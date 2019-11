Butično ponudbo turistične kmetije je izpopolnila s svojimi hobiji #video

Saša Černalogar Mrak je andragoginja s številnimi hobiji, ki jih je uspešno združila v lasten projekt turistične kmetije z butično ponudbo, ki jo je poimenovala Posestvo Na kupčku. Pred leti je s partnerjem na mestu propadajoče kmetije starih staršev postavila novo hišo, kjer živi z družino, v delu, namenjenemu turizmu, pa razvaja svoje goste. Kot pravi, ji je uspelo tudi zato, ker je jasno opredelila svojo ciljno skupino in ker ji ni težko poprijeti za kakršnokoli delo. Ker sta z možem veliko naredila sama, sta veliko prihranila, izziv pa ji danes predstavlja predvsem to, kdaj najti čas zase.

Kmetijo v Čekovniku, približno deset kilometrov od središča Idrije, je podedovala po očetu. Pri hiši, ki je bila stara tristo let, so imeli živino in kokoši. Posestvo je veliko deset hektarjev, sestavljajo ga travniki s sadnim drevjem in gozd.

"Hišo smo porušili in na tem mestu z istimi gabariti naredili novo, ki pa s sprednje strani zelo spominja na prejšnjo, le da smo ji dodali nekaj modernih elementov. En del je namenjen nam, drugi gostom. Vrt pred hišo je namenjen le gostom, ki si lahko sami z njega vzamejo, kar želijo, nižje pa imamo še dvesto kvadratnih metrov velik zeliščni vrt. Zelišča sušim, jih parim v savni, iz njega izdelujemo različne izdelke, gostje pa si lahko v zeliščnem vrtu naredijo tudi kopeli z zelišči in piransko soljo ter pod zvezdami zvečer še močijo noge," pove Saša.

Foto: Ana Kovač

Tako hišo kot apartma sta v celoti opremila sama. Tudi v apartmaju je nekaj kosov pohištva, ki sta ga z možem ob zimskih večerih skrbno obnovila in restavrirala in pohištvu povrnila vrednost.

Foto: Ana Kovač

Saša je sama načrtovala vrt, skalnjak, sama s kamnom oblaga stebre. Ko je želela v kuhinji s kamnom obloženi zid, se je enostavno zapeljala v Italijo po kamen in si naredila kamniti zid. Prav tako sta v vseh drugih prostorih sama obdelala zidove, Saša jih je prebelila in položila keramiko, tudi kamne zunaj sta z možem položila sama. Vse, kar je na posestvu, ima svojo zgodbo o nastanku. Za to sta sicer potrebovala veliko dlje, kot bi z naročanjem storitev, a sta prihranila ogromno denarja, razloži Saša. "Prav za vsako stvar najprej pomislim, kaj lahko za to naredim sama," pove.

"Ko stvari delaš sam, se zelo dobro zavedaš tudi tega, da gre za tvoj denar in tvoj čas, veliko bolj jih paziš. Včasih sem bila tiho in nisem hotela nič reči, če je kdo kaj opravil površno, danes ni več tako in povem, kako želim, da je narejeno. Za pošteno plačilo želim, da je tudi delo opravljeno pošteno," pravi Saša.

Foto: Ana Kovač

Na podlagi tega, kako je uredila apartma, svoj dom, vrt in okolico hiše, jo danes marsikdo prosi za nasvet, želijo, da jim pomaga pri notranjem opremljanju, pri načrtovanju vrtov in podobno. Saša se pošali, da bi verjetno lahko počela samo še to. "Vedno mi je bilo všeč, če je ženska izobražena in zna hkrati poprijeti za vsako delo, to se mi zdi lepo," se smeji Saša.

Foto: Ana Kovač

V bližini imajo krožno pot, ki goste popelje po posestvu, del nje je čutna pot, kjer po različnih materialih hodijo bosi in z zavezanimi očmi raziskujejo okuse, vonjave in aktivirajo vsa svoja čutila. Ob gozdu je plato, kjer lahko meditirajo in se sprostijo in kamor jim po večerji odnesejo tudi sladico, da lahko ob njej uživajo v naravi. Na njihovem posestvu imajo popoln mir. Razvila je temu primerno butično turistično ponudbo, ki ji ves čas dodaja kaj novega. Hišni velnes z razgledom na travnik in gozd oddaja tudi dnevnim gostom ali takšnim, ki si želijo sprostitve le za nekaj ur, načrtuje pa tudi dogodke za zunanje goste – prvega v prazničnem zimskem času.

