Kmetijstvo ni zgolj opravljanje poklica, je način življenja. Za vsako kmetijo se skriva drugačna zgodba, vsaka ima svoje posebnosti. Projekt Kmet s ponosom predstavlja zgodbe posameznikov z najrazličnejših koncev Slovenije, ki sledijo svojim idejam, jim je stik z naravo pomemben, so inovativni, drzni in predvsem polni navdihujočih zgodb. Letos smo jih obiskali 38, prav vsaka zase je nekaj posebnega in med njimi bi radi izbrali tisto, ki vas je najbolj navdušila, zato glasujte za svojo Siolovo kmetijo 2019.

V nabor predstavljenih kmetij smo skušali zajeti najrazličnejše dejavnosti in kmetije iz najrazličnejših slovenskih krajev. Zdaj želimo na vse zgodbe spomniti še enkrat in tisti kmetiji, ki je vam, dragi bralci, pomenila največ, podeliti naziv Siolove kmetije 2019. Izberite jo na seznamu na koncu tega zapisa in ji dajte svoj glas.

Zmagovalna kmetija prejme naziv Siolova kmetija 2019, plaketo in štampiljko. Ponovno jo bomo obiskali in o njej pripravili dodaten prispevek.

Foto: Siol.net Nagrade za glasovalce



V nagradnem skladu za vse, ki bodo oddali glas za najljubšo kmetijo, imamo tudi nekaj praktičnih nagrad:



- 1 x komplet za prvo pomoč

- 2 x prenosna baterija za mobilni telefon (power bank)

- 2 x brisača

- 5 x multifunkcijska kapa

- 5 x čaj V nagradnem skladu za vse, ki bodo oddali glas za najljubšo kmetijo, imamo tudi nekaj praktičnih nagrad:- 1 x komplet za prvo pomoč- 2 x prenosna baterija za mobilni telefon (power bank)- 2 x brisača- 5 x multifunkcijska kapa- 5 x čaj

Foto: Ana Kovač

Za obrazi projekta so družine in širok krog njihovih prijateljev, podpornikov, celotne skupnosti, ki s temi kmetijami dihajo. To so obrazi, ki so lahko vzor vsakemu od nas. Vsaka zgodba nas lahko nauči česa dobrega, predvsem pa tega, da je potrebno v ospredje postaviti drugačne vrednote od materializma in pehanja za denarjem.

V našem projektu so preprosti ljudje dobili prostor za opis in posredovanje svojih idej, ki so lahko v pomoč prav vsakemu, ki ima doma vrt, lahko so v navdih vsakemu, ki meni, da se v Sloveniji "nič ne da". Lahko je spodbuda vsakemu, ki razmišlja, da bi prevzel kmetijo od svojih staršev, pa mu že preživet in za ta čas neprimeren način kmetovanja ne ustreza in je v dilemi, ker drugega ne pozna, želi pa živeti drugače.

Foto: Ana Kovač

Kmet s ponosom v večini izpostavlja zgodbe ljudi, ki sicer izpostavljanja niso vajeni in so navadno precej skromni tudi, ko pride do pomembnih dosežkov. Pri marsikom je bilo potrebnega kar nekaj prepričevanja, da smo pridobili njihovo zaupanje, a ves trud je bil poplačan z zadovoljstvom, ko so svojo zgodbo z veseljem prebrali na spletu in jo delili naprej.

Če so bili sprva negotovi glede predstavitve na našem mediju, se zdaj že z veseljem odzovejo našemu vabilu k sodelovanju, saj razumejo, da s tem, ko izpostavijo sebe in svojo zgodbo, širijo naprej tudi svojo filozofijo, krog somišljenikov, pomagajo ozaveščati ljudi in s tem svet spreminjati na bolje.

Če bo propadla ena kmetija manj, smo dosegli svoj namen

Prav vsak kmet, brez izjeme, ki smo ga do zdaj predstavili, je ponosen na svoje delo in dosežke in čas je, da tudi tisti, ki izkušenj s kmetijstvom nimajo, spoznajo, kakšno vrednost nosi ta poklic.

Na ta način Kmet s ponosom razbija tabuje in predsodke, ki jih je poklic kmeta dobil v preteklosti, opozarja na to, kaj v Sloveniji imamo in predvsem, kaj bi lahko imeli. S projektom, ki se bo nadaljeval tudi naslednje leto, želimo spodbuditi še koga, da se bo odločil za tak način življenja in če bo propadla ena kmetija manj in bo na policah več izdelkov lokalne pridelave, smo dosegli svoj namen.

Foto: Ana Kovač

Kmetije, ki se potegujejo za naslov Siolova kmetija 2019

1. Ekološka kmetija Smolej-Uric, Jesenice

2. Ekološka kmetija Zvonik, Prevalje

3. Sirarstvo Pirnat, Dob

4. Kmetija Odems, Kranj

5. Turistična kmetija Kladje, Ljubno ob Savinji

6. Kmetija Pr' Jernej, Lukovica pri Domžalah

7. Ekološka kmetija Valpatič, Ponikva

8. Kmetija Klančar, Črni Vrh nad Idrijo

9. Turistična kmetija Čebelji gradič, Rogašovci

10. Kmetija odprtih vrat Andrejon, Poljane

11. Ekološka kmetija Brinjevka, Komen

12. Ekološka kmetija Zadravec, Miklavž pri Ormožu

13. Kmetija Omerzu, Sromlje

14. Ekološka kmetija Ajda, Ptujska Gora

15. Ekološka kmetija Valantan, Malečnik

16. Ekološka kmetija Kršinar, Medvode

17. Strletova kmetija, Ljubljana

18. Izletniška kmetija Pr' Lavrič

19. Družinska kmetija Sedmak, Pivka

20. Izletniška kmetija Klemenšek, Solčava

21. Kmetija Potokar, Grosuplje

22. GreGurMan, Ljubljana - Polje

23. Turistična kmetija Čemas, Vinica

24. Turistična kmetija Štok, Marezige

25. Eko kmetija Vodnjov, Primskovo

26. Domačija Snopičar Porenta, Ljubljana - Dobrunje

27. Ekološka kmetija Burgar, Ljubljana - Šmartno

28. Kmetija Ježek, Ljubljana - Šentvid

29. Zeliščna kmetija Gorska roža, Podplat

30. Turistična in ekološka kmetija Pri Baronu, Fram

31. Kmetija Majerič, Gorišnica

32. Kmetija Pogelšek, Ankaran

33. Ekološka kmetija Kukenberger, Trebnje

34. Kmetija Veles, Šentjanž

35. Turistična kmetija Žurej, Gorica pri Slivnici

36. Posestvo Na kupčku, Idrija

37. Ekosocialna kmetija Korenika, Šalovci

38. Eko kmetija Bio mlin Stražar, Dob