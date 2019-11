Eko-socialna kmetija Korenika podeželju vrača, kar v njem manjka #video

Eko-socialna kmetija Korenika je v Šalovcih zaživela leta 2006 na pobudo društva Mozaik in od tedaj je že popolnoma spremenila svojo podobo. Ne le, da so objekti obnovljeni in sončne barve, obdani s cvetjem in nasmejanimi ljudmi – vsak dan jih na svoje delovno mesto pride okoli 50 – izdelujejo številne izdelke in s pestro ponudbo dogodkov in aktivnosti, predstavljajo pomemben člen podeželjske lokalne skupnosti. Njihovi zaposleni prihajajo iz socialno šibkih skupin in se na Koreniki počutijo koristne, obiskovalci njihovih programov pa so zadovoljni, ker se tu lahko družijo in naučijo česa novega.

Okoli leta 2006 so najprej začeli z dejavnostjo kot invalidsko podjetje, kasneje se je pridružil še zaposlitveni center. Poleg obstoječih objektov, ki so jih v vseh letih obnovili, zdaj obnavljajo sosednjo hišo, v kateri bo medgeneracijski center, namenjen tudi dnevnemu varstvu starejših, počasi pa čez cesto obnavljajo tudi kmetijo, ki je stara več kot sto let in tam stoji še iz časov Avstroogrske. Ker lastnik nima svojcev, ima Korenika z njim pogodbo, da zanj skrbi in hišo počasi obnavlja, kasneje pa bo tudi ta del njihovega posestva.

Foto: Ana Kovač

Imajo svoj živalski vrt - upokojenega terapevtskega konja Groma, cikasto govedo, prašiče, od katerih je dolgoletni približno pol tone težak in okoli osem let star krškopoljski samec Viktor njihov zaščitni znak, zajce, ovce, koze in race tekačice, za katere skrbijo zaposleni s svojim mentorjem. Ker imajo vsaj tri avtohtone slovenske pasme živali – čebele, cikasto govedo in krškopoljskega prašiča, imajo tudi status ARK kmetije.

Foto: Ana Kovač

Pogovorili smo se v prostoru, ki mu rečejo kar MMC oziroma multimedijski center. Prostor jim služi kot seminarska in sejna soba, v njem imajo pogostitve in druge dogodke. Na kmetiji deluje tudi večgeneracijski center Štorklja, zato prostori pridejo prav za druženje.

Začeli z rejo živali, zdaj se čedalje bolj ukvarjajo z zelenjavo in zelišči

Kmetija je velika okoli 23 hektarjev. Površine imajo večinoma za krmo, imajo pa tudi nekaj poljedelstva, pridelujejo predvsem žitarice, na primer oves, ječmen, kar tudi uporabljajo večinoma za krmo – ukvarjajo se tudi z ekološko prosto rejo krškopoljskih prašičev, zdaj jih je 20.

Sodelujejo s podjetjem, ki je specializirano za posebne vrste mesnin kot na primer ekološki krškopoljski pršut iz proste reje. "S temi izdelki dobimo tudi neko dostojno ceno – sicer je res več dela, a nismo za neko množično proizvodnjo," pove direktor Goran Miloševič, ki Koreniko vodi že vse od začetka.

Začeli so z rejo živali, kasneje so se vedno bolj preusmerjali v zelenjavo, pridelavo vložnin in zdaj je tega vedno več. Imajo že več kot hektar zelenjave, skoraj en hektar zeliščnega vrta, drugo so pašniki in travniki.

Foto: Ana Kovač

Široka paleta izdelkov je za nas zanimiva

Na svojih prodajnih policah imajo številne izdelke, povpraševanje po njih pa se povečuje. Največ izdelkov gre stalnim odjemalcem, največ prodajo zeliščnih mešanic in vložnin, ki gredo v gostinske lokale, šole in podobno. Tudi čaje in zeliščne sirupe imajo ljudje radi.

Foto: Ana Kovač

"Morda bi kdo rekel, da imamo preveč izdelkov, a ne razmišljamo tako, da bi moral vsak izdelek imeti profit, ali pa ga bomo umaknili iz proizvodnje. Široka paleta je za nas zanimiva. Na vrtu je ogromno zelišč, okoli 40, še okoli 15 pa je prostorastečih rastlin, ki jih nabiramo v naravi. Vsakega zase zdaj ni toliko, da bi lahko vstopali v neko dobavno verigo, je pa dobro za mešanice in če ljudje želijo, lahko pri nas dobijo tudi čista zelišča v obliki čajev. Enako je pri sušeni zelenjavi – za prodajo delamo predvsem mešanice, zelenjavo s soljo oziroma zeliščne soli," pove Goran.

