Kmetija Veles je polna preprostih okolju prijaznih rešitev #video #foto

Kmetija Veles v Šentjanžu, je kmetija v nastajanju, pravita janez Jordan in Petra Jazbec, ki sta si na njej pred desetimi leti začela ustvarjati dom. Sestaviti želita celotno sliko trajnostnega življenja - kmetujeta permakulturno in gradita z naravnimi materiali, kjer ima glavno besedo ilovica, svoje znanje pa predajata naprej. Njune cilje podpirajo številne delavnice in izobraževanja ter takšni in drugačni projekti. Imata dva otroka, na kmetiji pa sta do devet mesecev letno tudi dva prostovoljca, ki v tem času postaneta družinska člana. Z naravnimi rešitvami, kot je tudi uporaba deževnice, ogrevane s kompostom, sta zgled za to, kako pozabljamo na preproste rešitve, ki so velikokrat tako za nas kot za naravo veliko boljša oziroma prijaznejša rešitev.

Njuna kmetija je velika sedem hektarjev. Okoli štiri hektarje je gozda, ob hiši sta dva hektarja zemlje, hektar travnika pa je v dolini in ga uporabljajo predvsem za pridelovanje ilovice, s katero gradita in obnavljata svojo kmetijo.

Del kmetije sta kozolec, ki čaka na obnovo in stanovanjska hiša, v kateri živi družina. Petra večinoma skrbi za dejavnosti doma, Janez pa je veliko na terenu, kjer za naročnike izdeluje ilovnate omete.

Želela sta najprej urediti kmetijo in šele nato ljudi povabiti nanjo, a to ni bilo izvedljivo

Petra prihaja s Krškega, Janez pa je iz okolice Šentjerneja in po nekem daljšem, leto dni trajajočem potovanju sta se skupaj odločila za nakup te kmetije. "Moja želja je sicer najprej bila, da bi šla na Kozjansko, a se nama to nikakor ni izšlo in ko sva videla to kmetijo, sva ugotovila, da nama je bilo tako namenjeno," pravi Petra in pove, da sta na tej kmetiji že deseto leto.

"Vedela sva, kaj bi rada. Sicer se stvari spreminjajo, a vizija ostaja podobna. Morda je bila v začetku vizija bolj takšna, da bi najprej vse stvari uredila in nato v urejeno okolje vabila ljudi, a to ni bilo realno. Oba sva nehala delati drugje, da so se stvari doma začele premikati, dobila sva enega otroka in nato še drugega in se vse spremeni. Najprej sva začela s prostovoljci prek portalov WWOF, HelpX, Workaway in ko vidiš, kako so ljudje navdušeni, si upaš tudi v še ne dokončane zadeve povabiti nekoga in voditi programe. Lahko rečem, da mi je bil prav to eden od največjih izzivov," pravi Petra, ki je danes zelo zadovoljna, da se je odločila prav.

Ker delata, razvijata kmetijo naprej in gradita, hkrati pa tudi vodita delavnice in različne projekte, je poseben izziv tudi pripravljanje in pospravljanje. Pred delavnico morata vse, kar potrebujeta za gradnjo, na primer izdelovanje ometov, pospraviti in pripraviti prostor v skednju za delavnico, nato pa spet po delavnici pospraviti, zaščititi opremo in spet pripraviti za urejanje prostora. To jima sicer vzame zares veliko časa in energije, a drugače ne gre, saj zdaj tudi tržne delavnice podpirajo njune cilje. Naslednje leto poleti ne bosta sprejela nobenega večjega projekta, da bosta lahko zgradila do konca prostore in uredila okolico, da se bosta kasneje lahko lotila obnove hiše in kozolca.

Prostovoljci na kmetijo pridejo iz zelo različnih razlogov

Osrednji del kmetije je skedenj. Njegov namen se ves čas spreminja glede na potrebe in projekte, ki se na kmetiji odvijajo. Narejen oziroma obnovljen je s popolnoma naravnimi materiali. V njem izvajajo projekte, tam je pisarna, v njem od zgodnje pomladi do pozne jeseni živijo tudi prostovoljci, trenutno imajo dva, pri njih sta že več kot pol leta in skupaj počnejo vse.

Prostovoljci so na kmetiji v okviru programa ESE – Evropske solidarnostne enote, kjer gre za to, da Evropska unija podpira, da mladi pridejo na neko doživetje, nekam, kjer pridobivajo nove izkušnje. "Pomagajo na kmetiji, imajo pa tudi osebne projekte, kar pomeni, da močno podpiramo tisto, kar je v njih močno," pravi Petra.

