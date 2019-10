Na obmejni kmetiji imajo jahači najlepši razgled na morje #video

Nad Ankaranom, tik ob nekdanjem mejnem prehodu Čampore, leži kmetija Pogelšek, na kateri so, poleg drugih živali, dom našli konji, ki na pašniku med oljkami brezskrbno uživajo v najlepšem razgledu na Debeli rtič. Šola jahanja in oddajanje apartmajev Zvonku in Zvezdi Pogelšek pomeni vir dodatnega zaslužka, da jima v trgovini ni treba paziti na vsak evro in lahko vzdržujeta tudi hišo, kar zgolj s pokojnino ne bi bilo mogoče, sta prepričana. V objemu sadnih dreves, cvetja in lastne zelenjave dopusta ne potrebujeta in doma danes počneta to, kar jima je všeč.

Zvonko je 40 let treniral judo, ko je ugotovil, da si želi v življenju početi še kaj drugega in živeti drugače. Ker so ga zanimali konji, se je lotil jahanja in postal še učitelj jahanja. Nad kmetijo je uredil prostor za okroglo in štirioglato manežo, trenutno pa ima tri konje in ponija, s katerimi se otroci učijo jahanja vse do izpita za naziv jahač 1 ali jahač 2. S konji se zdaj ukvarja že 14. leto in počne to, kar ima rad.

Zvonko je na vse svoje konje zelo navezan in prav vsakemu od njih popolnoma zaupa. Foto: Ana Kovač

Kot pravi, je pri njihovi šoli večji poudarek na terenskem jahanju, saj gredo najraje na teren in uživajo na poteh do Debelega rtiča in po okoliških krajih. Začetniki najprej naučijo jahanja v maneži, šele nato gredo na teren, pri tem se strogo držijo predpisov konjeniške zveze. Terena si zelo želijo vsi, tudi drugi, ki pridejo k njim jahat, saj jih privlači jahanje na morju.

"Pri nas je kar nekaj zanimivosti. Če gremo po obmejni poti navzdol, pridemo do 30 metrov dolge kaverne. V Reslovem gaju je Resslova učna pot z zapisi o različnih drevesih, na drugi strani, kjer je mladinsko zdravilišče, so med vinogradi Vina Koper ostanki bunkerjev, ki so bili narejeni za protiletalsko obrambo, tam je tudi stari vodni stolp, ki so ga med prvo svetovno vojno zgradili Italijani in že sam naravni rezervat Debeli rtič je zelo lep in zanimiv. Je majhno, a se tudi tu da marsikaj," okolico, zanimivo za jahalne izlete, opiše Zvonko.

Foto: Ana Kovač

Na jahalni tečaj prihajajo le mlajša dekleta, čeprav je tečaj namenjen čisto vsem

Kot je dejal, se je v začetku želel jahanja lotiti le ljubiteljsko in učiti jahanja otroke prijateljev in lastno družino, a so ga nato nagovorili, da bi se lotili tudi izpitov. Pridobil je potrebno znanje, se udeleževal številnih seminarjev in zdaj je mogoče pri njih pridobiti tudi znanje, s katerim je mogoče enkrat letno, običajno avgusta, opravljati izpit za pridobitev nazivov jahač 1 in jahač 2. S konji se ukvarja že 14. leto, nekateri otroci so pri njem že zelo dolgo in s tem, kako vse poteka, je zadovoljen, želel bi si le, da bi se jahanja lotil tudi kak fant.

Lastnice izkaznic, pridobljenih z izpitom, so le dekleta. Foto: Ana Kovač "K nam ves čas prihajajo samo punce, fanta trenutno ni nobenega. Menda je tudi drugod po Sloveniji takšen trend in ženske prevladujejo v vseh pogledih," pravi Zvonko.

Jahanje ima sicer za vse, a prihajajo večinoma mlajši. Meni, da je to povezano z načinom razmišljanja."Kitajci živijo in umrejo, mi pa začnemo umirati pri petdesetih in od petdesetega leta se zdi, kot da tekmujemo, koga bolj boli," pravi Zvonko in doda, da je vadba zelo pomembna. Sam predvsem veliko jaha in sicer je med poletjem naredil po sto kilometrov tedensko.