Foto: Ana Kovač

Želeli so poiskati možnosti za zaposlitev vseh invalidnih oseb, ki so ostale brez službe

Ideja izvira iz delovanja društva Mozaik. Kot nevladna organizacija so začeli delovati v trem okolju leta 2003, leta 2004 so se začeli prvi resnejši projekti.

"Najprej je bil namen poiskati možnosti za zaposlovanje ranljivih skupin, predvsem konkretno oseb z invalidnostjo. Ugotavljalo se je, da so kovinska industrija, Mura in mesna industija pokrivale velik del potreb po zaposlovanju v tistem času razpada so ljudje izgubili službo. Ko so se začele socialno-delovne rehabilitacije, so ugotovili, da imajo kar veliko nekih oblik prikrajšanosti zdravju, kar nekaj invalidnosti so pridelali v tistih poslih in za te ljudi ni bilo nekih možnosti," razlaga Goran.

Foto: Ana Kovač

V sodelovanju z inštitutom za rehabilitacijo in zavodom za zaposlovanje se je takrat začelo ustanavljati zaščiteno zaposlovanje oziroma so začeli vzpostavljati posebne oblike zaposlovanja za invalide in Koreniko so razvili z mislijo, da so takšna delovna mesta potrebna.

Foto: Ana Kovač

"To je tudi delovno mesto, ki mora biti v lokalnem okolju, to mora biti delo, ki ga ljudje zmorejo. Poleg ustanovitve novih delovnih mest smo želeli hkrati narediti nekaj tudi za ohranitev podeželja in to identiteto razvijati naprej," pojasnjuje Goran.

Foto: Ana Kovač

Že takoj v začetku so se začeli ukvarjati tudi s predelavo

Že v samem začetku se niso želeli ukvarjati zgolj s kmetijstvom, ampak so želeli čimveč predelati, zato so že pri prvih projektih naredili sušilnico.

"Ta objekt je bil na začetku občinski. Ker je občina skrbela za gospo, ki je šla v dom in ni imela svojcev, je po njeni smrti od nje podedovala imetje. To poslopje je bilo ruševina, na gospodarskem objektu je bil celo nek požar, multimedijski prostor je bila nekdanja shramba in svinjski hlev in takratni župan nam je dal vse to na voljo, saj bi sicer po vsej verjetnosti propadlo. Preko projektov smo začeli vlagati v posestvo," pove Goran.

Video: To je delo, pri katerem lahko skupaj ustvarimo neko korist

Kmalu so prišli do prelomnice, ko so razmišljali, kako naprej. Želeli so si večje investicije, ker so morali živilski obrat uskladiti s standardi. Odločili so se, da bodo posestvo odkupili, nato pa investirali kar nekaj nepovratnih sredstev, potreben je bil tudi velik dolgoročni kredit, da so lahko vzpostavili proizvodnjo in vstopili v redno prodajo na trgu.

Foto: Ana Kovač

Na kmetiji je začelo delati od pet do osem oseb, danes jih je okoli 50

"V začetku so bili najprej programi javnih del in rehabilitacije, tako da je bilo okoli pet do osem oseb tu na dnevni ravni, ki so delali vse od tega, da so vzdrževali objekte in jih obnavljali v skladu s tem, kar so zmogli, delali so nekaj poljedelstva, osnovno predelavo in tako naprej. A to je bilo v vse v sklopu rehabilitacij, javnih del, tako da ni bilo nekih zelo velikih stroškov z delovanjem," kasneje se je to postopoma spreminjalo, pojasnjuje Goran.

Zdaj jih je skupaj okrog 50. "Večina, torej okrog 40 jih je zaposlenih, deset pa jih je tu v programu socialne vključenosti. To niso zaposleni, a so vključeni na dnevni bazi. To so osebe, ki imajo odločbo o nezaposljivosti, se pravi, da tudi optimalno na trgu niso zaposljivi in skozi neke delovne vsebine izvajamo socialno rehabilitacijo. Sčasoma lahko pride do tega, da se delovne sposobnosti toliko izboljšajo, da postanejo zaposljivi - trenutno imamo že dva oziroma smo en primer že zaključili, drugi bo v naslednjem letu, ker gre za kompleksen postopek," pove Goran.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Pri njih vse poteka drugače, kot v običajnem podjetju

Za vodenje Korenike je potrebnega kar nekaj truda, pa tudi inovativnosti v smislu pridobivanja sredstev. Tudi sama organizacija dela je zahtevna, saj imajo po eni strani veliko različnih postopkov, proizvodnih procesov, izdelkov, po drugi strani pa delo opravljajo ljudje, ki so si prav tako zelo različni med seboj.