Video: "Najbolj mi pride prav to, da se znam lotiti prav vsake stvari"

Svoje podjetniške ideje se je lotila z vsem, kar zna in kar jo zanima. Sašina hiša je tako polna ročno izdelanih umetnij. Šiva in izdeluje jih sama, večinoma pozimi. "Zdaj, ko so zime tako kratke in se dnevi spreminjajo, časa ni več toliko, da bi mi uspelo narediti vse," pravi Saša. Izredno rada tudi kuha, kar se odraža v obrokih, ki jih pripravlja za goste. Dela marmelade, vlaga sadje in zelenjavo. A v tem tiči tudi past. Ker je vse svoje hobije uspešno vključila v ponudbo, to skorajda niso več hobiji - ko mora zašiti veliko število blazinic s sivko, punčke, copate, urediti vrt ali karkoli drugega, je to obveza in delo, ki mora biti opravljeno, zato v tem ne uživa več toliko kot prej.

Foto: Ana Kovač

"Spraševali smo se, kaj bomo sploh lahko dali turistom"

Na začetku jih je skrbelo, kako bi svojo ponudbo na Bookingu predstavili kot nekaj posebnega, kot celoto, da bi gostje začutili, da ne gre zgolj za še en apartma več v ponudbi.

"Ko smo začenjali razvijati idejo, smo se spraševali, kdo bo hodil sem in kaj bomo dali turistom, ker nimamo morja. Zdaj, ko imamo Booking, gostje prihajajo od vsepovsod. Veliko jih pride zato, da bi videli Slovenijo in ko imajo izletov dovolj, se tu sprostijo. Prav vsem je skupno to, da potrebujejo mir in nekateri zaradi tega tudi podaljšajo svoj obisk. Večinoma prihajajo iz velikih mest, nazadnje sta bila tu dva iz Prage, ki sta povedala, da živita v tako hrupnem okolju, da potrebujeta odmik v mirno okolje," pravi Saša.

Foto: Ana Kovač

Njen mož je profesor in se vsak dan vozi v Škofjo Loko, hčerka je stara šest let in obiskuje prvi razred osnovne šole, Saša pa ostaja doma, a tudi to ni več pravilo. "Po poklicu sem andragoginja in že takoj po končanem študiju sem se samozaposlila. Vodila sem razna izobraževanja, nato pa ostala doma, ko smo ponudbo razvili v tolikšni meri, da je bilo to mogoče. Kasneje se je obrnilo tako, da imam veliko povpraševanja po izobraževanjih na temo vsega, kar počnem, in tako delam izobraževanja o razvoju turistične ponudbe v smislu butičnega pristopa," pove Saša, ki se je lotila tudi individualnega coachinga, v okviru katerega pomaga posameznikom pri izdelovanju butične ponudbe in razvoju butičnega pristopa.

Foto: Ana Kovač

"Vsak mora jasno določiti, v čem se razlikuje od drugih"

Ker je ponudba namestitev velika, je Saša prepričana, da mora vsak ponudnik jasno določiti to, kar ga diferencira od drugih. "Ravno to razvijam – kako ponuditi to, kar lahko ponudiš le ti. Da nimamo vsi enako, kar imam na primer jaz. Če imamo tu v bližini gozd, travnike in mir, bom ponujala prav to, kdo iz Vipavske doline pa bo raje ustvaril kaj v povezavi z vinskim turizmom, vinom, tropinami in tako naprej. Ustvariti je treba edinstveno ponudbo in to je tisto, kar razvijamo skupaj s posamezniki," pove Saša.

Na začetku je bilo mišljeno tako, da bi apartma oddajali štirim osebam, a so se odločili, da bodo sprejemali le pare, ki se jim posvetijo v celoti in so jim na voljo za vse, kar si zamislijo, pa naj bodo to obroki ali sproščujoča masaža. "Ljudje, ki pridejo, so tukaj kot doma. Omogočamo jim popolno zasebnost, pri nas sta vedno naenkrat le dve osebi in nihče drug. Eni si želijo več stika z nami, drugi manj, a je več takšnih, ki si to želijo," pravi Saša.