Prostovoljci k njim pridejo z relo različnimi razlogi in nameni. To, kar je vsem skupno, je, da želijo začutiti življenje v naravi, z naravo in po nekih čim bolj trajnostnih smernicah, pove Petra. "So pa v ozadju zelo različne potrebe, zakaj pridejo. Eno je, ker vidijo, kako poteka življenje v skupnosti – kaj to pomeni, kako se dogovarjamo, kako si razdelimo vsakodnevna opravila, kako komuniciramo, kako pomembne so transparentne informacije in gre za razvijanje številnih veščin, četudi se jih ne zavedaš.

Drugi razlog je osamosvojitev, da gredo od svoje družine – morda prej še niso imelti te možnosti, pa se počutijo dovolj varno, da to lahko storijo pri nas. Pridejo ljudje, ki čutijo, da potrebujejo oporo, da opustijo neke svoje navade, ki jih imajo v vsakdanjiku, da zaživijo naš vsakdanjik in skušajo to adaptirati in prenesti v svoje življenje, ko se vrnejo.

Video: Ljudje morajo biti pripravljeni na sodelovanje in delo

Zelo veliko je takih, ki pridejo le zaradi naravne gradnje ali permakulturnega kmetovanja, pa vidijo, da je vse povezano, ker ne gre tako, da bi želel delati naravno gradnjo in se nato sredi sušnega obdobja eno uro tuširal, je eno z drugim in to začutijo," to, kdo so ljudje, ki prihajajo k njim, razloži Petra.

Ostanejo razločno dolgo, od nekaj dni do devetih mesecev in so tudi takšni, ki so se vsako leto vračali.

V ospredju je dobrobit okolja in trajnostni način življenja

Njun Zavod Veles je zavod za trajnostni način življenja in socialno podjetje. V ospredju je dobrobit okolja. "Vse, kar počnemo na kmetiji, kaže neko celotno sliko trajnosti. Gre vse od naravne gradnje, do permakulturnega kmetijstva, vmes je tudi skrb za vodo, nato pa se prevesi v delo z ljudmi, saj gre za izobraževanje in socialno permakulturo – delo na samem sebi in v skupnosti, tu je še socialno podjetništvo, zelena ekonomija. Ljudje prihajajo do naju in naju sprašujejo, kako naj se lotijo česa na podoben način. Je pa tako, da ko bodo nekoč v tem tudi zaposleni, ne le prostovoljci, se ti odprejo še druge možnosti. Nekako sva se odločila, da do konca zgradimo skedenj, nato pa bova vizijo ravijala naprej," pove Petra.

Poleg ognjišča, okoli katerega se pogosto posedejo, stoji ogrodje za indijski šotor tipi z lastnim ognjiščem v sredini, ki ga prav tako uporabljajo poleti. V bližini je krušna peč, prav tako eksperiment s prostovoljci, v kateri poleti pečejo, pozimi pa jo pokrijejo, da omet ne razpoka. Nad pečjo je kad, pod katero je bil speljan dimnik peči, ta pa je nato ogreval vodo, v kateri sta se nekoč otroka z veseljem igrala.

Na drugi strani posestva stoji prava jurta, v kateri lahko ljudje prespijo, uporabljajo pa jo tudi za delavnice. Z njenega vhoda je pogled na kmetijo. Tudi poleg nje je prostor z ognjiščem, okoli katerega se ob večerih posedejo, nedaleč stran pa je velika njiva z raznovrstno zelenjavo.

Delavnice o naravni gradnji in permalkulturnem kmetovanju z roko v roki

"Sam zavod, torej organizacija, je sestavljena iz dveh delov. Oboje teži k trajnosti, en del je naravna gradnja od izvedbe, do mentorstva, torej tudi poučevanja, drugi del pa so projekti, ki težijo k permakulturi v smislu kmetovanja, socialne permakulture in tako vse projekte prepletamo med seboj ter pripravljamo in pospravljamo drugega za drugim. Ko se obnavlja, ni drugih projektov," pojasni Petra.

Poleg delavnic na temo naravne gradnje imajo tudi permakulturne tečaje, ki jih izvajajo v sodelovanju z društvom za permakulturo. Pri njih se odvijajo tudi mladinske izmenjave, treningi za mladinske delavce znotraj neformalne skupine "Yes to sustainability" (v prevodu Da za trajnost), ki so jo pred tremi leti v okviru drugega projekta ustanovili na Danskem.