"Spraviti vse to skupaj, je kar težava, a smo nekako skozi turbulence vzpostavili ustrezno mentorsko strukturo. Naše spoznanje je, da na približno 20 odstotkov zaposlenih ali pa na vsakih 15 oseb iz ranljive skupine potrebujemo vsaj enega, ki je mentor. Ta mentor mora biti oseba, ki ima znanja z več področij in ni pomembno le, da spozna delo, s katerim se tehnološko ukvarja, temveč da spozna tudi ljudi in mu timsko delo ni tuje," pojasni Goran.

Video: "Na Koreniki se dogaja ogromno"

Foto: Ana Kovač Probleme morajo reševati sproti

Imajo redne koordinacije, timske sestanke, kjer se sproti pogovarjajo tako o vsebini dela kot tudi o tekočih problemih v zvezi z organizacijo samo, s posamezniki in podobno.

"Problemov ne ignoriramo, ampak jih sproti rešujemo. Nekaj se da rešiti v okviru delovnega mesta, poleg tega pa v sklopu društva Mozaik še naprej razvijamo socialno varstvene programe in ti pokrivajo trudi skupnost. To pomeni, da lahko socialne delavke na terenu pomagajo tudi na domu, ker običajno pri posamezniku ne gre le za en problem, temveč jih je več," pojasni Goran.

Video: Okolje je čisto drugačno, smo kot velika družina

Vedno bolj so se začeli usmerjati tudi k storitvam

V neki točki so začeli vedno bolj vstopati tudi v storitveni del. Organizirajo različna izobraževanja, deloma sodelujejo s šolami, tu so aktivnosti za starejše in počitniški tabori za otroke. Imajo medgeneracijsko središče, saj so del Večgeneracijskega centra za Pomurje, njihova enota se imenuje Štorklja in deluje na področju Goričkega.

"Na mesečni ravni se sestavi program aktivnosti. Vanj se vključujejo predvsem ljudje iz okolice, včasih pa na kakšne dogodke pridejo tudi ljudje iz širše okolice. Imamo različna predavanja in delavnice, jeseni smo imeli filmski festival. Nekako skušamo skupnost povezati nazaj. Ljudem želimo omogočiti vsebine bližje domu oziroma da sploh dobijo neke vsebine, ki so sicer s podeželja izginile. Tu ni ne kulturnih dogodkov, ne nekih predavanj in če se nihče ne najde, ki bi zagotovil pogoje, prostor, pa nato še program in nato delal z ljudmi, tega ni," pojasni Goran in pove, da se njihovih dogodkov redno udeležuje okoli 15 ali 20 ljudi.

Foto: Ana Kovač

V neposredni bližini nastaja medgeneracijsko središče

Odkupili so sosednjo hišo, kjer bo medgeneracijsko središče, namenjeno prav druženju, hkrati pa bodo vzpostavili tudi pogoje za dnevno varstvo starejših.

"Zdaj čakamo, kako bo ta dolgotrajna oskrba funkcionirala, ker zakonodajo sprejemajo že nekih 15 let. Pogoje bomo uredili za okoli šest do osem ljudi v obliki dnevnega varstva. Česa takšnega v bližini ni - ali ljudje životarijo sami doma ali pa jih dajo prezgodaj v dom," pove Goran.

Kot pojasni, se s kmetijstvom za polni delovni čas v okolici ukvarjajo morda le še trije, drugi se vozijo na svoja delovna mesta v Mursko Soboto, ker tu ni delovnih mest. Otroci so večinoma v šoli in doma ne ostaja nihče, starejši zato ostajajo sami.

Foto: Ana Kovač

"Menim, da je to takšna dopolnilna ponudba socialnovarstvenih storitev, ki je perspektivna, saj bodo sicer zares vsi odšli. Poleg tega so tu še delovna mesta za mlajše, ki lahko na ta način ostanejo v domačem okolju, povezujemo vse to. Že zdaj imamo kuhinjo, ki kuha malice in ponje za svoje varovance hodijo tudi socialni oskrbovalci iz drugih ustanov, ki nudijo pomoč na domu. To torej že imamo, tudi aktivnosti so in infrastruktura. Razen v dodatne sodelavce, ki bodo delali z ljudmi, ni treba nič posebnega več dodatno vložiti v to, da se bodo na tem kompleksu čez dan starejši zadrževali v neki družbi, v neki skupnosti," razmišlja Goran.