Konjeništvo se z oljkami dobro dopolnjuje, ob trtah ne bi bilo mogoče

Jahalna šola pa ni edino, kar ga zamoti, odkar je v pokoju. Doma imajo 240 oljk, številna sadna drevesa, med njimi veliko fig, češenj, kakije, tudi nešpljo in žižolo, zelo debele so letos zrasle mandarine. Poleg dreves imajo tudi njivo z raznoliko zelenjavo, zato v trgovini tega ne kupujejo. Iz oljk uspejo pridelati okoli 400 ali 500 litrov oljčnega olja, ki ga imajo zase, za družino, prijatelje in svoje goste. Oddajajo namreč tudi apartma za pet oseb s pogledom na morje, svoje goste pa vedno razvajajo tudi s pozornostmi in svojimi domačimi pridelki.

Video: Zakaj mu je ta način življenja všeč

Konji oljke pustijo pri miru, ker so jim sadeži pregrenki. Foto: Ana Kovač Konjeništvo gre tudi sicer z oljkami dobro skupaj, meni Zvonko. "To ni tako, kot če bi imeli trte. V tem primeru si konjev ne bi mogel privoščiti, prav tako 240 oljk ni velika količina," meni.

Na njihovem območju so sicer od divjih živali prisotne lisice, jazbeci in srnjad, divjih svinj na srečo še ni bilo, pove Zvonko.

Konji se prosto pasejo po oljčnikih, a oljke pustijo pri miru, ker so jim sadeži pregrenki.

"Prej sem počel to, kar sem moral, zdaj počnem to, kar imam rad"

Kot pravi Zvonko, je vedno mislil, da bo imel kmetijo z govedom. "Ko sem bil mlajši, sem dolgo živel pri noni na Goriškem. Tam so imeli doma krave, svinje, kokoši in sem načrtoval, da bom sam imel podobno. Nekoč, ko je bilo obdobje judo izpitov, sem videl oglas, da konjeniško društvo vpisuje nove člane in vzel telefonsko številko. Pri sebi sem jo imel celo leto, nato pa nekega dne poklical. Trenirati sem začel pri Katji Božan, ki je kasneje organizirala izlet na konjeniški sejem v Verono, a ta sejem je tak, da ko enkrat prideš tja, je konec. Če greš v Verono in po tem ne kupiš konja, si zares karakter. Tam smo bili cel dan, a je minil v trenutku. Zdaj sploh ne grem več tja ali pa vzamem s sabo deset evrov in nobene kartice," se smeji Zvonko in doda, da so to nevarne zadeve.

To, kar ima trenutno doma, mu zadostuje. Pred kratkim je kupil tudi gik (voz za vožnjo s konjsko vprego op. p.), saj so njegovi konji kasači in se uči vožnje z njimi, da bi šolo še širil, pa ne želi.

Zvonko in Zvezda Pogelšek sta zadovoljna s sproščenim načinom življenja, ki jima ga omogočata dodatni dejavnosti. Foto: Ana Kovač

"Prej sem počel to, kar sem moral, zdaj pa počnem to, kar imam rad in mi je všeč. Poleti vstanem malo prej, dam konje ven, postorim, kar je treba, ko je jahanje, se jih pride iskat in vmes enostavno delaš stvari, ki jih je treba sproti – vzdržuješ maneže, barvaš, kidaš, spomladi je potrebno obrezovati drevje in tako naprej. Nimamo velikih količin in čas kar mine," razloži, kako je njegovo življenje videti danes.

Foto: Ana Kovač

Večino zemlje, ki jo obdelujejo, imajo v najemu pod cesto in sicer okoli dva hektarja. "To ni veliko, a ko pogledaš z Debelega rtiča, se zdi veliko, ker je vse razporejeno v terasah. Sosed pod nami ima sedem hektarjev, kar je dvakrat več, kot mi, a ker je na ravnini, izgleda majhno," pove Zvonko.