Tudi z gosti se Saša ukvarja sama. Ravno na dan našega obiska je pričakovala gosta iz Nizozemske, ki sta bila k njim namenjena na medene tedne.

Foto: Ana Kovač

"Najprej je treba skrbno določiti ciljno skupino"

Da k njej hodijo točno določeni gostje – torej pari, ki si želijo miru in uživanja v zasebnosti, je dosegla z določitvijo višje cene in z butično ponudbo. Ko je nekoč za preizkus odziva trga določila akcijsko ceno, je videla, da to ni najboljša ideja. "Ko sem nekoč izven sezone znižala ceno, so prišli mladi Nemci, ki so bili popolnoma v nasprotju z našo ciljno skupino in videli smo, da to ni naš koncept. Cena je bila polovična in so apartma najeli, da so hodili naokrog in se zabavali," pojasni Saša.

Vedno predava, da je treba v začetku oblikovanja ponudbe skrbno določiti ciljno skupino, torej komu boš to, kar ustvarjaš, namenil. "Imamo kolege, ki imajo apartma za osem oseb in ceno 80 evrov. V takem primeru lahko pričakuješ, da bodo prišli mladi, od katerih bo vsak dal deset evrov in se bodo zabavali do štirih zjutraj. Tega si tukaj pri nas ne moremo privoščiti, zato pravim, da je najprej treba videti, komu namenjaš svojo ponudbo. Pri nas so to ljudje, ki želijo biti sami, ki potrebujejo mir, to, da so postreženi, da so v prvi vrsti," pove Saša.

Video: "Pomembno je, da svojo idejo pelješ naprej, jo izboljšuješ"

"Zakaj bi iskala zaposlitev drugod, če imam možnost, da nekaj razvijem doma"

Ker ljudi zanimajo njene lastne izkušnje, predava prek razvojnih agencij, trenutno v okviru razvoja podjetništva na podeželju. "Govorim o tem, kako od ideje do izvedbe, kako izstopiti iz cone udobja in dejansko nekaj narediti na svoji ideji, ne le sanjari o tem, kako bi nekaj naredil. Govorimo o tem, kako razviti nek produkt, kako ga tržiti in podobno. Večinoma so udeleženci mladi in zagnani, ki bi radi na svojem nekaj ustvarili. Tudi jaz, ko sem iskala možnosti za zaposlitev, sem se vedno spraševala, zakaj bi iskala drugje, če imam možnost, da nekaj razvijem na svoji kmetiji," pravi Saša.

Foto: Ana Kovač

A delavnika ni in dela ne zmanjka

A to je lažje reči, kot udejaniti. "Moraš biti človek za to. Nismo vsi enako podjetni. Kdo gre raje za osem ur v službo in ko naredi svoje, zaključi za tisti dan. To, kar delam jaz, zahteva skoraj vseh 24 ur, ker je tvoj dom tvoje delovno mesto. Zelo dobro moraš znati preklapljati med obojim, saj lahko hitro samo še delaš. Stalno namreč kaj dopolnjuješ in izboljšuješ. Letos smo osvežili apartma in vse preuredili, tako da je stalno kaj. Razmišljamo tudi že o novih kapacitetah v Vipavski dolini," pravi Saša.

Doma je gostom na voljo ves čas, tudi ko si zaželijo masaže, saj je usposobljena tudi za to. Postreže jim prigrizke, čaj. Gostje imajo v ceni zajtrk in če posebej ne določijo, da bi imeli tudi kosilo in večerjo, si v apartmaju skuhajo sami, a prav lahko se zgodi, da Saša zanje kuha vse obroke. "Pogosto je tako, da z raziskovanja krajev pridejo lačni in me sprašujejo, kje je gostilna. Ko jim povem, da je ta v Idriji in v neposredni bližini ni nobene, me pogosto prosijo, da jim skuham, nato pa so tako navdušeni, da želijo še večerjo in tako naprej. Nazadnje je bilo celo tako, da se je nosečnica iz Splita pripeljala ob enajstih zvečer, vozila je sama, ker mož ne vozi in bila je lačna. Prosila je, če bi lahko dobila vsaj kak kos kruha, a sem jima raje v pol ure skuhala večerjo, kar ju je popolnoma presenetilo," pove Saša, ki je pogosto zaposlena tudi ob zelo poznih urah.