Video: Prostovoljci imajo svobodno izbiro nalog in časa zanje

"Najprej morajo k tebi priti tujci, da začne zanimati tudi Slovence"

Že pri 20 letih je Petra vedela, da bo živela nekje v naravi, da bodo okrog nje ljudje in bodo skupaj pridelovali hrano. Z različnimi potovanji je ugotovila, da to je mogoče. "Ko pa spoznaš še nekoga, ki je prav tako naklonjen temu, imaš trojno moč, da začneš to delati, kot če bi bil sam. Janez pa se je sploh popolnoma zaljubil v naravno gradnjo. Ključno je bilo res to, da sva vse preizkusila tu, ljudje so živeli z nami in spremljali ter se učili, kako se vse dela. Napake so bile tu narejene in ne drugje, to je ključno," pojasni Petra.

Video: Takega načina življenja si moraš želeti

Veliko imajo mednarodnih projektov in ljudi, ki k njim prihajajo iz tujine, kljub temu, da se vsako leto skušajo še bolj osredotočati na lokalno. "Mentaliteta v Sloveniji je takšna, da morajo najprej k tebi začeti prihajati tujci, da pridejo nato tudi Slovenci. To vidimo iz odobravanja okolja. S tem niso začeli načrtno, a ljudi je v tujini vse zanimalo tudi, ko v Sloveniji še ni bilo nobenega interesa, kasneje pa se je začel razvijati tudi pri nas," pojasni Petra.

Ljudi bi radi predvsem učili in jim nudili mentorstvo

Njihova vizija je, da bi ljudi predvsem učili in jim nudili mentorstvo, kot da bi bili sami izvajalci del, saj nimajo zaposlenih in bi šla lahko hitro vsa pozornost v gradbeništvo. "A če želiš nekoga učiti, moraš imeti znanje, kilometrino in reference, saj ljudje najprej pogledajo, kaj si naredil sam, šele nato lahko nekoga učiš," pove Janez. Kljub temu, da Janez tehniko obvlada, pa ves čas preizkuša nove tehnike in nove načine gradnje, pri tem pa za poligon uporablja kar domači skedenj.

Kot pravi Janez, so prvi v Sloveniji, ki so se lotili dela z ilovico na tak način in opaža, da ljudi naravna gradnja vse bolj zanima. "Morda bi lahko rekel, da se je zanimanje začelo kazati prav v tistem obdobju, pred desetimi leti, ko sva kupila kmetijo in začela s tem. Interesa je bilo kar precej, kljub temu, da je bil pogled klasičnih gradbincev in tudi ljudi na splošno precej zaničevalen, v tem so videli zgolj blato in slamo. S krizo se je tudi interes zdesetkal in smo vzeli čisto vsak posel, samo da smo delali in nekaj zaslužili. Zadnja tri ali štiri leta, pa se zanimanje spet močno povečuje in sicer predvsem pri ilovnatih ometih, zato smo se tudi osredotočili nanje, izdelavo slamnatih hiš pa smo v zadnjih letih dali nekoliko na stran," pove Janez.

Znanje je pridobil s prostovoljstvom doma in v tujini, kjer je pridobil predvsem veliko praktičnih izkušenj. Kot pravi, je literatura pomembna za osnove, a ključna je pri takšnih delih praksa. "Ko sem bil na delavnici v Prekmurju, sem dobil tudi prvo zaposlitev - s podjetjem smo gradili slamnate hiše, nato so sledila še številna usposabljanja in čez čas sva se odločila, da želiva iti na svoje," pojasni Janez. Največ se je naučil doma.

Največji izziv na kmetiji je najti čas zase in za družino

Doma pridelajo svojo zelenjavo in sadje. Količine zadostujejo potrebam štiričlanske družine in dveh prostovoljcev, ni pa dovolj, da bi zadostili vsem potrebam, ko pridejo k njim večje skupine in ostanejo tudi do 14 dni.

Največji izziv na kmetiji je najti čas zase in ustvariti praznino za lastno družino, saj je pri njih ves čas veliko dogajanja. Zato pozimi gostov pri njih ni. "Pri nas vrata odpremo marca, novembra pa jih zapremo. Potrebujemo čas tudi zase kot družina, da se povežemo, da imamo malo miru, saj so skozi leto delavnice pri nas ves čas. To je čas za nas," pove Petra. Pozimi tudi prostovoljcev ni na kmetiji.

Pomanjkanje vode v sušnem obdobju sta rešila z uporabo deževnice

Ko je poleti, v sušnem obdobju pri njih naenkrat tudi okoli 30 ljudi, takrat njihovim potrebam vaški vodovod ne zadostuje. "Ko je suša, moramo za vodo zelo skrbeti. V cisterni pod hišo zbiramo deževnico s strehe, ta se črpa v dva zalogovnika pri kozolcu, voda pa nato po ceveh teče skozi vroči kompost, kjer je okoli 50 stopinj Celzija, se segreje in skozi pipo priteče topla. Uporabljamo jo za pomivanje posode in tuš," pojasni Petra.