Razlika v višini se pozna pri temperaturi. Ko je pozimi pri hiši nič stopinj Celzija, jih je na terasah pod cesto okoli 10 ali 15, julija ali avgusta pa se tu po deveti uri težko zdrži, pove Zvonko.

Zvonko in Zvezda Pogelšek razgleda sploh ne opazita več. Foto: Ana Kovač

Vse počneta sproščeno, saj konec meseca na račun še vedno prihaja pokojnina

Po 20. oktobru jih čaka obiranje oljk, ki jih obirajo skupaj z družino in prijatelji. Imajo grabljice in mreže in če je dobra ekipa, delo sedmim ali osmim ljudem vzame okoli štiri ali pet dni. "Dva dneva pobiramo in naredimo za najmanj dva dneva pavze pred naslednjim obiranjem. Potrebno se je prilagoditi vremenu in tudi torklji (mlin, op. p.), kamor se oljke odpeljejo takoj. Predelava stotih kilogramov oljk stane toliko kot sta vredni dve steklenici olja, na primer okoli 24 evrov. Da so ljudje manj plačevali, so jih prej doma sušili, ker je bilo teže manj, a je bilo s tem povezanih več težav. Zdaj jih je treba v torkljo peljati takoj, ker je olje boljše. Tam se naročiš in tisto uro moraš biti tam, ker lahko pride nekdo s petimi tonami in to čakaš dva dneva, vse mora biti usklajeno," pravi Zvonko.

Kokoške prosto raziskujejo po kmetiji. Foto: Ana Kovač

Razen tega, da se morata držati dogovorjenih rokov, vse, kar imata, obdelujeta sproščeno. Enako je z jahanjem in oddajanjem apartmaja za pet oseb, ker od tega nista odvisna. "Prednost je, da imava pokojnino. Ali so gostje, ali ne, ali jahanje gre, ali ne, še vedno na koncu meseca dobiva na račun pokojnino," pravi Zvonko. Kljub temu pa ne more odkloniti novega učenca, četudi bi imel urnik že zelo poln.

"Ko se enkrat lotiš takšne zadeve, ne moreš nekomu, ki bi rad jahal, reči, da ne more, ker imaš ljudi že dovolj. Nihče nas ni silil v to, to sami smo si izbrali in tudi dejavnost je takšna, da nam je všeč," je dejal Zvonko, ki v svojem poučevanju uživa in mu urnik poln ur jahanja ni v breme.

Video: "Z gosti lahko dela vsak, tudi jezika se naučiš"

Oljčno olje v steklenički pričaka njune goste in tudi zaradi takih pozornosti imata več takšnih, ki se vračajo vsako leto. Foto: Ana Kovač

Kot pravita, bi samo s pokojnino težje shajala. Tudi apartma sta uredila zato, da imata dodaten vir zaslužka in ne moti ju, da ne hodita na dopust. Če že, se odpravita na enodnevne izlete. Denar, ki se z oddajanjem in šolo steče na njun račun, jima omogoča, da jima v trgovini ni treba gledati na čisto vsak evro, hkrati pa lahko obnavljata in vzdržujeta hišo in okolico, kar samo s pokojnino ne bi bilo mogoče, sta prepričana.

K njim prihajajo tudi italijanski gosti, a največ jih je z območja nekdanjega vzhodnega bloka, pravi Zvonko. Veliko je Poljakov, Madžarov, Slovakov, Čehov, veliko je tudi Nemcev, pridejo tudi Rusi in drugi. Delo z gosti jima je všeč, saj od tujcev izvesta veliko novega. K njima največ prihajajo družine z majhnimi otroki in starejši.

Video: Z gosti smo navezali prijateljske stike

Na to, da je kmetija tik ob meji, nakazujejo mejni kamni. Foto: Ana Kovač

Okoli hiše imajo 1100 kvadratnih metrov svojih površin in tik ob njihovem posestvu pelje nekdanja obmejna patruljna cesta. Ograja njihovega dvorišča se skoraj stika z mejnim prehodom. Ozemlje v širini štirih metrov na obe strani meje je bilo nevtralno, razloži Zvonko. Tam se ni smelo zasajati ali graditi ničesar, saj je moral biti pas pregleden. Danes je ograja zaraščena z gostim grmovjem, v bližini ograje stoji kurnik, iz katerega so se tudi ob našem obisku z veseljem zapodile radovedne kokoši.