Foto: Ana Kovač

Najti čas zase, je izziv vseh turističnih delavcev, pravi Saša. Če želi na dopust, mora doma zapreti. Tudi sicer ji trenutno to, kako usklajevati vse obveznosti in čas zase in za družino, predstavlja največji izziv. "Časa enostavno zmanjka. Izziv je, kako ob neki uri reči, da je dovolj in se posvetiti sebi in družini, saj dela nikoli ne zmanjka," pove. Ko je hodila spat ob dveh zjutraj, je imela težave z nizko odpornostjo in imela številne viroze. Zdaj se strogo drži tega, da gre spat kmalu po deseti uri in se ji je zaradi reda, ki ga je vpeljala pri spalnih navadah, izboljšalo tudi zdravje. Vstaja ob pol šestih.

Del dneva preživi v coworking pisarni

Ker doma ureja apartma, velnes, vrt in okolico, izdeluje različne stvari, kuha in streže gostom, hkrati pa ima pogosto izobraževanja, se je odločila, da je zanjo bolje, da bi imela pisarno v Idriji. "Zdaj grem vsako jutro v pisarno v Idrijo, kjer delamo v coworkingu. Tam naredim, kar je dela z dokumenti in marketingom, popoldne pa grem domov in delam še tu," pove Saša, ki pojasni, da se je ta ideja izkazala za zelo dobro. Z drugimi, ki delajo znotraj coworking prostora, se povezujejo in sodelujejo skupaj.

"To ni samo prostor, je dosti več, saj je pomembno to, kar ti lahko vsak posameznik da. Od tega dobiš veliko več, kot morda pričakuješ," pravi Saša, ki je zelo zadovoljna, da se je odločila za to. V tem skupnem prostoru dobiva nove ideje in razvija svojo znamko Na kupčku, v okviru katere bo naredila še več izdelkov, v ponudbo bo dodala darilne pakete, kjer bo vključeno tudi razvajanje v velnesu za zunanje goste.

"Na svoji poti si sam svoj šef in lahko si ponosen nase, če ti uspe"

Med pozitivne stvari šteje to, da sam razpolagaš s svojim časom. "Dobro moraš biti organiziran, da vse narediš. Dobra stran samostojne poti je tudi to, da je vse odvisno od tebe - na tebi je, kako boš idejo razvijal. Sama sem se podala v prav vse vode, tudi v marketing in trženje in določila, kako in komu bom prodala svojo ponudbo. Skrbeti je treba tako za finance, kot spremljati vse predpise. Pozitivno je to, da si sam svoj šef in si lahko tudi ponosen na to, ko ti uspeva. Imaš namreč proste roke, lahko ustvarjaš in daš domišljiji prosto pot. Možnosti so neomejene," pravi Saša o pozitivnih plateh, kamor prišteva tudi spoznavanje novih ljudi in navezovanje prijateljskih odnosov z njimi. Zaradi dela z gosti se je tudi hčerka naučila tekoče govoriti angleško.

"Pomembno pri poslu je, da slediš svojim sanjam. Vedno se bo našel nekdo, ki bo imel marsikaj povedati o tebi in tvojem poslu, tudi meni se posmehujejo, ker nimam tipične kmetije. Ne živim od gozda in živine, obrnila sem koncept, zato ljudje gledajo na to kot na nekaj čudnega, a zakaj bi morali delati vsi vse enako. treba je slediti svojim sanjam in odmisliti ljudi, ki komentirajo, čeporav niti meni ne uspe vedno," pravi Saša.

Video: "Tega naj se lotijo tisti, ki imajo občutek za delo z ljudmi"

S simpatično Sašo in njeno kmetijo Na kupčku nadaljujemo nedeljsko rubriko, v kateri bomo prav vsak teden predstavili slovenske kmete; njihove kmetije, način življenja in trud, ki ga vlagajo v svoje delo.



Prepričani smo, da tudi vi poznate pozitivno zgodbo katere od čudovitih slovenskih kmetij, zato vas vabimo, da nam pošljete predloge za kmetijo, za katero menite, da bi ji morali nameniti več pozornosti. Če poznate koga, ki bi bil vesel našega obiska, ali če imate sami kmetijo, vas vabimo, da nam svoje predloge pošljete na e-naslov metka.prezelj@tsmedia.si, v zadevo sporočila pa zapišite Kmetija. Hvala, ker nas spremljate.