Foto: Ana Kovač Programe in aktivnosti zasnovali na podlagi potreb v lokalnem okolju

Programe in aktivnosti so organizirali na podlagi kvalitativne raziskave, ki so jo naredili v lokalnem okolju. Pozanimali sose, kaj so ljudje najbolj pogrešali oz. kar je najbolj manjkalo in nato začeli iskati rešitve, sicer pa so od vsega ljudje najbolj izpostavljali težavo s prevozi.

"Nam je res važno, da nas okolje sprejema, da mu ponujamo nekaj, kar se potrebuje, da nismo sami sebi namen. Prvič to, da nas potrebujejo z vidika tega, da nudimo delo ljudem v lokalnem okolju, da se tu na podeželju ohranja življenje, pa tudi to, da ponujamo neke storitve, od katerih ljudje imajo nekaj, da prinašamo nekaj v to okolje," pove direktor.

Še naprej si želijo aktivnosti za različne generacije in različne skupine. "Pomembno je, ker ko te stvari vzpostaviš, začnejo delovati tudi izven teh dogodkov, če vzpostaviš skupino, ta deluje tudi izven aktivnosti pri nas," pojasni Goran.

Korenika ima za lokalno skupnost velik pomen

Karla Zorjan je upokojenka, ki na kmetijo prihaja v sklopi večgeneracijskega centra na Koreniki. Pred leti sta se z možem iz Rogaške slatine preselila na njegov dom v bližnje Dolence, kjer uživata na vrhu hribčka in pravita, da jima lepše ni bilo še nikdar. Obdelujeta vrt, vso zelenjavo si pridelata sama, tudi sadja imata veliko. A mir, za katerega sta se odločila, prinaša s sabo druge izzive.

Foto: Ana Kovač

Njen mož je zadovoljen, ko doma sestavlja križanke ali počne kaj drugega, Karla pa je bolj družabna, zato ima Korenika zanjo pomembno vlogo. Tu imajo pevski zbor, udeležuje pa se tudi kulinaričnih delavnic in izobraževanj.

"Sem zelo rada pridem, ker so vse gospe, ki tu delajo, tako prijazne. Če imaš kakšen problem se prav vsakemu lahko potožiš. Pa tudi, ko se ženske dobimo, malo 'potračkamo', kakor rečemo v Prekmurju, je takoj vse lažje in koga lahko vprašaš tudi za nasvet. Tu je tudi telovadba za starejše, pri zeliščnem vrtu imajo različna gibala. Za cel mesec imamo program aktivnosti in čisto vsak najde nekaj zase, če le hoče. Tudi dnevnega centra se veselimo, saj smo starejši že na pragu, ko ne vemo, kaj bo jutri," pravi Karla. Ko pride sem, se sprosti, pomembno ji je druženje, tudi nauči se veliko.

"Tudi na kulinaričnih delavnicah se naučim veliko novega. Pa sem stara gospodinja, a nihče ne ve vsega in vedno se lahko kaj novega naučiš. Pomembno je, da sem prideš tudi malo v družbo, ker se dosti ljudi zapira doma. Smo pa vsi odvisni od prevoza, sama sem od tu oddaljena osem kilometrov, kar je predaleč za peš in bi bilo nemogoče, če ne bi vozila," razmišlja Karla.

Foto: Ana Kovač

Za prihodke kmetije skrbijo trije stebri

Ker imajo različne programe, so eni popolnoma socialni, kar pomeni, da zanje okoli 80 ali 90 odstotkov sredstev prihaja iz javnih virov, tu so še njihovi izdelki in subvencije.

"Če pogledam čez palec, smo na nekih tretjinah. Tretjino zaslužimo sami, tretjino dobimo preko teh programov iz javnih virov, potem pa dobimo tudi subvencije, ki so vezane bodisi na ekološko pridelavo, kmetijstvo, kopop, za ohranjanje okolje, za zaposlovanje invalidov in podobno," pojasni Goran.

Foto: Ana Kovač



Prednosti dela na socialni kmetiji je za zaposlene veliko

"Prednost je to, da lahko ljudje ohranijo neke pristne socialne stike, da to ni institucija z nekimi ožjimi pravili. Pomembno je, da lahko še vedno ostanejo v domačem okolju, nato pa se za določen del dneva vključujejo v aktivnosti nekje, kjer imajo oskrbo, kjer se lahko zanesejo na to, da bo poskrbljeno tako za njihove osnovne potrebe kot za neko potrebo po pozornosti, psihosocialni podpori in tako naprej," pojasni, zakaj bi nekomu svetovali vključitev v podobna socialna podjetja.