"Kokoši smo kupili tudi zato, ker so vnukinji tako všeč. Zgradili smo kurnik, ki je bil vreden toliko, da bi imeli za ta denar jajca še za 50 let," se smeji Zvonko, Zvezda pa pove, da so jim neko noč pustili odprto in jim je vse kokoši odnesla lisica. Ko so kupili nove, sta jih sredi dneva pobila dva potepuška psa, ostale so jim le tri in od tedaj jih imajo le nekaj.

Kokoši so poleg konjev največje veselje vnukinje. zanje skrbita tako Zvezda kot Zvonko, ven jih zaradi varnosti spuščata samo popoldne. Foto: Ana Kovač

V grmovju poleg maneže Zvonko pokaže mejni kamen. "Če si želel pred tridesetimi leti stati tu, si moral imeti dovolilnico, saj smo lahko bili v tem pasu na njivah le čez dan in sicer eno uro pred sončnim vzhodom in eno uro po sončnem zahodu, ponoči pa ne. Gibanje za ostale, je bilo mogoče je po cesti, drugi so morali imeti dovolilnico," pove Zvonko. Zvezda doda, da so v tistem času, ko je bil vzpostavljen 100-metrski pas z omejitvami, gradili tudi hišo in so morali priskrbeti dovolilnico za vse delavce.

"Tako je bilo, to sprejmeš kot dejstvo in s tem se nikoli nismo obremenjevali," pravi Zvezda. "Prepustnico smo imeli, lahko si šel čez mejo in v glavi si nismo nikoli ustvarjali preprek," pojasni. Zvonko le še doda, da je, odkar meje ni več, kriminala v tem okolišu veliko več, vrstijo se tudi vlomi.

Ko je bil mejni prehod še aktiven, hiše sploh niso zaklepali. Foto: Ana Kovač

Ko je bil mejni prehod še aktiven, ključa hiše niso uporabljali

Ko je bil obmejni prehod še aktiven, je bilo vse čisto drugače, se spominjata. "Niti ključev od hiše nismo imeli. Šli smo na Štajersko in smo hišo pustili odprto. Danes je to težko verjeti, a tako je bilo," pravi Zvezda, ki je prepričana, da je za varnost najbolje, če imaš dobre sosede. Tudi z njimi imata srečo, saj se tako z italijanskimi kot s slovenskimi sosedi dobro razumejo.

Zvezda zelo rada skrbi za dekoracijo okolice. Foto: Ana Kovač Nekoč so v Italiji dobili marsikaj, kar se v Sloveniji ni dalo. "Ko smo gradili in če ni bilo umaškega cementa, smo ga dobili v Miljah. Prej je bilo tudi dosti več trgovin. Ponte Rosso je bil praktično namenjen le Jugoslovanom. Pred kratkim so Italijani naredili dokumnetarec o Trstu, v katerem trdijo, da so Jugoslovani čez vikende v Trstu pustili 250 milijonov dolarjev (okoli 228 milijonov evrov, op. p.) na dan. Pravijo, da so si bankirji izposojali denar od trgovcev in ne obratno. Nekateri se hvalijo da so nekoč dinarje tehtali in jih nosili v velikih vrečah za smeti na banko," se smeji Zvonko. V italiji so tudi oni dobili predvsem to, česar se pri nas ni dalo.

Malo nad njihovo manežo je stala opazovalnica, še vedno je tam tudi obrambni jarek z ostanki rimskega zidu. Tam naj bi nekoč stala trdnjava in kot pravijo starejši v tem kraju, naj bi bila večina hiš nekoč zgrajenih iz kamenja te trdnjave, saj je po material za gradnjo tja hodil vsak, ki ga je potreboval, še razloži Zvonko.

Poglejte vse utrinke s Kmetije Pogelšek