Za osnovo vročega komposta uporabljajo lesne sekance, ki jih pridobijo s pospravljanjem okolice. "Kompost mora biti zračen, če želiš, da deluje, v njem mora biti dovolj kisika. Lahko imaš sveže sekance, ki jih zmešaš z vodo in je že to dovolj, mi smo imeli suhe sekance, ki so nam ostali od menjave strehe. Te ostanke smo zmleli in jih zmešali s kravjim gnojem in že po štirih dnevih se temperatura dvigne.

Če bi bil kompost večji, bi to delovalo tudi pozimi. Več, ko je komposta, bolj se voda segreje, ima tudi do 80 stopinj," pojasni Janez in doda, da je strošek komposta tolikšen, kolikor potrebuješ za izdelavo sekancev – v primeru, da je okoli hiše dovolj materiala, ki ga je potrebno pospraviti, na primer v gozdu, bi bila investicija le naprava za izdelavo sekancev, ki stane približno dva tisoč evrov. S kompostom želijo na takšen način ogrevati tudi skedenj.

Video: Zakaj zbirati deževnico

Posoda se pomiva z otrobi in spere z vodo, ki jo uporabljata za zalivanje

Petra nam pokaže, da posodo zunaj pomivajo z otrobi. "Otrobi so tisti, ki posrkajo vase vso maščobo in na ta način grejo stran tudi vsi ostanki hrane. To gre nato za živali, za sosedove kokoši, včasih smo pa imeli pujsa in je on to dobil. Po pomivanju z otrobi se posoda le še oplakne z vodo in je to ena najbolj preprosta stvar. Detergentov ne uporabljamo tudi zato, ker vodo zbiramo in z njo zalivamo zelenjavo v rastlinjaku. To je tudi edina stvar, ki jo na kmetiji zalivamo, vsega ostalega po permakulturi zaradi zastirke ni potrebno zalivati," pove Petra.

Nad koritom za pomivanje posode so lična slikovna navodila, ki so delo prostovoljcev. "To je preprost primer doprinosa ljudi, ki k nam pridejo. Skupaj ugotovimo, kaj še manjka in imajo možnost soustvarjanja na prostoru. Njihove ideje se tu realizirajo in ko grejo, del njih ostane tu," pove Petra.

Kmetija je polna rešitev, ki so takšne, da jih lahko kdorkoli, ki bi to želel, doma začne uporabljati sam. Ena od takšnih stvari je tudi rastlinjak, za katerega so le zvili in staknili skupaj dve betonski mreži, teh ju prekrili s folijo. "Pred tem smo rastlinjak zbijali skupaj iz različnih materialov in poizkušali vse možno, pa pri tem vremenskih razmerah ni obstalo nič drugega. Tu je zelo vetrovno, tudi snega pri nas ni malo, ko zapade," pove Petra.

Odlično deluje tudi suho stranišče s posipom

Pokažeta nam suho stranišče. Po opravljeni potrebi v odprtino posujeta žaganje, zmešano z bokashi mikroorganizmi, ki pomagajo pri razkrajanju organske mase oziroma pospešujejo kompostiranje. Vse se zbira v sode v spodnjem delu, ki jih nato deponirajo na ločeni kompost, kjer se spremeni v zemljo. "Novembra bomo zunanje stranišče zaprli in vsebino dali na kompost. Enkrat pozimi to le premešam, da se vse obrne, dodam še nekaj kalifornijskih črvov in spomladi je iz tega zemlja. Že dve leti je tako," pojasni Janez, ki meni, da je postopek toliko hitrejši – običajno sicer traja eno leto - tudi zaradi bokashi organizmov.

"Tudi to je ena od stvari, ki jih delajo skupine, ko pridejo k nam. Preprosto zato, da spoznajo, kaj vse je v ozadju. Da dobijo občutek, da ni kar poskrbljeno zanje. Najprej prva dva dneva res mi skrbimo za vse, a nato se razdelijo v skupine in oni vodijo kmetijo pod najinim budnim očesom. Sami delajo naloge in prav te izkušnje izpostavijo kot najboljši del delavnic pri nas. Prepustimo jim namreč odgovornost, da poskrbijo za vse procese, ki morajo nemoteno teči v ozadju," pove Petra.

Video: Ko prostovoljci pridejo na kmetijo, bi radi premaknili svet

Oglejte si vse utrinke s kmetije Veles