Video: "Sprostiš se, delaš, hitro mine"

Goran pove, da morajo biti za mladino znotraj socialne vključenosti njihovi starši dejansko ozaveščeni in seznanjeni s to možnostjo, da jih vključujejo v takšno obliko, saj zanje ni posebnih finančnih ugodnosti zaradi tega. "Statuse imajo večinoma urejene in dobijo tudi dodatke, ki jim pripadajo. Pomembno zanje pa je, da so nekje vključeni, da so del nekega okolja, da ohranijo svojo kondicijo," še pove Goran.

Foto: Ana Kovač

Delo z zaposlenimi je drugačno, saj se veliko časa namenja psihsocialni podpori

"Pri zaposlenih gre večinoma za osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki je prirojena in so znotraj sistema šolanja uradno zaradi nje že pridobili obliko invalidnosti. Zelo pogoste so duševne motnje, ki se lahko razvijejo tudi kasneje zaradi določenih okoliščin in zaradi katerih ljudje za svoje delovanje potrebujejo nekoliko bolj zaščiteno okolje, niso pa v inštituciji. Nekaj jih je tu tudi zaradi bolezni, na primer zaradi možganske kapi, raka, ki človeka spremenijo. Nekaj je tudi starejših, ki se ne morejo nikamor več na novo vključiti," pove Goran.

Na kmetiji je zato še toliko bolj pomembna dobra organizacija dela. Veliko časa morajo nameniti psihosocialni podpori.

Foto: Ana Kovač

"Mentorsko strukturo moramo vzpostavljati kot nek multidisciplinarni tim, se pravi, da združujemo ljudi, ki imajo različno izobrazbo, tudi stopnje so med njimi različne, a vseeno morajo delovati kot celota. Timsko delo je tukaj zelo pomembno, morda celo najpomembnejše. Ker je toliko različnih opravil od tehnologije, do socialnih vidikov do psihološke podpore in je nemogoče, da bi to delal eden, ali da bi vsi imeli vsa znanja in sposobnosti," pove Goran.

Video: "Vsak je na kmetijo prinesel svoje znanje in izkušnje"

Zaposleni se težje soočajo s spremembami in potrebujejo red

Njihovi zaposleni se težje soočajo s spremembami pa tudi njihovo razumevanje odgovornosti je drugačno. "Smo imeli primere, ko so bili fantje zaposleni za nedoločen čas, pa tega koncepta niso razumeli, tako kot je to samoumevno nam. So sicer hodili delati, a če so se skregali z mentorjem, so želeli iti domov, zakaj bi bili tu," pojasnjuje Goran.

Potreben je dosleden urnik in red, saj zaposleni to potrebujejo. "Čeprav imamo mi morda drugačno notranjo uro in delamo drugače, moramo nanje prenašati, da se pazi na časovnico, ker če je vse razpuščeno, potem je konec. Sicer delo ni vedno enako, se skozi sezono spreminja, a ljudem moramo delo olajšati tudi tako, da ga čimbolj spravimo v neko rutino," posebnosti dela na njihovi kmetiji pojasni Goran.

Foto: Ana Kovač

Ciljev je veliko, Korenika raste in se razvija

"Trenutno smo v fazi pred novo investicijo v kuhinji. Začelo se nam je dogajati, da se je povpraševanje po zaščitenih izdelkih, torej po gibanici, rejtašu in jedeh, ki jih pripravljamo za gastro segment v kuhinji, ves čas povečevalo. En del v kuhinji bomo tako spremenili, da se bo na dnevni ravni to pripravljalo ves čas. Potrebujemo tudi zamrzovalnice, za katere nimamo prostora in to potegne vse za seboj," pove Goran.

Objektu, ki je bil namenjen samo za druženje poleti, bodo s steklom zaprli sranice in bodo v njem uredili zaprt prostor, ki bo omogočal druženje pozimi in poleti.

Foto: Ana Kovač

"Ker bomo imeli nov prostor za 50 oseb, bomo začeli tržiti posebne dogodke v povezavi s tem. Če bomo pri sosednji hiši lahko naredili program za starejše, se bo spet nekaj spremenilo. Zeliščni vrt tudi nenehno raste. Pri nas je sprememb ves čas zelo veliko in nekako je tako, da kdor se pelje s tem vlakom, je ok, komu pa to tudi ni všeč. Tistim, ki imajo radi vse po ustaljenem redu, je to težko. Saj se sprašujemo, kje bomo nekoč postavili gabarite, a tudi, če pogledate neko tehnološko podjetje, je tako, da takrat, ko se nekje ustaviš, te že ni več," meni Goran.

Video: "Moraš biti pripravljen na izzive in spremembe"