Patrik Schick (Češka),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija), Harry Kane (Anglija),

3 – Kasper Dolberg (Danska), Robert Lewandowski (Poljska), Alvaro Morata (Španija), Haris Seferović (Švica), Xherdan Shaqiri (Švica), Raheem Sterling (Anglija), Georginio Wijnaldum (Nizozemska) …

Komu bo podelil pokal Čeferin?

''Priložnost za naslov je zaradi tega, ker igramo doma, še večja. Obeta se izjemna energija. Ni ga bolj primernega prizorišča za drugo veliko lovoriko Anglije, kot je Wembley. To je velik trenutek za Anglijo. Italija ima bogatejšo zgodovino osvajanja lovorik, a ima veliko naših igralcev izkušenj z igranjem največjih tekem v klubskih tekmovanjih,'' pojasnjuje Harry Kane, kapetan Anglije in dolgoletni napadalec Tottenhama, ki pri 27 letih razmišlja o tem, da bi se preizkusil še kje drugje.

Angleži so navdušeni nad letošnjimi predstavami treh levov. Foto: Reuters

Danes se bo na vse pretege trudil, da se v zgodovino vpiše kot tisti, ki mu bo predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin po tekmi podelil pokal. To bo pomenilo, da je trem levov končno uspelo! A podobno željo ima tudi Chiellini, tako da se obeta izjemna nogometna poslastica. Glavni sodnik bo Nizozemec Björn Kuipers.

Euro 2020, finale: Nedelja, 11. julij:

21.00 Italija - Anglija

Vsi finalni dvoboji evropskih prvenstev od 1960 do 2016: